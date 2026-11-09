ISAS e AUSER Rende promuovono una rete per l’invecchiamento attivo. Alla Provincia il confronto e la presentazione della bozza di protocollo

Mettere in rete le associazioni del territorio per promuovere il benessere della popolazione anziana e contribuire alla programmazione delle politiche sociali. È l’obiettivo della tavola rotonda “Rete per la Longevità Attiva”, in programma giovedì 12 novembre, dalle 9:30 alle 12:30, nella Sala degli Stemmi del Palazzo della Provincia di Cosenza.

L’iniziativa è organizzata da ISAS, Istituto di Servizio e Assistenza Sociale di Cosenza, in collaborazione con AUSER Circolo di Rende. Il programma prevede il confronto tra le realtà del Terzo Settore, la presentazione di una bozza di protocollo d’intesa e la raccolta delle prime adesioni di massima alla rete.

Una rete territoriale per l’invecchiamento attivo

La proposta punta a coordinare esperienze e competenze delle associazioni della provincia di Cosenza, favorendo iniziative condivise rivolte alla terza età.

Al centro dei lavori ci saranno il ruolo delle reti territoriali e la coprogrammazione con gli enti del Terzo Settore, intesa come metodo per coinvolgerli nella definizione delle risposte ai bisogni delle comunità. L’obiettivo dei promotori è costruire un welfare fondato sulla partecipazione e sulla collaborazione tra le diverse realtà locali.

Il programma della tavola rotonda a Cosenza

La presentazione dell’iniziativa, prevista alle 9:30, sarà affidata ad Antonella Adilardi di ISAS-UNITER Cosenza.

Dalle 10 spazio agli interventi tematici. Elena Hoo, di AUSER Rende, affronterà il ruolo del Terzo Settore in rete e il passaggio dalla risposta ai bisogni alla capacità di contribuire alle politiche sulla longevità. Francesco Cosentini, del Forum Terzo Settore Cosenza, interverrà sulla coprogrammazione come metodo di governo del territorio. Daniele Lenti, di ISAS-UNITER Cosenza, presenterà una pratica di rete dedicata all’invecchiamento attivo.

Alle 11 si aprirà il dibattito con i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale, delle cooperative sociali e delle altre realtà impegnate nel sostegno alla popolazione anziana.

Il protocollo d’intesa e le modalità di partecipazione

Alle 11:45 sono previste le conclusioni e la presentazione della bozza di protocollo d’intesa tra gli enti aderenti. In questa fase saranno raccolte le prime disponibilità, in vista della formalizzazione della Rete per la Longevità Attiva.

La partecipazione è aperta a dirigenti, operatori e volontari delle associazioni del Terzo Settore, oltre che ai cittadini interessati all’invecchiamento attivo e alle politiche sociali del territorio.