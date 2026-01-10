Social
Dopo le abbuffate di Natale, Garritano spiega come tornare in forma | VIDEO

Il nutrizionista invita a evitare diete drastiche: equilibrio, stile mediterraneo e movimento graduale

10 gennaio, 2026
L’intervista

Dopo le abbuffate di Natale, Garritano spiega come tornare in forma | VIDEO

Il nutrizionista invita a evitare diete drastiche: equilibrio, stile mediterraneo e movimento graduale
Patrizia De Napoli
Dopo le abbuffate di Natale, Garritano spiega come tornare in forma | VIDEO\n
Mondo scuola

Scuola senza supplenti, dirigenti e operatori lanciano l’allarme: «Sistema al limite»

L’organico risulta insufficiente. Le segreterie a causa degli accorpamenti sono già sovraccariche, i presidi costretti a rincorrere disponibilità che spesso non esistono mentre le classi restano scoperte o vengono smembrate
Salvatore Francesco Ciurleo*
Scuola senza supplenti, dirigenti e operatori lanciano l’allarme: «Sistema al limite»
la perdita

Addio a Monsignor Carmine Scaravaglione: la Diocesi di Cassano piange il suo storico presbitero

Una vita dedicata alla Diocesi cassanese. Camera ardente a San Girolamo (Castrovillari). Esequie lunedì 12 gennaio, ore 15:30. Se ne va una guida storica e un pilastro di fede
Franco Sangiovanni
Addio a Monsignor Carmine Scaravaglione: la Diocesi di Cassano piange il suo storico presbitero\n
Format tv

La musica come linguaggio universale, educativo e umano: su LaC Tv tutto pronto per “Quattro quarti”

In ogni puntata ospiti provenienti da mondi diversi: università, arte, scienza e creatività. Appuntamento il 14 gennaio con il nuovo format del maestro Francesco Perri
Ernesto Mastroianni
La musica come linguaggio universale, educativo e umano:\u00A0su LaC Tv tutto pronto per “Quattro quarti”\n

Emergenza idrica

Acquedotto Abatemarco, rottura improvvisa della condotta: interruzioni e riduzioni dell’acqua

Un guasto non ancora localizzato ha causato il blocco o il calo dell’erogazione idropotabile. Tecnici al lavoro nonostante il maltempo. Regolare la fornitura dalla sorgente Capodacqua
Redazione
Acquedotto Abatemarco, rottura improvvisa della condotta: interruzioni e riduzioni dell’acqua\n
Colpo di scena

Antonio Senise eliminato da MasterChef Italia: il sogno di Lungro si ferma

Antonio Senise, concorrente di MasterChef Italia originario di Lungro, viene eliminato dal cooking show; il giovane aveva portato in gara la cucina arbëreshë con il piatto “Ungra Mia”.
Redazione
Antonio Senise eliminato da MasterChef Italia: il sogno di Lungro si ferma\n
Maltempo

Tempesta di vento in Calabria: raffiche fino a 179 km/h, in arrivo freddo e neve sui monti

Seconda fase di maltempo sulla regione. Forti venti, piogge intense e grandinate, soprattutto sul versante tirrenico. Nelle prossime ore calo delle temperature e neve a partire dai 900-1000 metri
Salvatore Lia
Tempesta di vento in Calabria: raffiche fino a 179 km/h, in arrivo freddo e neve sui monti\n
Sisma

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo di Reggio Calabria

La scossa registrata alle 5:53 in mare sulla costa sud-orientale calabrese. Ipocentro a 65 chilometri di profondità, nessun danno segnalato.
Redazione
Terremoto di magnitudo 5.1 al largo di Reggio Calabria\n\n\n
L’intervista

Riforma della magistratura, Pietro Perugini: «Si colma un vulnus che si trascina da troppo tempo» | VIDEO

L’avvocato del Foro bruzio presenta il convegno promosso a Cosenza dal comitato referendario Sì Separa promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi sulla separazione delle carriere dei magistrati
Salvatore Bruno
Riforma della magistratura, Pietro Perugini: «Si colma un vulnus che si trascina da troppo tempo» | VIDEO\n
L’incontro

Calorosa accoglienza per l’editore Domenico Maduli nella casa degli imprenditori di Confapi Calabria

VIDEO | L’editore di LaC e il direttore Franco Laratta accolti nella sede di Confapi Calabria. Al centro dell’incontro il ruolo dell’informazione nel valorizzare il tessuto imprenditoriale regionale
Patrizia De Napoli
Calorosa accoglienza per l’editore Domenico Maduli nella casa degli imprenditori di Confapi Calabria\n
Il riconoscimento

Premio Chibanì a Carmelo Palmer, tra deserto e solidarietà: Reggio celebra lo sport che unisce i popoli

Nel salone dei lampadari di Palazzo San Giorgio insignito il pilota calabrese protagonista dell’Africa Eco Race, simbolo di impegno umano, viaggio e dialogo tra culture, lungo la rotta tra Calabria e Sahara
Anna Foti e Silvio Cacciatore
Premio Chibanì a Carmelo Palmer, tra deserto e solidarietà: Reggio celebra lo sport che unisce i popoli\n
Sos animali

Cosenza, mamma cane e quattro cuccioli in pericolo: recuperati solo in due, scatta la protesta degli animalisti

Intervento dell’ASP all’incrocio della sopraelevata davanti alla piscina comunale. La madre e due cuccioli messi in salvo, altri due fuggiti in una cunetta. Un’associazione resta sul posto e minaccia denuncia: «Non ce ne andiamo finché non vengono recuperati»
Francesco La Luna
Cosenza, mamma cane e quattro cuccioli in pericolo: recuperati solo in due, scatta la protesta degli animalisti\n
L’intervista

Separazione delle carriere, il comitato “Si Separa” debutta a Cosenza. Penna: «Basta fake news sulla giustizia»

In vista del referendum sulla giustizia via al confronto pubblico nella città dei Bruzi. L’avvocata: «Nessun giudice sarà condizionato dalla politica, serve informazione corretta». E ribadisce che l’indipendenza della magistratura e il ruolo del pm sanciti in Costituzione non verranno intaccati
Massimo Clausi
Separazione delle carriere, il comitato “Si Separa” debutta a Cosenza. Penna: «Basta fake news sulla giustizia»
La vicenda

Presunto caso di malasanità a Castrovillari: presentato un esposto in Procura

Il caso divenuto di dominio pubblico dopo l’affissione in città di numerosi manifesti in cui si fa riferimento alla catena di errori che avrebbero condotto alla morte di un paziente
Matteo Lauria
Presunto caso di malasanità a Castrovillari: presentato un esposto in Procura\n\n\n
Set all’aperto

“Tutti cantano Sanremo”: Cosenza tra le sei città italiane scelte per la registrazione del promo

Nella mattinata di martedì 13 gennaio l’orchestra del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” eseguirà una versione speciale di due celebri brani sanremesi con il coinvolgimento dei passanti
Redazione
“Tutti cantano Sanremo”: Cosenza tra le sei città italiane scelte per la registrazione del promo\n
Che sorpresa!

Esemplare di foca monaca fa “capolino” nel mare di San Lucido | VIDEO

Stupore e meraviglia tra quanti stavano passeggiando sul lungomare. E adesso il video amatoriale spopola sul web
Redazione
Esemplare di foca monaca fa “capolino” nel mare di San Lucido | VIDEO
Eventi

Carnevale di Castrovillari, al via la ricerca della madrina della 68esima edizione: incoronazione l’8 febbraio

La città del Pollino si prepara a uno degli eventi più iconici del territorio, capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori. Ecco date, modalità e requisiti per partecipare alle selezioni 
Redazione Cultura
Carnevale di Castrovillari, al via la ricerca della madrina della 68esima edizione: incoronazione l’8 febbraio\n
le previsioni

Meteo Cosenza, attenzione ai forti venti. Sul Tirreno raffiche fino a 120 km/h

Da domani, inoltre, l’aria artica farà nuovamente il suo ingresso sulla Regione apportando nevicate abbondanti su tutti i monti
Salvatore Lia
Meteo Cosenza, attenzione ai forti venti. Sul Tirreno raffiche fino a 120 km/h\n
dopo la tragedia di Crans-Montana

Rende, controllo a tappeto nei locali a garanzia della sicurezza notturna

Principe ha firmato un’ordinanza con cui partiranno una serie di ispezioni per verificare, tra le altre cose, il rispetto della capienza massima e delle disposizioni in materia di uscite di sicurezza e vie di fuga
Redazione
Rende, controllo a tappeto nei locali a garanzia della sicurezza notturna\n
La “strada della morte”

Dopo il grave incidente sulla Statale 106 a Corigliano Rossano, la messa in sicurezza dell’arteria è prioritaria

L'ennesimo scontro nella Zona Industriale conferma la necessità di interventi strutturali urgenti, bloccati da politica e burocrazia
Franco Sangiovanni
Dopo il grave incidente sulla Statale 106 a Corigliano Rossano, la messa in sicurezza dell’arteria è prioritaria\n
L’iniziativa

Castrovillari, i religiosi della Diocesi si ritrovano: «Tornare all’essenziale per essere profezia»

Incontro tra preghiera e confronto nel Convento Parrocchia San Francesco di Paola del centro del Pollino. Al centro della meditazione il magistero di Papa Leone XIV sulla vita consacrata
Franco Sangiovanni
Castrovillari, i religiosi della Diocesi si ritrovano: «Tornare all’essenziale per essere profezia»\n
L’evento

Fabriella Group porta l’eccellenza dell’acqua italiana al Marca di Bologna

La 22esima edizione dell’evento, che prevede la presenza di buyer e player nazionali e internazionali, è in programma il 14 e il 15 gennaio 2026 nel quartiere fieristico
Redazione
Fabriella Group porta l’eccellenza dell’acqua italiana al Marca di Bologna
Lotta agli zozzoni

Cosenza, completate le operazioni di bonifica del parcheggio di Vaglio Lise

Sistemate transenne per evitare lo scarico di rifiuti da parte di mezzi pesanti e salvaguardare la pulizia dell'area
Redazione
Cosenza, completate le operazioni di bonifica del parcheggio di Vaglio Lise\n
VICINANZA ISTITUZIONALE

Scalea, le istituzioni incontrano le associazioni del territorio al Punto Luce Save the Children

Saranno presenti il consigliere regionale e componente della commissione regionale anti ‘ndrangheta Antonio De Caprio, l’assessore regionale al Welfare Pasqualina Straface, il deputato Andrea Gentile e il sindaco della città, Mario Russo
Francesca Lagatta
Scalea, le istituzioni incontrano le associazioni del territorio al Punto Luce Save the Children\n
