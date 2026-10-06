Il presidente del Consorzio Autolinee Tpl, Mario Rocco Carlomagno, interviene sulle dichiarazioni attribuite all’assessore alla Mobilità del Comune di Cosenza, Damiano Covelli, durante la recente conferenza stampa di Cometra sull’acquisizione dei servizi precedentemente svolti da Amaco.

Al centro della replica ci sono i collegamenti destinati agli studenti universitari tra i plessi di San Domenico, nel centro di Cosenza, e il Campus dell’Università della Calabria ad Arcavacata.

La dichiarazione sui collegamenti con il Campus

Secondo quanto riferito da Carlomagno, l’assessore Covelli avrebbe indicato nell’ingresso di Cometra la possibilità di realizzare collegamenti diretti per rispondere alle esigenze di mobilità degli studenti universitari che frequentano i corsi recentemente insediati nel complesso di San Domenico.

Una prospettiva sulla quale il presidente del Consorzio Autolinee Tpl esprime perplessità, ricordando che i servizi tra Cosenza e il Campus universitario sarebbero già assegnati al consorzio da lui presieduto.

«I servizi fra Cosenza e il Campus di Arcavacata sono ad oggi assegnati al Consorzio Autolinee Tpl e sono eserciti con qualità, in sicurezza e con elevata capacità», afferma Carlomagno nella nota.

«Corse dirette già istituite»

Il presidente precisa inoltre che sarebbero già operative corse dirette tra il Campus di Arcavacata e i plessi universitari ospitati nel complesso monumentale di San Domenico.

«Fra l’altro – aggiunge – con corse dirette già istituite tra il Campus e i plessi del San Domenico».

Da qui la contestazione rispetto all’ipotesi di un intervento di Cometra sulla medesima relazione di traffico. «Quindi non si comprendono le ragioni dell’auspicato, ancorché impossibile, intervento di Cometra al riguardo», conclude Mario Rocco Carlomagno.