A fine novembre, nel pieno della raccolta delle clementine, due piccoli produttori di Corigliano-Rossano raccontano quanto stanno perdendo negli agrumeti della Piana di Sibari. Il primo arriva a spendere 90 centesimi al chilo per comprare i frutti sulla pianta e portarli al mercato, dove ne ricava al massimo 60. Il secondo riferisce di aver venduto a 20 centesimi al chilo clementine che, soltanto per produrle, gli sono costate più di 25. Entrambi parlano in forma anonima. Nessuno dei due aderisce a un consorzio o a un’organizzazione di produttori (OP).

Novanta centesimi per arrivare al mercato

Il primo agricoltore coltiva i terreni di famiglia e acquista parte del raccolto di altri produttori. Lo fa per soddisfare le richieste dei clienti e per dare continuità al lavoro di chi raccoglie e prepara le partite. Quest’anno, racconta, negli agrumeti abbondano le clementine piccole. Per i calibri quattro e cinque fatica a trovare un compratore. Per i frutti più grossi, quelli dei calibri uno, due e tre, riesce a spuntare 60 centesimi al chilo.

Per capire quanto gli resti, ripercorre il viaggio di una partita acquistata da un altro agricoltore. Il prezzo concordato per le clementine ancora sull’albero è di 40 centesimi al chilo. Ne occorrono altri 20 per la raccolta e altrettanti per il lavoro in magazzino e l’imballaggio. Il trasporto al mercato aggiunge gli ultimi 10. Quando le cassette arrivano a destinazione, quel chilo di clementine gli è già costato 90 centesimi.

Sulle fatture, riferisce, legge cifre che vanno da 46 a 50 centesimi al chilo e che, nelle vendite migliori, arrivano a 60. Anche in quest’ultimo caso gliene mancano 30 per coprire le spese. Se vende a 50, la perdita sale a 40 centesimi. Secondo i suoi conti, dovrebbe ricavare in media un euro al chilo per pagare tutti e trattenere qualcosa per il proprio lavoro.

Le contestazioni arrivano quando la frutta è già partita

Può succedere che il compratore contesti la qualità dopo aver ricevuto le cassette. L’agricoltore racconta di fotografie che gli arrivano sul telefono già alle cinque del mattino. A volte mostrano un frutto gonfio, altre volte i segni del ragnetto rosso. Dice di essere intervenuto cinque volte in una stagione contro il parassita e di averne trovato ancora traccia sui frutti. Quando il cliente solleva il problema, le spese per raccogliere, imballare e spedire sono già state sostenute.

Il calo del prezzo lo mette in difficoltà anche con i vicini dai quali acquista. Racconta di aver telefonato ad alcuni di loro per chiedere di dividersi una parte della perdita, cinque centesimi al chilo a testa. Sa cosa significa, per chi ha coltivato quei frutti, sentirsi chiedere un altro sacrificio. Dall’altra parte ci sono le giornate degli operai da pagare e le cassette da saldare. Alla domanda se oggi comprerebbe ancora clementine sulla pianta, risponde che a queste condizioni si fermerebbe.

Venti centesimi al chilo per chi vende il proprio raccolto

Il secondo produttore parte da un conto diverso. Vende le clementine del suo agrumeto e confronta il prezzo che riceve con la spesa per ottenere un chilo di frutta. Ricorda quando gli bastavano 12 o 13 centesimi. Oggi, secondo la sua stima, neppure 25 sono sufficienti. Vendere a 20 significa quindi perdere più di cinque centesimi al chilo prima ancora di considerare quanto costerebbe raccogliere i frutti e consegnarli di persona.

Anche la proposta di portare le clementine a chi le commercia, per ricavare 25 centesimi al chilo, gli lascia i conti in rosso. A suo carico resterebbero la manodopera e la consegna. Trovare operai disponibili per la raccolta, aggiunge, è già difficile. Teme così che persino una parte della frutta venduta a peso finisca per restare sugli alberi. Per far fronte alle spese di quest’anno, dice, potrebbe dover chiedere un mutuo.

A entrambi è capitato di vedere clementine in vendita al supermercato a diversi euro al chilo. Il primo ricorda un prezzo di 3,50 euro a Milano. Quando gli si chiede che cosa vorrebbe da chi compra, invita a guardare la provenienza sul cartello e a scegliere frutta italiana.

Per lui la decisione più difficile riguarda il prossimo raccolto. Lavora fin da bambino nei giardini coltivati prima dal nonno e poi dal padre. Dice che perde da tre o quattro anni e che questa potrebbe essere la sua ultima campagna. I figli oggi gli danno una mano. A loro, che hanno ancora il tempo di scegliere, ha consigliato di cercare un altro lavoro.