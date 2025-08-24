Social
Il reato

Ddl femminicidio: via libera unanime del Senato, ora passa alla Camera

Il presidente di Palazzo Madama La Russa: «Lieto di questo risultato, bene il voto senza distinzioni»

Redazione
Ddl femminicidio: via libera unanime del Senato, ora passa alla Camera
Dal Mondo

Radio Kiss Kiss accende Corigliano-Rossano: oltre 10mila persone al Palmeto per la tappa di Kiss-Kiss Way

Villaggio, musica e presenza istituzionale: Schiavonea si trasforma in un grande palco a cielo aperto
Matteo Lauria
Radio Kiss Kiss accende Corigliano-Rossano: oltre 10mila persone al Palmeto per la tappa di Kiss-Kiss Way
Dal Mondo

Blackout in Spagna, la testimonianza di un cosentino: «Madrid ha reagito bene»

Antonio Orrico, 30 anni, vive nella capitale iberica dal 2022: «Lo stop della metro mi ha costretto a fare 10 km a piedi per rientrare a casa, ma l'emergenza è stata gestita perfettamente»
Francesco La Luna
Blackout in Spagna, la testimonianza di un cosentino: «Madrid ha reagito bene»
Dal Mondo

La testimonianza di Gisèle Pélicot: "Violentata e drogata da mio marito per oltre dieci anni"

Davanti al tribunale penale di Vaucluse, Gisèle Pélicot, 72 anni, ha preso la parola per la prima volta, denunciando gli abusi subiti dal marito Dominique, che l'ha drogata e fatta violentare per oltre dieci anni
Redazione
La testimonianza di Gisèle Pélicot: \"Violentata e drogata da mio marito per oltre dieci anni\"

Dal Mondo

Addio a Sinead O' Connor: nothing compares 2U...

La musicista irlandese si è spenta all'età di 56 anni. Tormentati gli ultimi anni della sua vita, segnati da una grave forma di depressione
Addio a Sinead O' Connor: nothing compares 2U...
Dal Mondo

L'ex chitarrista dei Duran Duran ha il cancro, fan col fiato sospeso

La malattia ha impedito a Andy Taylor di partecipare alla reunion della band, Simon Le Bon: «Notizia assolutamente devastante»
L'ex chitarrista dei Duran Duran ha il cancro, fan col fiato sospeso
Dal Mondo

Bombe a Kiev, il consigliere ucraino: a maggio la Russia esaurirà le risorse

Esplosioni e sirene hanno svegliato la popolazione che è corsa nei rifugi. Intanto il presidente si rivolge direttamente alle truppe nemiche
Bombe a Kiev, il consigliere ucraino: a maggio la Russia esaurirà le risorse
Dal Mondo

Guerra in Ucraina, conclusi i colloqui. Le delegazioni tornano in patria. La Russia: «Possibile trovare terreno comune» - LIVE

Putin detta le sue condizioni: neutralità dell'Ucraina e riconoscimento della sovranità sulla Crimea. E si dice pronto a sospendere gli attacchi contro civili e abitazioni
Guerra in Ucraina, conclusi i colloqui. Le delegazioni tornano in patria. La Russia: «Possibile trovare terreno comune» - LIVE
Dal Mondo

È guerra: Ue adotta pacchetto di misure restrittive contro la Russia. Biden: «Putin è l'aggressore dell'Ucraina» - LIVE

Putin ha già annunciato di aver soppresso il sistema di difesa anti aerea di Zelensky con i suoi attacchi di precisione
È guerra: Ue adotta pacchetto di misure restrittive contro la Russia. Biden: «Putin è l'aggressore dell'Ucraina» - LIVE
Dal Mondo

Covid, l’Austria introduce l’obbligo vaccinale: è il primo Paese europeo

Il disegno di legge presentato dal ministro della Salute è stato approvato con una larga maggioranza. Prorogato il lockdown per i non vaccinati e avviata una lotteria per incentivare le somministrazioni
Covid, l’Austria introduce l’obbligo vaccinale: è il primo Paese europeo
Dal Mondo

Oms: «Europa di nuovo al centro della pandemia da Covid-19»

L'Organizzazione mondiale della Sanità lancia un nuovo allarme per quanto riguarda la pandemia da Covid-19 in Europa. Secondo l'Oms, infatti, si rischiano altre 500mila vittime entro febbraio in Europa e Asia
Oms: «Europa di nuovo al centro della pandemia da Covid-19»
Dal Mondo

G20 Roma, i potenti della Terra raggiungono l'accordo sul clima

Chiuso al G20 di Roma, a quanto si apprende, l’accordo sulla dichiarazione finale del G20 di Roma. Compreso il capitolo più annoso sul clima, che conferma a 100 miliardi lo stanziamento ai Paesi più fragili per affrontare nei prossimi anni la sfida della transizione ecologica. L’obiettivo emissioni zero, portando a compimento il processo di decarbonizzazione,
G20 Roma, i potenti della Terra raggiungono l'accordo sul clima
Dal Mondo

Elezioni Calabria, Occhiuto presidente al primo turno

Elezioni Calabria, il candidato di centrodestra Roberto Occhiuto è stato eletto al primo turno presidente con il 54,46% dei voti. La sfidante, appoggiata tra le altre liste da Pd e M5s, Amalia Cecilia Bruni si è fermata al 27,68%. Dai dati definitivi del Viminale Luigi de Magistris, appoggiato da sei liste, ha ottenuto il 16,17%
Elezioni Calabria, Occhiuto presidente al primo turno
Dal Mondo

Elezioni Napoli, campo largo M5S-Pd-centrosinistra vince in tutte Municipalità

Elezioni Napoli, non solo il nuovo sindaco e una netta maggioranza in Consiglio comunale. La coalizione formata da Movimento 5 Stelle, Partito democratico e altri partiti di centrosinistra vince anche in tutte le 10 Municipalità partenopee. Tutti i presidenti eletti sono infatti espressione del “campo largo” che ha portato alla vittoria di Gaetano Manfredi, da
Elezioni Napoli, campo largo M5S-Pd-centrosinistra vince in tutte Municipalità
Dal Mondo

Comunali Roma, Gualtieri: "Mi aspetto sostegno Calenda e M5S"

“Calenda? Non l’ho ancora sentito dopo il voto, mi aspetto che sosterrà il candidato progressista, sarebbe strano il contrario”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra a sindaco di Roma, ospite di Unomattina su RaiUno, a proposito del sostegno del leader di Azione al ballottaggio.  Quanto invece a una possibile intesa con il M5s
Comunali Roma, Gualtieri: \"Mi aspetto sostegno Calenda e M5S\"
Dal Mondo

Amministrative Basilicata, 25 sindaci eletti e un ballottaggio

Eletti 25 sindaci in Basilicata in questa tornata elettorale delle amministrative in Basilicata. Le sfide principali a Melfi e Pisticci, gli unici Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti. A Melfi vittoria al primo turno di Giuseppe Maglione, candidato di una coalizione di centrodestra di cui fa parte anche una lista riformista: Maglione ha ottenuto
Amministrative Basilicata, 25 sindaci eletti e un ballottaggio
Dal Mondo

Elezioni 2021, a Roma lista Calenda è prima

Elezioni Roma, lista Calenda la più votata. “Siamo terzi, il che è un balsamo per l’amor proprio, sfiorando il 20%. Prima lista a Roma superando Pd e Fdi. Sono molto grato. Molto. A chi ha avuto fiducia in un modo serio e appassionato di fare politica. Adesso si riprende da @Azione_it. Iscrivetevi. Combattiamo insieme”, ha
Elezioni 2021, a Roma lista Calenda è prima
Dal Mondo

Elezioni 2021, i risultati: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino

Elezioni 2021. Roma e Torino al ballottaggio, mentre Milano, Napoli e Bologna chiudono la partita al primo turno. Nella Capitale, il candidato del centrodestra Enrico Michetti (30,15%) tra due settimane dovrà affrontare il candidato di centrosinistra Roberto Gualtieri (27,03). Carlo Calenda più votato della sindaca uscente Virginia Raggi (19,82% contro 19,08%9.  A Milano, il candidato
Elezioni 2021, i risultati: Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino
Dal Mondo

WhatsApp ora funziona, problemi risolti: cosa ha causato il down

WhatsApp ora funziona, come Facebook e Instagram. Problemi risolti e il down, durato circa 7 ore, è alle spalle. La galassia di Mark Zuckerberg è andata in tilt per circa 7 ore, a partire dalle 17.40 italiane di lunedì 4 ottobre, e si è riaccesa gradualmente a partire dall’1 del mattino di oggi, martedì 5
WhatsApp ora funziona, problemi risolti: cosa ha causato il down
Dal Mondo

Italia nella morsa del maltempo, grandinate e forti raffiche di vento da nord a Sud

Italia nella morsa del maltempo. La perturbazione atlantica, battezzata Christian, che si è abbattuta ieri sulle regioni settentrionali e parte dei settori occidentali del Centro-Sud, continuerà a determinare condizioni di maltempo anche nelle prossime ore su buona parte del Paese. Secondo l’allerta meteo emessa dal Dipartimento della Protezione Civile, oggi persisteranno precipitazioni a prevalente carattere
Italia nella morsa del maltempo, grandinate e forti raffiche di vento da nord a Sud
Dal Mondo

Elezioni 2021, Bassetti: "Hanno vinto vaccinati contro partiti antiscienza"

I risultati delle elezioni 2021 “evidenziano che hanno vinto i vaccinati contro i partiti dell’antiscienza. Gli italiani hanno dimostrato di saper scegliere e hanno bocciato chi per mesi ha attaccato i vaccini, chi nei partiti diceva che le varianti sono create dai vaccini che uccidono la gente e che si deve essere liberi di non
Elezioni 2021, Bassetti: \"Hanno vinto vaccinati contro partiti antiscienza\"
Dal Mondo

Facebook, Instagram e WhatsApp 'down', Zuckerberg perde 6 mld di dollari

Con il ‘down’ di ieri di Facebook, WhatsApp, Instagram, il valore netto stimato di Mark Zuckerberg, fondatore e Ceo di Facebook, è sceso di circa 6 miliardi di dollari (5,165 miliardi di euro) lunedì, principalmente a causa del crollo delle azioni del popolare social network dopo i problemi sofferti ieri dalle tre piattaforme, tutte di
Facebook, Instagram e WhatsApp 'down', Zuckerberg perde 6 mld di dollari
Dal Mondo

Elezioni Roma, Calenda: "Ai ballottaggi lascio libero chi mi ha scelto"

Elezioni Roma, “è stato uno sforzo titanico, una sfida senza altre liste accanto. Faticosa, difficile”. Carlo Calenda parla con Repubblica della sua sconfitta alle amministrative, ma anche del buon piazzamento della sua lista. E dopo aver ringraziato “i 1.500 ragazzi con i quali abbiamo fatto una campagna elettorale porta a porta, il mio staff che
Elezioni Roma, Calenda: \"Ai ballottaggi lascio libero chi mi ha scelto\"
Dal Mondo

Elezioni Trieste, ballottaggio tra Dipiazza e Russo

Si va al ballottaggio a Trieste tra il candidato del centrodestra Roberto Di Piazza e quello di centrosinistra Francesco Russo. A conclusione dello spoglio delle 238 sezioni, Dipiazza ha ottenuto il 46,92% dei voti, contro il 31,65% di Russo.  Fonte: AdnKronos
Elezioni Trieste, ballottaggio tra Dipiazza e Russo
1
...