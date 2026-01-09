Social
Cosenza Calcio, Folino: ...

Cosenza Calcio

Cosenza Calcio, Folino: «Cartone di pizza errore, ma basta polemiche»

Giovanni Folino commenta la multa per il cartone di pizza agli arbitri: «Errore, ma non si può criminalizzare tutto». Sullo stadio vuoto: «Serve sostenibilità»

9 gennaio, 2026
cosenza calcio · serie c
Frecciate Rossoblu

Cosenza, le stoccate di Lupo: «Buscè l’ho scelto io ma non si è comportato bene»

L’ex Direttore Sportivo dei lupi non le ha mandate a dire ed in un’intervista ha spiegato i motivi della separazione dopo nemmeno due mesi dai rossoblù
Alessandro Storino
Calciomercato

Cosenza, ufficiale Racine Ba

Il centrocampista classe 2003 arriva dal Siracusa a titolo definitivo e firma fino al 2028
Alessandro Storino
Rebus a centrocampo

Cosenza, chi al posto di Langella? C’è Garritano, ma occhio ad una sorpresa

All’Arechi mancherà per squalifica il regista al quale finora Buscè non ha mai rinunciato. L’allenatore rossoblù studia diverse soluzioni
Alessandro Storino
bomber cercasi

Cosenza, dopo il ko di Mazzocchi c’è un problema in attacco. Emmausso scalpita

Né Beretta né Achour sono riusciti finora a garantire quella continuità realizzativa necessaria a una squadra che punta al salto di categoria
Redazione
Società

Riforma della Giustizia, Pietro perugini illustra le ragioni del SI al referendum costituzionale

La separazione delle carriere dei magistrati al centro di un convegno che si terrà a Cosenza il 10 gennaio presso la Fondazione Luigi Einaudi

9 gennaio 2026
Ore 12:05
Società

San Lucido, avvistato esemplare di foca monaca

Stupore tra quanti passeggiando sul lungomare hanno fatto questo straordinario avvistamento

9 gennaio 2026
Ore 10:54
Video

Cetraro, arrestato il latitante Scornaienchi

9 gennaio 2026
Ore 09:57
Economia e Lavoro

Cosenza, s'insedia il direttivo dei giovani imprenditori della CNA

La presidente Gaia Sabato: «Vogliamo portare una ventata di freschezza nel tessuto produttivo locale»

8 gennaio 2026
Ore 13:47
Video

Economia e Lavoro

Società

Società

Video

Economia e Lavoro

Società

Società

red&blue tour

Salernitana-Cosenza: la prevendita. Costo e disponibilità di posti nel settore ospiti

Risolti i problemi tecnici da parte del club campano. Per i fan rossoblù è necessaria la Tessera del tifoso per recarsi all’Arechi
Redazione
l’innesto

Calciomercato Cosenza, Racine Ba in definizione: arriva dal Siracusa

Contratto fino al 2028 per il centrocampista ex Como,Trapani e Reggina. Si tratta della terza operazione in entrata per i rossoblù dopo Ciotti ed Emmausso
Redazione
squalificato

Cosenza, quanto pesa l'assenza di Langella verso la sfida di Salerno

I rossoblù all’Arechi senza il centrocampista che illumina ogni giocata del collettivo: l’allenatore Antonio Buscè studia nuove soluzioni
Redazione
la sfida

Salernitana-Cosenza, tensione e assenze da ambo le parti verso un classico del Sud

Granata contestati ma l’allenatore Raffaele resta in sella: lunedì sfida delicata all’Arechi che potrebbe costargli la panchina in caso di mancata vittoria
Redazione
ma dai!

Cosenza, residui di cibo agli arbitri in dei cartoni: multe e squalifiche

Nel comunicato del Giudice Sportivo, oltre all’inibizione del team manager Perna, si fa chiaro riferimento anche al ritardo causato dai rossoblù per non essersi presentati in campo col giusto equipaggiamento
Redazione
gli scenari

Cosenza, sconfitta col Monopoli e riflessioni di calciomercato

Classifica in salita e decisioni imminenti tra Arechi e trattative portante avanti dalla società. Il ko di ieri sera è stato una doccia fredda per tutti
Redazione
dopo il ko

Cosenza, Buscè mastica amaro: «Incassato un bel pugno in faccia»

I rossoblù non sono riusciti a sfruttare i passi falsi di due competitor su tre. Il primo posto si allontana, il tecnico si concentra sul lavoro dopo la sconfitta col Monopoli di ieri
Redazione
L’analisi

Cosenza ko col Monopoli, emergono limiti strutturali: sogni di vertice ridimensionati

La sconfitta pesa e conferma difficoltà ricorrenti contro squadre fisiche e organizzate. Ora all’Arechi serve una risposta immediata
Redazione
Le pagelle

Cosenza-Monopoli, le pagelle: rimandati Ciotti ed Emmausso

I due nuovi acquisti, entrati nella ripresa, non hanno inciso. Male anche Ferrara e Dalle Mura
Redazione
Serie C

Cosenza, il Monopoli passa al “Marulla”. I pugliesi sono la “bestia nera” dei Lupi della Sila

L’allenatore Buscè schiera i suoi uomini con il classico 4-3-3. In campo sempre Langella affiancato da Kouan e Garritano. In attacco confermato Beretta
Redazione
le prime parole

Cosenza, Ciotti spera subito in una maglia: «Ho spinto forte per essere qui»

Il nuovo terzino dei Lupi ha il vizietto del gol («A Vibo andai a segno in 12 occasioni») ed è a disposizione del suo mentore Buscè: «Questa squadra darà tutto fino alla fine»
Redazione
diversi i ballottaggi

Cosenza-Monopoli, diversi ballottaggi nella probabile formazione dei Lupi

Buscè studia le mosse per confermarsi al Marulla: dubbi in difesa e possibili novità sugli esterni dove potrebbe esordire Ciotti
Redazione
ufficiale

Cosenza, secondo innesto dal calciomercato: Emmausso ha firmato fino al 2027

Dopo Ciotti, i rossoblù chiudono il secondo colpo in entrata: l’attaccante ex Audace Cerignola è già a disposizione
Redazione
la conferenza

Buscè: «Cosenza, il mercato valorizzerà il nostro lavoro. Ma occhio al Monopoli»

Il tecnico: «Il mio rinnovo? Io sono abituato a viaggiare tutti gli anni a scadenza, l’argomento del mio contratto non mi sfiora nemmeno lontanamente. Domani può esordire Rocco»
Redazione
pericolo giallo

Cosenza, occhio ai diffidati. In cinque a rischio nella partita col Monopoli

Buscè valuta le scelte di formazione tra cartellini a rischio e i nuovi innesti di mercato, ma la sfida contro i pugliesi è un crocevia importantissimo
Redazione
Viabilità

Cosenza-Monopoli, scattano i divieti attorno al Marulla

Ordinanza della Polizia Municipale per la gara di lunedì 5 gennaio: chiusure, orari e percorsi alternativi
Redazione
sorrisi in corsia

Cosenza Calcio all’Annunziata: sorrisi e speranza nei reparti di pediatria e oncologia

I calciatori rossoblù in visita ai bambini ricoverati: «Nei loro occhi si capisce davvero cosa conta»
Redazione
Calciomercato

Pietro Ciotti è un nuovo calciatore del Cosenza

L’esterno arriva dal Trapani a titolo definitivo e firma fino al 2027
Redazione
Calciomercato

Cosenza-Ba, notte calda. Lupi pronti a chiudere con il centrocampista del Siracusa

Nelle scorse ore si sono registrati nuovi contatti tra le parti. C’è l’accordo tra il ds Roma e l’agente Fifa Daniele Piraino. Ma il club siciliano fa resistenza perché intende monetizzare
Redazione
calciomercato

Il Siracusa fa muro per Ba e (per adesso) stoppa le velleità di Cosenza e Salernitana 

Il club siciliano considera il centrocampista classe 2003 una pedina intoccabile: per ora niente via libera. Ma la sessione è appena iniziata
Redazione
