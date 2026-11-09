Fp Cgil illustra i contenuti: flessibilità dalle 13:30, buoni pasto retroattivi per chi ne ha maturato il diritto e confronto sulle indennità

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È stata sottoscritta l’ipotesi di accordo integrativo per Arpal Calabria. Flessibilità oraria, decorrenza dei buoni pasto e criteri di attribuzione delle indennità sono tra i punti illustrati dalla Fp Cgil, che rivendica il proprio contributo alla definizione del testo. Sul fronte delle progressioni economiche, il sindacato sollecita gli adempimenti necessari per renderle attivabili dal ciclo contrattuale 2027.

Alla trattativa hanno partecipato per la sigla il segretario generale Fp Cgil Calabria Ferdinando Bruno Schipano, la segretaria Fp Cgil Area Metropolitana Francesca Galatti e la dirigente Paola Palermo.

Flessibilità dalle 13:30 anche per l’orario di sette ore e dodici minuti

Secondo quanto riferisce la Fp Cgil, la proposta iniziale dell’amministrazione prevedeva l’avvio della flessibilità alle 14:52 per il personale che adotta l’orario di lavoro di sette ore e dodici minuti.

Il confronto ha portato, spiega il sindacato, all’uniformazione dell’avvio della flessibilità alle 13:30, equiparando il trattamento a quello previsto per l’orario ordinario.

Buoni pasto: la decorrenza indicata nell’ipotesi di accordo

Un altro punto della trattativa riguarda i buoni pasto. Nella ricostruzione sindacale, l’amministrazione ne collegava inizialmente la maturazione alla data di approvazione del contratto integrativo decentrato.

La Fp Cgil riferisce invece che è stata riconosciuta la decorrenza dal 24 febbraio 2026, giorno successivo alla firma del CCNL 2022-2024, per il personale che abbia maturato il relativo diritto. La retroattività riguarda dunque i buoni spettanti in presenza dei requisiti previsti.

Un successivo confronto sui criteri per le indennità

Il sindacato annuncia inoltre l’attivazione di un ulteriore tavolo per definire criteri oggettivi e trasparenti nell’attribuzione delle indennità.

L’attenzione è rivolta anche ai dipendenti distaccati o impegnati presso la Regione Calabria, la cui valutazione è affidata a dirigenti esterni ai ruoli Arpal. Per la Fp Cgil, il confronto dovrà garantire equità nella destinazione e nell’effettiva fruizione delle risorse contrattuali.

Progressioni economiche: il nodo delle valutazioni individuali

Resta da affrontare la questione dei differenziali stipendiali, ossia delle progressioni economiche. Secondo la nota sindacale, la bozza predisposta dalla parte pubblica non ne prevedeva la copertura finanziaria, anche per le difficoltà applicative legate alla mancanza delle schede di valutazione individuale degli anni precedenti.

La delegazione ha quindi sollecitato la predisposizione delle valutazioni, con l’obiettivo di creare le condizioni per attivare l’istituto dal ciclo contrattuale 2027.

Fp Cgil rivendica il ritorno al tavolo negoziale

La firma dell’ipotesi segna anche il ritorno della Fp Cgil alla delegazione trattante dopo un periodo di assenza, che il sindacato collega alla scelta di non sottoscrivere il precedente CCNL, giudicato penalizzante per il personale.

«La nostra presenza oggi testimonia che la FP CGIL non abbandona mai i tavoli negoziali quando si tratta di incidere concretamente sulla tutela e sui diritti del personale», afferma la sigla, indicando nella trasparenza e nell’equa distribuzione delle risorse le priorità del proprio intervento.