Dal 13 al 15 ottobre tre giornate di formazione e confronto. Il programma sarà presentato l’8 ottobre alla Camera di Commercio di Cosenza

Tre giornate dedicate al futuro del lavoro, alle nuove forme di tutela e agli effetti delle transizioni ecologica e digitale. È il programma del Training Camp “Codice Lavoro”, promosso da Cisl Calabria con il patrocinio della Camera di Commercio di Cosenza.

L’iniziativa si svolgerà dal 13 al 15 ottobre e sarà articolata tra attività di alta formazione e momenti di confronto sulle trasformazioni che interessano il mercato del lavoro, l’organizzazione delle imprese e il ruolo della contrattazione collettiva.

Il programma completo sarà illustrato durante una conferenza stampa fissata per giovedì 8 ottobre alle ore 11, nella sede della Camera di Commercio di Cosenza.

Due giornate sulle nuove tutele

La prima parte del Training Camp si terrà il 13 e 14 ottobre al Tyrrenian Hotel di Amantea. Il titolo scelto per le due giornate è “Codice Lavoro: le nuove tutele”.

Il percorso formativo affronterà alcune delle principali questioni del dibattito economico e sindacale contemporaneo. Tra queste figura il tema del salario giusto, analizzato attraverso il rapporto tra contrattazione collettiva e norme di legge.

Spazio anche ai concetti di partecipazione e responsabilità, indicati come strumenti necessari per governare i processi di transizione e orientare il sistema produttivo verso un lavoro maggiormente equo, sicuro e sostenibile.

L’iniziativa è rivolta in particolare ai quadri e ai delegati della Cisl Calabria, con l’obiettivo di fornire strumenti culturali e sindacali per affrontare i cambiamenti in corso.

Il confronto sull’intelligenza artificiale

La terza giornata, in programma il 15 ottobre, sarà dedicata al convegno “Il lavoro che sarà: le sfide della transizione e della AI”.

Al centro del confronto ci saranno l’impatto dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie sul mercato del lavoro, le trasformazioni dell’organizzazione aziendale e le conseguenze per lavoratori e imprese.

La Cisl Calabria intende approfondire le opportunità offerte dall’innovazione, ma anche le nuove esigenze di tutela, formazione e sicurezza legate alla diffusione degli strumenti digitali nei processi produttivi.

La presentazione alla Camera di Commercio

I contenuti e il programma dettagliato del Training Camp saranno presentati ufficialmente durante la conferenza stampa dell’8 ottobre alla Camera di Commercio di Cosenza.

All’incontro con i giornalisti interverranno il segretario generale della Cisl Calabria, Giuseppe Lavia, il presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri, e la segretaria generale dell’ente camerale, Erminia Giorno.