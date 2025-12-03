Nel periodo che apre le porte alle festività, Confcommercio Cosenza rinnova il proprio impegno a sostegno del commercio locale rilanciando la campagna “Compra sotto casa”, un invito rivolto a cittadini e famiglie a scegliere i negozi di vicinato per gli acquisti natalizi. Una scelta semplice, quotidiana, che assume però un valore economico e sociale significativo per tutto il territorio.

Il progetto, nato per valorizzare la rete commerciale dei centri urbani, sottolinea come ogni attività di prossimità rappresenti molto più di un punto vendita: è un presidio di comunità, un luogo di relazione, un elemento che contribuisce alla sicurezza, alla vivibilità e all’identità dei quartieri. Nel contesto natalizio, quando la corsa ai regali rischia di spostarsi verso i grandi marketplace online, Confcommercio richiama l’attenzione sull’importanza del gesto consapevole di acquistare vicino casa.

La campagna 2025 si arricchisce di un breve video narrativo, pensato per mettere al centro le persone: perché dietro una vetrina illuminata non c’è solo un prodotto, ma una storia fatta di lavoro, dedizione e accoglienza. Un messaggio che si fa ancora più forte in un periodo in cui la crisi dei consumi e le trasformazioni del mercato chiedono ai territori di reagire puntando sulla coesione sociale.

«Il Natale è il momento dell’anno in cui si percepisce maggiormente il valore delle relazioni», afferma Maria Santagada, direttrice di Confcommercio Cosenza. «I nostri negozi di vicinato incarnano proprio questo: persone che conoscono i clienti, che offrono un servizio personalizzato e che ogni giorno contribuiscono alla vitalità delle nostre città. “Compra sotto casa” non è uno slogan, ma un invito concreto a sostenere chi tiene vive le nostre strade. Scegliere i negozi locali significa investire sulla qualità, sulla fiducia e sulla nostra comunità».

Sostenere il commercio di prossimità, ricorda l’associazione, non è soltanto una scelta emotiva o simbolica: è un’azione che produce ricadute economiche dirette. Ogni acquisto effettuato nei negozi locali contribuisce a difendere posti di lavoro, garantire servizi essenziali e mantenere aperti esercizi che costituiscono la spina dorsale dell’economia urbana.

Confcommercio sottolinea anche il valore strategico della responsabilità condivisa. In un territorio che mira a rafforzare il proprio tessuto produttivo, la collaborazione tra cittadini, imprese e istituzioni diventa un elemento decisivo. Per questo l’associazione invita a diffondere la campagna, a condividerne i contenuti digitali e a farne uno strumento concreto di partecipazione.

La campagna “Compra sotto casa” accompagnerà l’intero mese di dicembre con iniziative, contenuti multimediali e attività di sensibilizzazione rivolte sia ai consumatori sia agli operatori del settore. Un percorso che vuole trasformare il Natale in un’occasione di sostegno reciproco e in un atto di fiducia verso il territorio.