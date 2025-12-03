Arrivano buone notizie per Simone Mazzocchi. Il calciatore infatti si è regolarmente già allenato oggi con il gruppo in quanto, così come comunica la società, la risonanza magnetica alla quale l’attaccante è stato sottoposto, ha dato esito negativo.

Pericolo scampato

Le sensazioni non erano delle migliori all’inizio, così come l’espressione facciale dell’attaccante classe 1998 nel mentre abbandonava il terreno di gioco dello Zaccheria dopo l’infortunio alla spalla. Poi però, piano piano, il dolore è diminuito e già da ieri aleggiava un certo ottimismo in casa Cosenza. Oggi gli esami hanno confermato che non c’è nulla di rotto e che quindi il calciatore può mettersi immediatamente a disposizione di mister Buscè già per la partita contro il Picerno di domenica.