Le origini familiari, la scelta eremitica, il rapporto con i sovrani e la denuncia delle ingiustizie sociali. Nella trasmissione condotta da Franco Laratta, attraverso documenti storici, testimonianze, letteratura e musica, il ritratto di un santo universale e l'attualità del suo messaggio di pace

Nel 1483, quando Francesco di Paola raggiunge la corte di Luigi XI, la monarchia francese è una delle principali potenze europee e il sovrano, gravemente ammalato, attende dall'eremita calabrese quella guarigione che i medici non sono riusciti ad assicurargli. Francesco ha quasi 67 anni, viene da una terra periferica rispetto ai grandi centri della politica rinascimentale e ha trascorso buona parte della propria esistenza tra la preghiera, la penitenza e la fondazione di comunità religiose. È arrivato in Francia per obbedienza a papa Sisto IV, dopo aver resistito alle ripetute richieste del monarca e alle pressioni della corte aragonese di Napoli. Rimarrà Oltralpe per ventiquattro anni, attraversando una stagione decisiva della storia europea, segnata dalle ambizioni dinastiche, dalle guerre per il controllo della penisola italiana e dalle contraddizioni del papato rinascimentale. Alla sua morte, il 2 aprile 1507, quell'uomo nato in una famiglia di piccoli proprietari agricoli della Calabria avrà acquisito un'autorevolezza spirituale destinata a esercitare la propria influenza ben oltre i confini della cristianità del suo tempo.

Quanto conosciamo realmente di Francesco di Paola, al di là del racconto dei miracoli, delle processioni, delle immagini custodite nelle abitazioni di generazioni di calabresi? Quanto spazio occupano, nella conoscenza del patrono della Calabria, la sua formazione umana, il rapporto con i potenti, la denuncia delle ingiustizie, il contributo alla storia della Chiesa e la diffusione della sua esperienza religiosa nella cultura europea? A queste domande ha cercato di rispondere il direttore Franco Laratta nella puntata de «I giorni della storia», su LaC TV, dedicando all'eremita paolano un approfondimento nel quale documentazione storica, testimonianze personali, filmati d'archivio e riflessione religiosa hanno progressivamente restituito la complessità di una figura che sarebbe riduttivo consegnare alla sola iconografia devozionale.

In studio padre Alfonso Longobardi, religioso dell'Ordine dei Minimi; Roberto Perrotta, sindaco di Paola; Nadia Focetola, terziaria minima impegnata nell'accoglienza dei pellegrini; Melinda Mantuano, artista e docente di design del tessuto. In collegamento Simone Tropea, giornalista, scrittore e studioso di storia della Chiesa; Giancarlo Gualtieri, studioso di iconografia sacra e presidente dell'AICIS, l'Associazione italiana cultori immagine sacra; il maestro Francesco Perri, compositore e musicista, intervistato da Ernesto Mastroianni nello studio di Cosenza. Ad arricchire il racconto, le immagini storiche dell'arrivo delle reliquie a Paola nel 1935, la visita di Giovanni Paolo II del 1984 e le parole del cardinale Domenico Battaglia sulla pace, sulla libertà e sulla dignità umana.

Francesco, prima di diventare santo

Francesco nasce il 27 marzo 1416, nella Paola del Regno di Napoli, da Giacomo d'Alessio, conosciuto anche come Martolilla, e Vienna da Fuscaldo. La famiglia possiede alcuni terreni, conduce una vita semplice e abita in quella che all'epoca rappresentava una zona periferica del centro abitato, oggi parte integrante del cuore storico della città. Secondo la tradizione biografica, Giacomo e Vienna attendono per dodici anni la nascita di un figlio, affidando alla preghiera un desiderio che, nella società del tempo, assumeva un significato non esclusivamente affettivo. La nascita di un erede maschio assicurava la continuità del nome familiare, la conservazione dei possedimenti, una futura forza lavorativa e una forma di protezione per i genitori. I due coniugi, profondamente devoti a Francesco d'Assisi, attribuiscono alla sua intercessione la nascita del bambino, al quale impongono il nome del santo umbro. Alla stessa intercessione ricorreranno quando una malattia minaccerà la vista del piccolo Francesco.

Padre Alfonso Longobardi invita a considerare con particolare attenzione proprio questi primi anni, sottraendo l'infanzia del santo alle rappresentazioni edulcorate che spesso accompagnano la narrazione delle grandi figure religiose. «Non è che si nasce santi, non è che siamo degli ovetti Kinder con la sorpresa che ci sta la santità dentro. C'è sempre un cammino», osserva il religioso, ricorrendo a un'immagine inconsueta per spiegare una questione teologica di notevole profondità. La famiglia, nella sua ricostruzione, rappresenta il primo luogo di formazione spirituale di Francesco. Giacomo e Vienna hanno imparato a riconoscere la presenza di Dio nella propria esistenza e, soprattutto, a non considerare il figlio come il destinatario obbligato di un progetto familiare già definito. In una società nella quale le possibilità individuali erano fortemente condizionate dalle esigenze economiche e dalle consuetudini del nucleo domestico, quella disponibilità ad accogliere una vocazione diversa assume un significato tutt'altro che marginale.

A tredici anni Francesco entra nel convento francescano di San Marco Argentano, dove trascorre un anno in adempimento del voto pronunciato dai genitori. L'esperienza conventuale, seguita da un pellegrinaggio familiare che lo conduce anche ad Assisi, contribuisce alla maturazione di una scelta religiosa destinata tuttavia a svilupparsi autonomamente rispetto alle comunità già esistenti. Tornato a Paola, si ritira in un terreno appartenente alla famiglia, dedicandosi alla preghiera e alla penitenza. La notizia della presenza del giovane eremita si diffonde nella popolazione, mentre altri uomini cominciano a condividere con lui quella particolare forma di vita religiosa. Nel corso degli anni sorgono nuove comunità a Paterno Calabro, Spezzano della Sila, Corigliano e Milazzo. Nel 1474 papa Sisto IV riconosce la congregazione eremitica paolana, destinata, attraverso successive approvazioni pontificie, a diventare l'Ordine dei Minimi. La penitenza, la carità, l'umiltà e l'osservanza di una rigorosa disciplina alimentare ne costituiscono i caratteri distintivi.

È in questo contesto che matura la scelta della Charitas, principio fondante dell'esperienza religiosa di Francesco, destinato a diventare il simbolo stesso dell'Ordine. La sua notorietà supera progressivamente i confini della Calabria, raggiunge gli ambienti della monarchia aragonese e della Santa Sede, fino ad arrivare alla corte francese. Dopo ventiquattro anni trascorsi in Francia, Francesco morirà a Plessis-lès-Tours, il Venerdì Santo del 1507, pochi giorni dopo aver compiuto 91 anni. Leone X lo canonizzerà il 1° maggio 1519, a soli dodici anni dalla morte. Una rapidità che testimonia la straordinaria diffusione della sua fama religiosa e l'importanza acquisita dall'Ordine dei Minimi nella Chiesa europea.

Alla corte di Luigi XI, la libertà di dire la verità al potere

Nella Calabria quattrocentesca, dominata da rapporti sociali profondamente gerarchizzati, Francesco accoglie contadini e pastori, persone prive di mezzi e rappresentanti delle famiglie aristocratiche, senza che la diversa condizione economica costituisca un criterio di distinzione nell'esercizio della propria missione religiosa. Nel corso della trasmissione viene sottolineata anche la portata civile di quell'atteggiamento: la fede può contribuire a sanare le ferite sociali senza alimentare contrapposizioni tra le persone in ragione della loro appartenenza a una determinata classe. Una concezione che non impedisce a Francesco di denunciare le ingiustizie commesse dai potenti, ma che gli consente di riconoscere anche in questi ultimi una condizione umana bisognosa di ascolto, di comprensione e, nella prospettiva cristiana, di conversione. È quanto avviene nell'incontro con Luigi XI, uno degli episodi centrali della ricostruzione proposta da Laratta.

Il sovrano francese, informato da ambienti mercantili napoletani della fama taumaturgica dell'eremita, ne reclama la presenza presso la propria corte. Francesco oppone un rifiuto che nemmeno l'intervento della monarchia napoletana riesce inizialmente a superare. Occorre la richiesta del pontefice perché il religioso accetti di lasciare la Calabria. L'arrivo in Francia apre una relazione complessa, nella quale le aspettative del sovrano si scontrano con la concezione che Francesco ha della propria missione. Luigi XI vuole essere guarito, si irrita di fronte al protrarsi della malattia, sospetta persino che il religioso possa essere interessato a ottenere qualche beneficio attraverso la propria presenza a corte. Francesco, secondo la ricostruzione offerta durante la puntata, lo accompagna invece verso una progressiva presa di coscienza della propria condizione, aiutandolo ad affrontare la morte nella prospettiva della fede.

«Chi ha fede è una persona libera, soprattutto chi confida in Dio totalmente», spiega padre Alfonso. Trovarsi davanti al re significa per Francesco trovarsi davanti a un uomo, al quale poter rivolgere parole fondate sulla verità. Già nel primo incontro, secondo la testimonianza ricordata dal religioso, l'eremita comunica al sovrano che la sua guarigione non corrisponde alla volontà divina e lo invita alla conversione. Un'affermazione che, rivolta a un monarca noto per la durezza dei suoi metodi di governo, avrebbe potuto esporlo a conseguenze gravissime. Francesco non ha tuttavia interessi personali da tutelare, privilegi da conservare o ambizioni da soddisfare attraverso il favore del sovrano. La radicalità della sua scelta religiosa gli permette di mantenere quella libertà di giudizio che difficilmente avrebbero potuto esercitare quanti dipendevano dalla volontà del re.

La vicenda introduce anche una delle questioni più delicate affrontate nella trasmissione, quella del mistero del miracolo. Perché alcune persone guariscono e altre no? Viene ricordato come lo stesso racconto evangelico non attribuisca a Gesù la guarigione di tutti i malati del suo tempo. Padre Alfonso individua nell'accompagnamento spirituale di Luigi XI il significato più profondo dell'intervento di Francesco, che aiuta il sovrano a riscoprire la propria umanità, al di là del titolo di re cristianissimo e dell'autorità esercitata durante il suo regno. La fede, in questa lettura, non garantisce all'uomo la realizzazione di ogni richiesta, ma può offrirgli gli strumenti interiori per affrontare anche ciò che non è nelle sue possibilità modificare.

Paola, il ritorno delle reliquie e la devozione della gente di mare

Nel 1935 le reliquie di Francesco giungono nella sua città natale, accolte da una straordinaria partecipazione popolare. Le immagini cinematografiche riproposte da LaC TV documentano l'arrivo di migliaia di pellegrini provenienti dai diversi centri della Calabria, le manifestazioni religiose e civili, la presenza di una comunità che riconosce nel ritorno delle reliquie un avvenimento appartenente alla propria storia. Il santuario, nelle sequenze d'epoca, presenta ancora una configurazione differente rispetto a quella attuale. Alla sua costruzione e ai successivi ampliamenti, ricorda Roberto Perrotta, hanno partecipato direttamente generazioni di paolani, mettendo a disposizione il proprio lavoro, spesso gratuitamente, nella convinzione di contribuire alla realizzazione di un patrimonio appartenente all'intera città.

«Abbiamo voluto sin dall'inizio che si dicesse Paola, città di San Francesco, perché è un binomio inscindibile», spiega Perrotta, al quarto mandato da sindaco, sottolineando come la storia della comunità, pur precedente alla nascita del santo, abbia conosciuto attraverso la presenza dell'eremita e dei Minimi una profonda trasformazione. Il primo cittadino insiste sulla necessità di approfondire la conoscenza di Francesco, la cui esistenza, sviluppatasi nell'arco di 91 anni, attraversa una successione di avvenimenti religiosi e politici di considerevole importanza. Ricorda, tra gli altri episodi tramandati dalla tradizione, quello della predizione dell'elezione pontificia di Giovanni de' Medici, figlio di Lorenzo il Magnifico, destinato a diventare Leone X e a proclamare santo il religioso calabrese.

Ma è soprattutto nella dimensione privata che Perrotta individua il carattere più autentico del rapporto tra Francesco e la popolazione paolana. «Per noi paolani è il patriarca, è il vecchio di casa, è colui al quale tu ti rivolgi sia quando le cose vanno bene che quando le cose vanno male». Una familiarità che si ritrova nelle abitazioni, nelle consuetudini familiari, nelle celebrazioni religiose e nella partecipazione della comunità alle manifestazioni devozionali. Francesco appartiene alla storia personale di generazioni di calabresi, accompagna le diverse stagioni della loro esistenza e costituisce un riferimento affettivo anche per quanti, per ragioni di lavoro o per necessità familiari, hanno lasciato la propria terra.

Particolarmente suggestive le immagini della traversata dello Stretto di Messina. La voce del cinegiornale accompagna il reliquiario d'argento trasportato su una motovedetta della Marina, il tricolore, l'omaggio dei marinai ai caduti dello Stretto e l'accoglienza dei fedeli sulla sponda siciliana. È il richiamo a uno degli episodi più conosciuti della tradizione agiografica: il rifiuto di un barcaiolo di traghettare gratuitamente Francesco e i suoi confratelli, la preghiera dell'eremita e il mantello disteso sulle acque per raggiungere Messina. Perrotta ricorda tuttavia anche la ragione storica di quel viaggio. Francesco deve recarsi a Milazzo, dove fonderà una delle comunità religiose attraverso le quali l'esperienza dei Minimi comincia a estendersi oltre la Calabria.

«Non si impone, ma chiede l'aiuto», osserva il sindaco, individuando nel comportamento attribuito a Francesco un tratto fondamentale della sua personalità. Il prodigio del mantello ha contribuito nei secoli alla particolare diffusione del culto nelle popolazioni costiere e tra quanti affidano al mare la propria esistenza. Nel 1943 Pio XII proclama Francesco patrono della gente italiana di mare; nel 1962 Giovanni XXIII lo riconosce patrono della Calabria. Perrotta richiama anche l'antica devozione siciliana e napoletana, la presenza delle chiese dei Minimi in alcuni dei luoghi più rappresentativi di Roma e Napoli, fino al progetto di un gemellaggio con Ischia. Il radicamento meridionale del culto rappresenta una delle prime dimensioni di quella diffusione internazionale che, nei secoli successivi, accompagnerà anche le vicende dell'emigrazione.

La fama di Francesco come santo dei miracoli continua intanto a trovare espressione nelle testimonianze contemporanee. Una di quelle proposte durante la trasmissione riguarda un uomo che nel 2007, colpito da una grave malattia, affronta nove ricoveri nell'arco di circa un anno. Nella notte in cui i medici disperano, secondo il suo racconto, di potergli salvare la vita, sogna un frate incappucciato, dal fisico possente, con il caratteristico bastone e un fazzoletto bianco tra le mani. Il religioso gli asciuga il sudore dalla fronte, ripetendo il gesto attraverso il quale la moglie si prendeva cura di lui. L'uomo supera quella notte, recupera progressivamente la salute e torna alla propria vita, attribuendo alla fede in Francesco un significato decisivo nell'esperienza vissuta.

Altrettanto personale il racconto di Melinda Mantuano, giovane artista paolana, colpita all'età di otto anni da una paralisi della parte destra del corpo. «I miei genitori, credenti, si sono affidati a San Francesco», racconta. Negli anni successivi recupera buona parte delle funzioni motorie, quantificate da lei stessa nell'80 per cento, affrontando un percorso che avrà conseguenze anche sulla sua formazione artistica. Le testimonianze appartengono alla sfera dell'esperienza individuale e della fede, distinta naturalmente da quella dell'accertamento medico o del riconoscimento ecclesiastico di un miracolo. Il loro valore, nel contesto della trasmissione, risiede soprattutto nel racconto della sofferenza e del rapporto che ciascuno ha costruito con il santo durante le prove più difficili della propria esistenza.

Tra Medioevo e Rinascimento, la missione diplomatica dell'eremita

La dimensione europea di Francesco viene approfondita nel collegamento con Simone Tropea, che invita a collocare la sua vicenda nel quadro delle trasformazioni politiche ed ecclesiastiche tra Quattrocento e Cinquecento. «Francesco da Paola rappresenta una cerniera nella storia della Chiesa», osserva lo studioso, individuando nell'eremita calabrese l'ultimo dei grandi riformatori medievali e, idealmente, il primo di quelli moderni. Dopo le esperienze di Bernardo di Chiaravalle, Francesco d'Assisi e Caterina da Siena, la cristianità conoscerà infatti le grandi figure della spiritualità cinquecentesca, da Ignazio di Loyola a Teresa d'Avila. Francesco appartiene cronologicamente e culturalmente a quella stagione di passaggio, ma la sua esperienza assume caratteristiche particolari anche per il ruolo esercitato nei rapporti tra le istituzioni ecclesiastiche e le monarchie europee.

Secondo la lettura proposta da Tropea, l'intervento di Sisto IV nella missione francese non può essere compreso prescindendo dalle relazioni tra la Santa Sede e la corona di Francia, condizionate dalle rivendicazioni di autonomia ecclesiastica sancite dalla Prammatica Sanzione di Bourges del 1438. Francesco della Rovere, già ministro generale dei francescani prima dell'elezione al soglio pontificio, comprende quale contributo possa offrire la presenza di un religioso dotato di grande carisma presso la corte di Luigi XI. L'eremita proviene inoltre dal Regno di Napoli, governato dalla dinastia aragonese e coinvolto negli equilibri politici della penisola italiana. La sua missione si sviluppa dunque in un quadro diplomatico nel quale si sovrappongono gli interessi delle monarchie, quelli delle dinastie italiane e le esigenze della Santa Sede.

«Francesco non si lascia sfruttare. Francesco è una persona assolutamente libera», sottolinea Tropea, ricordando la contrarietà dell'eremita alla spedizione italiana di Carlo VIII, successore di Luigi XI. Nel 1494 il giovane monarca francese attraverserà le Alpi rivendicando i propri diritti sul Regno di Napoli, dando inizio a una lunga stagione di guerre che avrebbe profondamente modificato gli equilibri della penisola. Nella ricostruzione dello studioso, Francesco comprende i rischi di quell'impresa e manifesta al sovrano la propria opposizione. La sua permanenza in Francia non comporta dunque una subordinazione alle scelte politiche della monarchia che lo ospita, così come la sua obbedienza al pontefice non esaurisce la libertà con la quale interpreta la propria missione religiosa.

Sono gli anni nei quali la Chiesa conosce i pontificati di Alessandro VI, Rodrigo Borgia, e Giulio II, Giuliano della Rovere. Pochi anni dopo la morte di Francesco salirà al soglio pontificio Leone X, sotto il cui pontificato prenderà avvio la Riforma protestante. La Santa Sede esercita una considerevole influenza politica e territoriale, ma proprio il coinvolgimento nelle rivalità dinastiche e militari della penisola contribuisce ad alimentare gli interrogativi sulla credibilità morale delle istituzioni ecclesiastiche. In questo contesto Tropea individua la particolarità dell'esperienza di Francesco: «È l'autorità morale, è quel minimo, per così dire, indispensabile che manca alla Chiesa per essere credibile». L'autorevolezza dell'eremita trae origine dalla coerenza della propria esistenza e dalla possibilità di rivolgere ai potenti parole che non rispondono alle convenienze di una cancelleria o agli interessi di una dinastia.

La questione dell'autorità morale nei rapporti internazionali introduce il riferimento di Laratta alle tensioni geopolitiche contemporanee, alle grandi potenze e alla funzione svolta dalla Chiesa in un mondo attraversato da conflitti. Tropea richiama la posizione di Leone XIV attraverso un'immagine evangelica: «Il Papa oggi è un agnello in mezzo ai lupi e la Chiesa con lui». Una Chiesa «minima», secondo la definizione dello studioso, la cui capacità di intervenire nel dibattito internazionale dipende anche dalla credibilità della propria testimonianza. Il riferimento a Francesco di Paola acquista così una particolare attualità, soprattutto in un'epoca nella quale la forza militare e il peso economico degli Stati continuano a rappresentare fattori determinanti nella definizione degli equilibri mondiali.

Il santuario, le nuove generazioni e la memoria custodita nelle figurelle

Nadia Focetola racconta la quotidianità di quanti operano attorno al santuario di Paola, accogliendo i pellegrini che arrivano dalla Calabria, dalla Sicilia, dalla Puglia e da numerosi Paesi stranieri. Un'attività che coinvolge volontari, terziari e persone legate alla comunità religiosa dei Minimi, impegnate presso la Casa del Pellegrino e la casa natale del santo. «Accogliere sempre tutti, farlo con volto sereno e cuore gioioso», spiega Focetola, ricordando l'espressione attribuita a Francesco che ha scelto come riferimento del proprio servizio. Un impegno che ha assunto un significato particolare anche nella sua storia personale: nel 2016, durante una stagione difficile della sua esistenza, proprio quell'insegnamento le ha restituito la forza di riprendere l'attività di accoglienza.

Ma chi è il pellegrino del XXI secolo? Quali motivazioni conducono ancora tante persone al santuario? Laratta pone la questione ricordando le centinaia di ex voto custoditi nel complesso religioso, testimonianza delle richieste di grazia e delle guarigioni attribuite all'intercessione del santo. Padre Alfonso osserva come il pellegrinaggio contemporaneo non possa essere ricondotto esclusivamente alla ricerca del miracolo. C'è chi raggiunge Paola per confessarsi, chi per pregare, chi per interrompere la quotidianità e ritrovare una dimensione interiore difficilmente accessibile nei ritmi della vita ordinaria. La collocazione naturale del santuario, nella conca attraversata dal corso d'acqua, favorisce quel raccoglimento. «L'uomo di oggi fa un po' fatica a vivere il silenzio», osserva il religioso, sottolineando il valore di un'esperienza attraverso la quale è possibile interrogarsi sul significato della propria esistenza, sul rapporto con Dio, con il creato e con le persone che ci sono accanto.

Particolare attenzione viene riservata alla partecipazione delle nuove generazioni. Perrotta ricorda gli incontri promossi dai Minimi all'inizio dell'anno scolastico e la «notte prima degli esami», l'appuntamento che riunisce al santuario gli studenti alla vigilia delle prove. Iniziative che hanno contribuito a consolidare il rapporto dei ragazzi con Francesco, confermato anche dalla loro partecipazione alle processioni. La statua del santo, sottolinea il sindaco, è particolarmente pesante, eppure i giovani fanno a gara per poterla portare sulle proprie spalle. Attraverso quello sforzo fisico, attraverso la partecipazione diretta a una consuetudine tramandata dai genitori e dai nonni, manifestano il desiderio di conservare un legame con la storia della propria comunità. Francesco è «un po' come il nonno che rispetti, ami e vai a trovare», osserva Perrotta. E molti calabresi, ricorda Laratta, raggiungono il santuario semplicemente per salutare il santo.

La trasmissione entra quindi in un ambito meno conosciuto della devozione popolare, quello dell'iconografia sacra. In collegamento da Roma, Giancarlo Gualtieri illustra il lavoro condotto attraverso l'AICIS per ricercare, studiare e conservare le immaginette religiose, evitando la dispersione di un patrimonio documentale che abbraccia diversi secoli. In Calabria vengono chiamate familiarmente figurelle. Gualtieri mostra un'immaginetta della metà del Novecento, ritrovata in un messalino al mercato romano di Porta Portese, e racconta come quella scoperta lo abbia ricondotto agli anni dell'infanzia trascorsi a Cosenza, nei pressi della chiesetta dedicata a Francesco. Ricorda il servizio come chierichetto e le processioni durante le quali, vestito da paggetto, distribuiva le immagini ai fedeli che fissavano le offerte al nastro del santo. Quando si trasferisce a Roma, a diciotto anni, porta con sé anche quel patrimonio religioso e familiare.

«Nel mio portafoglio porto le immagini di San Francesco che erano di mio papà», racconta Gualtieri. Quelle immagini lo hanno accompagnato negli anni, nei momenti di difficoltà, nelle preoccupazioni per la salute e nelle circostanze in cui ha avvertito la necessità di affidarsi alla protezione del santo. La sua collezione, costituita attraverso decenni di ricerca, comprende testimonianze iconografiche risalenti ai secoli immediatamente successivi alla vita di Francesco. Mostrando una rara miniatura seicentesca, lo studioso richiama l'estensione raggiunta dall'Ordine dei Minimi in Europa, le diverse denominazioni attribuite ai religiosi nei Paesi in cui si erano stabiliti e persino l'origine del nome della birra Paulaner, legato alla presenza dei frati di San Francesco di Paola in Baviera.

Gualtieri introduce anche una riflessione sulle disuguaglianze economiche contemporanee, ricordando il celebre episodio delle monete insanguinate. Secondo la tradizione agiografica, durante il viaggio verso la Francia Francesco incontra a Napoli Ferrante d'Aragona, che gli offre alcune monete d'oro. L'eremita le spezza e da esse sgorga sangue, simbolo delle sofferenze della popolazione sulla quale grava il peso della ricchezza del sovrano. «Questo è il sangue del suo popolo», avrebbe detto Francesco. Gualtieri richiama il significato di quell'immagine in relazione alla concentrazione della ricchezza, alle nuove povertà e alle difficoltà di tante famiglie italiane. La denuncia contenuta nel racconto appartiene alla sensibilità cristiana del Quattrocento, ma conserva una forza che attraversa le epoche: il sovrano ha una responsabilità verso il proprio popolo e la legittimità morale della ricchezza non può essere disgiunta dalle condizioni attraverso le quali essa è stata accumulata.

Quel 5 ottobre 1984, quando Giovanni Paolo II arrivò a Paola

Per comprendere il significato della visita di Giovanni Paolo II occorre considerare il rapporto che la Calabria, nei secoli, aveva costruito con Francesco e con il suo santuario. A distanza di quasi cinque secoli dalla morte dell'eremita, il 5 ottobre 1984 un pontefice raggiunge per la prima volta quel luogo, incontrando i rappresentanti della Chiesa regionale e celebrando l'Eucaristia davanti a una moltitudine di fedeli. Le immagini d'archivio riproposte durante la trasmissione restituiscono l'intensità di quelle giornate, nel corso delle quali Paola rappresentò anche uno dei principali riferimenti logistici della visita pastorale di Wojtyła in Calabria. Il pontefice dimorò presso il convento dei Minimi, alternando gli impegni pubblici e gli incontri con la popolazione a momenti di raccoglimento personale, alcuni dei quali sono rimasti impressi nella memoria dei religiosi che lo accolsero.

Padre Alfonso racconta un episodio tramandato dai confratelli. Durante la permanenza nel convento, Giovanni Paolo II si era improvvisamente sottratto alla vista di quanti lo accompagnavano. Le ricerche avevano suscitato qualche preoccupazione, fino a quando il pontefice era stato ritrovato nella cappella interna, disteso a terra, con le braccia aperte in forma di croce, in preghiera davanti al Santissimo Sacramento. Un'immagine che i Minimi continuano a ricordare a oltre quarant'anni di distanza, perché restituisce un tratto della spiritualità di Papa Wojtyła difficilmente percepibile attraverso le sole manifestazioni pubbliche. Il religioso ricorda anche la capacità del pontefice di alternare fermezza e dolcezza, solennità e ironia, trovando nelle diverse circostanze il linguaggio attraverso il quale stabilire un rapporto diretto con le persone.

Proprio l'ironia di Giovanni Paolo II emerge nelle sequenze girate all'interno della biblioteca conventuale. Il pontefice richiama un passaggio della propria predicazione: «San Francesco da Paola non aveva bisogno di libri perché lui sapeva leggere in un solo libro. Questo solo libro vivente era Gesù Cristo». E proprio i confratelli di Francesco, osserva Papa Wojtyła con evidente divertimento, lo avevano poi accompagnato in una biblioteca. Una battuta che suscita il sorriso dei presenti e restituisce la spontaneità di un uomo capace di affrontare questioni teologiche di grande profondità attraverso la semplicità del linguaggio quotidiano.

Roberto Perrotta conserva un ricordo diretto di quelle giornate. Il sindaco racconta come Giovanni Paolo II, nonostante la stanchezza e al di fuori del programma ufficiale, avesse deciso di affacciarsi dal balcone principale del convento per incontrare ancora una volta le persone che non era riuscito ad avvicinare. Benedisse i fedeli, parlò di Francesco, della conoscenza che ne aveva maturato e dell'importanza di approfondirne la storia. «Noi ci portiamo nel cuore questo ricordo», sottolinea Perrotta, richiamando anche la particolare coincidenza tra le date della morte dei due santi, entrambi avvenute il 2 aprile. Per la memoria liturgica di Giovanni Paolo II è stato scelto invece il 22 ottobre, giorno dell'inizio solenne del suo ministero pontificio nel 1978, preservando così la distinta celebrazione liturgica di Francesco.

La valorizzazione di questo patrimonio storico ha trovato espressione anche nella realizzazione del museo multimediale dedicato al santo, nel cuore della città, a breve distanza dalla casa natale. Perrotta ricorda il contributo dei Padri Minimi e, in particolare, quello di padre Francesco Trebisonda, già superiore provinciale. L'amministrazione comunale intende inoltre ricostruire gli ambienti familiari nei quali Francesco trascorse l'infanzia, accanto all'edificio originario, oggi trasformato in luogo di culto. Un progetto che consentirebbe di avvicinare i visitatori alla Paola quattrocentesca, alle condizioni di vita della popolazione e al contesto domestico nel quale maturarono le prime esperienze religiose del futuro fondatore dei Minimi.

Nella riflessione del sindaco trova spazio anche il rapporto di Francesco con la natura, la conoscenza delle erbe, la rinuncia al consumo di alimenti di origine animale. Perrotta lo definisce un vegetariano ante litteram, richiamando un aspetto della sua quotidianità che può suscitare particolare interesse nella sensibilità contemporanea. La disciplina alimentare adottata da Francesco, tuttavia, trova la propria origine nella concezione penitenziale della vita religiosa e nella rigorosa osservanza della pratica quaresimale che diventerà uno degli elementi distintivi dell'Ordine. Una scelta maturata in un contesto spirituale assai diverso da quello nel quale si sviluppano oggi le riflessioni sull'alimentazione e sulla sostenibilità ambientale, ma che contribuisce a restituire la complessità della sua esperienza.

La pace si compra a caro prezzo: da Francesco a Leone XIV

È attraverso il racconto di Melinda Mantuano che la trasmissione torna a interrogarsi sul rapporto tra la sofferenza e la possibilità di costruire un'esistenza pienamente consapevole delle proprie capacità. Dopo la paralisi che l'ha colpita durante l'infanzia, Melinda impara a disegnare con la mano sinistra, recuperando negli anni anche parte delle funzioni della destra. Gli spasmi muscolari continuano a condizionare il movimento, ma la giovane artista ha elaborato una tecnica nella quale convivono i due differenti tratti. «Quando disegno metto a confronto i due tratti e camminano insieme», racconta. La sua ricerca pittorica predilige i colori complementari: il blu e l'arancione, il rosso e il verde, il viola e il giallo, accostamenti attraverso i quali ciascun colore acquista maggiore intensità grazie alla presenza dell'altro. Una scelta estetica alla quale Melinda attribuisce anche un preciso significato personale: «In ogni difficoltà c'è sempre un seme di bellezza».

La questione della pace, già affrontata nel collegamento con Simone Tropea, viene ripresa da Laratta nell'ultima parte della puntata, attraverso una riflessione sul ruolo assunto dai pontefici del Novecento e del nuovo millennio nei rapporti internazionali. L'esperienza delle due guerre mondiali, la contrapposizione tra i blocchi, le crisi regionali e la crescente interdipendenza tra le nazioni hanno progressivamente attribuito alla diplomazia della Santa Sede una funzione che supera i confini della comunità cattolica. Padre Alfonso individua una continuità tra quella missione e l'insegnamento di Francesco di Paola, richiamando una delle sue espressioni più significative: «La pace è una santa mercanzia che si compra a caro prezzo». Un'affermazione nella quale emerge la consapevolezza della fatica necessaria alla composizione dei conflitti, soprattutto quando gli interessi delle parti sembrano inconciliabili.

«Bisogna mettere insieme non soltanto le menti ma anche i cuori», osserva il religioso, sottolineando come alla radice di molti conflitti vi sia l'incapacità di riconoscere la condizione dell'altro. Una parte della società contemporanea, aggiunge, aspira a diventare grande attraverso la sopraffazione dei più piccoli. Padre Alfonso esprime quindi apprezzamento per il lavoro diplomatico di Leone XIV, anche per quella parte dell'attività pontificia che si sviluppa lontano dall'esposizione mediatica. La pace richiede infatti una paziente costruzione dei rapporti, nella quale l'intervento pubblico rappresenta soltanto uno dei momenti di un processo assai più complesso.

Nadia Focetola richiama, nel corso della stessa riflessione, il valore del pellegrinaggio compiuto a piedi e dei percorsi legati al Cammino di San Francesco di Paola, tra i quali la Via del Giovane e la Via dell'Eremita. In una società nella quale gli spostamenti sono organizzati prevalentemente in funzione della rapidità con cui è possibile raggiungere la destinazione, il recupero del cammino restituisce importanza al viaggio, alla fatica, al tempo e agli incontri che lo accompagnano. Un'esperienza che continua a coinvolgere numerosi fedeli e che rappresenta anche un'opportunità per conoscere i luoghi nei quali si sviluppò l'attività religiosa di Francesco.

Di grande intensità il contributo filmato del cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo metropolita di Napoli, che rievoca gli anni trascorsi accanto ai giovani tossicodipendenti e ai ragazzi detenuti. «Sono stati l'amore più grande della mia vita», racconta il cardinale, ricordando come proprio attraverso quelle esperienze abbia imparato a comprendere il significato della fragilità umana e della possibilità del riscatto. Durante un incontro in un carcere minorile, al termine del quale aveva voluto stringere la mano a tutti i ragazzi presenti, uno di loro gli confessa di aver ucciso. Aveva atteso che gli altri si allontanassero prima di raccontare la propria storia, spiegando come le parole del sacerdote sulla Madonna gli avessero fatto pensare alla madre e alla libertà perduta: «Mia madre mi ha fatto non per stare qui. Mia madre mi ha fatto per essere un giovane libero».

Il racconto di Battaglia introduce una riflessione sulla dignità della persona anche dopo il compimento di azioni gravissime, sulla possibilità di riconoscere le proprie responsabilità e di intraprendere un percorso di cambiamento. «Dio davvero, ragazzi, vi ha fatto per essere liberi. Davvero vi ha fatti per essere felici», afferma il cardinale. Padre Alfonso precisa come quella libertà non possa essere confusa con l'arbitrio individuale, con la possibilità di agire indipendentemente dalle conseguenze delle proprie scelte. La libertà della quale parla Battaglia è orientata al bene, alla consapevolezza dei propri limiti e alla ricerca di un miglioramento personale che Francesco sintetizzava nell'esortazione a procedere «di bene in meglio». Una concezione religiosa nella quale il riconoscimento della fragilità non comporta la negazione della dignità dell'individuo, ma costituisce una premessa indispensabile alla sua crescita.

Pietro Bembo, Franz Liszt e l'eremita nella cultura europea

Il contributo della letteratura e della musica alla conoscenza della figura di Francesco viene approfondito nello studio di Cosenza, dove Ernesto Mastroianni intervista il maestro Francesco Perri. Il compositore ha dedicato una parte significativa della propria attività degli ultimi vent'anni all'eremita calabrese, dalle musiche per Ovunque miracoli, del 2008, al documentario Le due strade, legato al lavoro di Carlo Lucarelli, fino alla realizzazione dell'opera Francesco de Paula, prodotta da Ruggero Pegna nel 2017. Un progetto attraverso il quale la vicenda umana e religiosa di Francesco è entrata nel linguaggio del teatro musicale contemporaneo, ottenendo attenzione anche negli ambienti ecclesiastici, come testimoniano i riferimenti di Perri al cardinale Gianfranco Ravasi e a monsignor Rino Fisichella.

Mastroianni introduce una riflessione sul rapporto tra le grandi figure della spiritualità francescana e la società civile, richiamando Francesco d'Assisi, Francesco di Paola e papa Francesco, personalità vissute in contesti storici profondamente differenti, ma capaci di esercitare una considerevole influenza anche al di fuori delle comunità dei credenti. Che cosa emerge, dunque, della figura dell'eremita calabrese quando la si osserva attraverso le categorie della storia sociale e culturale? «Francesco di Paola è stato un uomo di rottura», risponde Perri, sottolineando come la sua esperienza abbia modificato alcuni degli equilibri della società nella quale era cresciuto. «La vicinanza agli umili o la carità non sono solo concetti di natura religiosa, sono concetti universali», aggiunge il compositore, individuando nella partecipazione alla sofferenza della popolazione uno degli elementi che spiegano la persistente attualità del suo messaggio.

Nel corso del dialogo Mastroianni richiama anche l'interesse della cultura rinascimentale per Francesco, soffermandosi sulla figura di Pietro Bembo, autore delle Prose della volgar lingua, protagonista del processo di codificazione della lingua letteraria italiana. Il riferimento consente di cogliere quanto la notorietà dell'eremita fosse destinata a oltrepassare gli ambienti strettamente ecclesiastici, entrando in contatto con alcuni dei principali protagonisti della cultura del Cinquecento.

È però nella letteratura musicale dell'Ottocento che si incontra una delle più importanti elaborazioni artistiche della leggenda francescana. Franz Liszt dedica all'eremita calabrese la seconda delle sue Deux Légendes, intitolata Saint François de Paule marchant sur les flots. Una pagina pianistica nella quale l'incessante movimento delle acque, evocato attraverso la scrittura musicale, accompagna l'emergere di un tema di straordinaria solennità. Il racconto dell'attraversamento dello Stretto diventa, nella sensibilità romantica del compositore ungherese, rappresentazione della fermezza spirituale di Francesco davanti alla violenza degli elementi naturali. Il brano, conosciuto anche attraverso trascrizioni orchestrali, appartiene a pieno titolo al grande repertorio pianistico europeo e costituisce una delle testimonianze più alte dell'incontro tra la devozione francescana e la cultura musicale internazionale.

Perri ricorda inoltre come, durante i propri viaggi, abbia ritrovato frequentemente la figura di Francesco nelle chiese, nelle rappresentazioni statuarie e nella toponomastica di luoghi lontani dalla Calabria. La diffusione dell'Ordine dei Minimi, gli antichi patronati e il particolare rapporto con le popolazioni marinare hanno contribuito alla costruzione di un patrimonio iconografico e culturale di dimensioni internazionali. Un patrimonio del quale la Calabria dovrebbe acquisire maggiore consapevolezza, soprattutto nella valorizzazione della propria storia religiosa e del contributo offerto dai suoi protagonisti alla formazione della cultura europea.

Il santo che i calabresi hanno portato nel mondo

Nelle battute conclusive della trasmissione, Laratta ricorda la presenza, in alcune chiese dell'America Latina, delle immagini di Francesco di Paola accanto a quelle di Gioacchino da Fiore. Due personalità vissute in epoche differenti, espressione di esperienze teologiche e religiose profondamente distinte, accomunate dall'origine calabrese e dalla notevole diffusione raggiunta dal loro pensiero. Il conduttore richiama anche un arazzo donato alla città di Paola, durante una delle precedenti amministrazioni Perrotta, dal Centro internazionale di studi gioachimiti. Un elemento che introduce il tema del rapporto tra la storia religiosa della Calabria e la sua presenza nel mondo, alimentata nel corso dei secoli dall'attività degli ordini religiosi e, in epoca più recente, dalle grandi migrazioni.

«I calabresi se lo sono portati dappertutto», osserva il sindaco, ricordando gli incontri con paolani e corregionali durante i viaggi all'estero e la presenza delle immagini del santo in comunità geograficamente molto lontane dalla città natale. Nelle valigie di quanti lasciavano la Calabria per cercare lavoro e migliori condizioni di vita trovavano posto fotografie, piccoli oggetti familiari e immagini religiose. Attraverso quegli oggetti gli emigrati conservavano una parte della propria storia, dei rapporti affettivi e delle consuetudini attraverso le quali avevano costruito la propria identità. Francesco divenne così uno dei riferimenti spirituali delle comunità calabresi all'estero, accompagnandone la formazione e contribuendo alla conservazione di un legame con la terra d'origine anche nelle generazioni nate lontano dall'Italia.

Perrotta ricorda la particolare intensità della devozione in Argentina, le celebrazioni organizzate a Buenos Aires e la partecipazione che, secondo il suo racconto, vi avrebbe avuto anche Jorge Mario Bergoglio prima dell'elezione pontificia. Richiama inoltre il lavoro del giornalista Pasquale Guaglianone, autore di reportage attraverso i quali sono emersi alcuni degli aspetti più significativi della religiosità delle comunità calabresi in Sud America. In quelle testimonianze si riconosce una parte importante della storia dell'emigrazione regionale, spesso raccontata prevalentemente attraverso le sue conseguenze economiche e demografiche, ma altrettanto significativa sotto il profilo culturale, antropologico e religioso.

Il sindaco racconta anche di calabresi costretti ad allontanarsi dalla propria terra per sottoporsi a cure mediche, che entrando in una chiesa sconosciuta hanno ritrovato, inaspettatamente, l'immagine di Francesco. Una presenza familiare in circostanze nelle quali la lontananza, la malattia e l'incertezza possono rendere più difficile affrontare la quotidianità. È anche questo, nella lettura di Perrotta, uno dei miracoli del santo: consentire alle persone di sentirsi meno sole.

«Il miracolo che io chiedo è quello di farmi accettare quello che la vita mi offre», confida il sindaco, spiegando come non sempre l'esistenza corrisponda ai desideri e alle aspettative individuali. Una dichiarazione che riconduce idealmente il racconto all'incontro tra Francesco e Luigi XI, alla differenza tra la grazia richiesta e quella riconosciuta nella capacità di affrontare ciò che non è possibile cambiare. Anche Melinda Mantuano, interrogata da Laratta sul miracolo che chiederebbe oggi, risponde di desiderare la serenità necessaria per accogliere le difficoltà della vita quotidiana. E quando il conduttore le chiede quale colore meglio rappresenti la sua ricerca artistica e spirituale, la giovane sceglie l'indaco, «il colore del silenzio, della profondità», richiamando la necessità di conoscere il proprio mondo interiore per fare della propria esistenza un capolavoro, secondo la celebre esortazione di Giovanni Paolo II.

L'ultima domanda di Franco Laratta riporta padre Alfonso nella grotta dell'eremita, davanti a quella croce che accompagnò la solitudine di Francesco. Il conduttore richiama la condizione di un mondo che sembra aver progressivamente smarrito il valore del silenzio, nel quale il rumore può diventare persino un espediente per sottrarsi al confronto con se stessi. «Il silenzio ci mette a nudo», osserva il religioso, spiegando come per Francesco la vita eremitica fosse innanzitutto il luogo di una relazione: «È un silenzio che è presenza, è lo stare dinanzi a Cristo». Un rapporto personale e profondo dal quale, nella prospettiva cristiana, deriva anche la responsabilità nei confronti degli altri.

«Abbiamo provato a raccontare Francesco di Paola. Non so se ci siamo riusciti», dice Laratta nel congedarsi dagli ospiti, ricordando la difficoltà di comprendere fino in fondo una figura religiosa di tale complessità. La trasmissione ha avuto il merito di restituire alla conoscenza del santo alcuni capitoli della sua vicenda che raramente trovano spazio nelle celebrazioni popolari: la formazione familiare, le relazioni diplomatiche, il contesto politico del Rinascimento, la letteratura, la musica, la diffusione della sua esperienza religiosa attraverso l'emigrazione.

Francesco trascorse gli ultimi ventiquattro anni della sua vita lontano dalla Calabria. Non rivide Paola, la casa dei genitori, i luoghi nei quali aveva maturato la propria vocazione. Morì in Francia, dove aveva assistito alla scomparsa di Luigi XI, alla spedizione italiana di Carlo VIII e alle trasformazioni di un'Europa avviata verso l'età moderna. Aveva conosciuto alcuni degli uomini più potenti del suo secolo, senza abbandonare la regola di vita scelta nella giovinezza calabrese. Ed è forse proprio nella coerenza conservata durante quei lunghi anni, più ancora che nella straordinarietà degli avvenimenti che accompagnarono la sua esistenza, che va ricercata la ragione della sua autorevolezza.

A Paola, intanto, continuano ad arrivare i pellegrini. Ci sono gli studenti alla vigilia degli esami, le famiglie degli emigrati, gli ammalati, gli anziani, i bambini accompagnati dai genitori. Alcuni chiedono una grazia, altri cercano conforto, altri ancora percorrono la strada del santuario senza avere una particolare richiesta da formulare.

Vanno a trovare Francesco. Dopo più di cinquecento anni, è ancora uno di famiglia.