Due città confinanti, ma un mercato immobiliare che viaggia a velocità differenti. A settembre 2026 il prezzo medio richiesto per una casa in vendita nel centro di Cosenza è pari a 1.082 euro al metro quadro. A Rende si sale invece a 1.311 euro.

Una differenza di 229 euro al metro quadro, pari a poco più del 21% rispetto al valore registrato nel centro del capoluogo.

A separare ulteriormente i due mercati è soprattutto l’andamento dell’ultimo anno: a Cosenza i prezzi risultano in crescita dell’1,5% rispetto a settembre 2025, mentre a Rende l’incremento annuale raggiunge l’8,7%.

Alla base del divario possono esserci diversi fattori: la presenza dell’Unical, una domanda più forte anche a fini di investimento, un patrimonio edilizio mediamente più recente e una maggiore concentrazione di servizi nelle aree residenziali rendesi. Nel centro di Cosenza, invece, pesa anche la presenza di immobili più datati e di un mercato meno dinamico.

Rende sopra quota 1.300 euro

A settembre il prezzo medio delle abitazioni in vendita a Rende si attesta a 1.311 euro al metro quadro, praticamente stabile rispetto ad agosto, quando era pari a 1.313 euro. La variazione mensile è infatti del -0,2%, mentre rispetto a giugno il dato resta invariato.

È il confronto annuale, però, a mostrare la dinamica più evidente: +8,7%.

A settembre 2025 il valore medio era di 1.206 euro al metro quadro. Da allora il mercato ha proseguito una crescita abbastanza costante: 1.238 euro a dicembre, 1.248 a gennaio 2026, 1.293 a marzo e 1.320 a maggio.

Dopo una flessione estiva, con luglio sceso a 1.270 euro, agosto ha riportato le quotazioni sopra quota 1.300.

Cosenza, rallentamento dopo i rialzi di inizio anno

Più contenuto l’andamento del centro di Cosenza.

A settembre il prezzo medio è di 1.082 euro al metro quadro, in leggerissima flessione rispetto ai 1.083 euro di agosto. Il calo mensile è dello 0,1%, ma diventa più evidente allargando l’orizzonte: rispetto a giugno i prezzi sono diminuiti del 3,5%.

Il 2026 era iniziato con quotazioni più elevate. A gennaio il valore medio era di 1.121 euro al metro quadro, livello rimasto sostanzialmente invariato anche a febbraio e marzo. Dopo alcune oscillazioni primaverili, giugno aveva nuovamente raggiunto quota 1.121 euro.

Da quel momento è iniziata una discesa: 1.089 euro a luglio, 1.083 ad agosto e 1.082 a settembre. Nonostante il rallentamento degli ultimi mesi, il confronto con settembre 2025 resta positivo: +1,5%.

Quanto costa una casa da 100 metri quadrati

Tradotti sul prezzo di un’abitazione, i 229 euro di differenza al metro quadro tra Cosenza centro e Rende diventano significativi.

Considerando esclusivamente i valori medi richiesti, una casa di 100 metri quadrati avrebbe un prezzo teorico di circa 108.200 euro nel centro di Cosenza e di 131.100 euro a Rende.

La distanza sfiora quindi i 23 mila euro su un immobile delle stesse dimensioni.

Naturalmente si tratta di valori medi: zona, stato dell’abitazione, anno di costruzione, piano, presenza di ascensore, garage, terrazzi e qualità energetica possono modificare sensibilmente il prezzo reale di ogni singolo immobile.

Il confronto con i massimi storici

Interessante anche osservare quanto le quotazioni attuali siano distanti dai rispettivi massimi storici. Per il centro di Cosenza il picco riportato nella serie è quello di giugno 2012, quando il prezzo medio raggiunse 1.420 euro al metro quadro. Il valore attuale di 1.082 euro resta quindi inferiore del 23,8%.

A Rende il massimo fu toccato nel marzo 2014, con 1.447 euro al metro quadro. Rispetto a quel livello, il dato di settembre 2026 è inferiore soltanto del 9,4%.

Il confronto restituisce quindi due traiettorie diverse: Rende ha recuperato buona parte della distanza rispetto ai massimi del passato, mentre il centro di Cosenza resta ancora molto più lontano dai valori raggiunti all’inizio dello scorso decennio.

Rende recupera terreno dal 2022

Lo storico mostra con particolare chiarezza il recupero del mercato rendese.

Nel settembre 2022 il prezzo medio era di 1.081 euro al metro quadro. Un anno dopo era salito a 1.148 euro, nel settembre 2024 a 1.151 e nel settembre 2025 a 1.206. Oggi si trova a 1.311 euro. In quattro anni l’aumento è quindi di circa 230 euro al metro quadro, poco più del 21%.

Nel centro di Cosenza la crescita nello stesso arco temporale è stata molto più contenuta: dai 1.120 euro di settembre 2022 agli attuali 1.082 euro. Il mercato ha attraversato diverse oscillazioni, senza imboccare una traiettoria di crescita paragonabile a quella rendese.

Due mercati sempre più differenti

I numeri fotografano così una divaricazione sempre più evidente all’interno della stessa area urbana. Rende presenta oggi prezzi medi più elevati e un incremento annuale nettamente superiore. Il centro di Cosenza mantiene invece valori più bassi e, dopo la crescita registrata tra la fine del 2025 e i primi mesi del 2026, mostra negli ultimi mesi una fase di arretramento.

Va inoltre considerato che da luglio 2026 è stata modificata la metodologia utilizzata per elaborare i dati: i confronti immediatamente precedenti e successivi a quella data devono quindi essere letti con una certa cautela.

Resta però chiara la fotografia di settembre: comprare casa a Rende costa mediamente più che nel centro di Cosenza e, soprattutto, negli ultimi dodici mesi il mercato rendese ha mostrato una crescita decisamente più sostenuta.