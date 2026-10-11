Il 24 ottobre una giornata con studenti, pubblico e protagonisti del corto. Presente anche Andra Bianca Radulescu, la cui storia ha ispirato il film

“The Last Straw” torna in Calabria per una giornata di proiezioni e incontri a ingresso gratuito. L’appuntamento è per sabato 24 ottobre 2026 al Cinema Santa Chiara di Rende, dove GDG Production proporrà un confronto sui temi della disabilità e dell’inclusione, coinvolgendo studenti e pubblico.

Dopo un percorso tra festival, selezioni e riconoscimenti nazionali e internazionali, il cortometraggio sarà presentato insieme ai suoi protagonisti. Parteciperà anche Andra Bianca Radulescu, la cui storia vera ha ispirato il film.

Il cortometraggio e il percorso nei festival

The Last Straw è scritto e interpretato da Gabriele Kristian Faraca, diretto e montato da Gustavo Garrafa, prodotto e interpretato da Deborah Rocco.

Il film affronta fragilità, resilienza e difficoltà che possono segnare la vita di una persona. Dopo la partecipazione a manifestazioni cinematografiche in Italia e all’estero, secondo quanto comunicato dalla produzione è in concorso ai David di Donatello 2027.

Il 24 ottobre spazio agli studenti e al pubblico

La prima parte della giornata sarà dedicata agli studenti, con proiezioni e momenti di riflessione sul cinema come strumento di sensibilizzazione.

Nel pomeriggio le proiezioni saranno aperte al pubblico, che potrà incontrare i protagonisti e approfondire il percorso creativo del cortometraggio. L’ingresso sarà gratuito.

La presenza di Radulescu permetterà di affiancare al racconto cinematografico la testimonianza della persona che lo ha ispirato.

L’incontro con GDG Production

Alla giornata prenderanno parte i tre componenti della produzione. Faraca, attore e sceneggiatore, affianca al lavoro artistico un percorso legato alle scienze motorie e alla disabilità. Garrafa opera come regista, autore e montatore nel settore audiovisivo e dell’animazione. Rocco è produttrice, attrice, speaker e insegnante di recitazione.

L’incontro offrirà anche l’occasione per raccontare le fasi di una produzione cinematografica indipendente, dalla scrittura alla realizzazione, fino alla distribuzione e alla partecipazione ai festival.

GDG Production ringrazia BCC Mediocrati – Gruppo BCC Iccrea, sponsor e sostenitore del cortometraggio, e Gruppo Iusi e Majorana Group per il supporto al progetto.