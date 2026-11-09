Le tariffe per le feste impennano: sulla tratta Firenze-Paola un biglietto aumenta del 400% in un mese. E da Torino a Reggio Calabria l'andata e ritorno può costare fino a 386 euro. L'appello a Occhiuto: «È speculazione sui sentimenti, faccia qualcosa»

Per chi vive e lavora lontano dalla propria terra, il Natale dovrebbe essere soprattutto il momento del ritorno a casa, degli affetti e delle famiglie che si ritrovano. Ma per migliaia di calabresi costretti a trasferirsi al Centro e al Nord per studiare o lavorare, riabbracciare i propri cari rischia di trasformarsi in una spesa sempre più difficile da sostenere. Il caro-biglietti ferroviari torna a presentare il conto proprio in prossimità delle festività, quando la domanda aumenta e le possibilità di scelta si restringono.

Ce lo segnala uno dei nostri lettori e a dare la misura dei rincari è anche un confronto tra le tariffe disponibili sul sito di Trenitalia per la tratta Firenze Santa Maria Novella-Paola. Le schermate, riferite al giorno 23 di novembre e al 23 dicembre, mostrano una differenza particolarmente evidente. Per il collegamento delle 15:48, con arrivo a Paola intorno alle 21:20, a novembre il prezzo partiva da 50,50 euro. A dicembre, per la stessa soluzione, la tariffa sale a 180 euro, con un prezzo di riferimento barrato di 200 euro. In sostanza, il costo del viaggio diventa quasi quattro volte quello rilevato un mese prima.

Non è l'unico elemento che emerge dalla comparazione. Per il collegamento delle 14:48, a novembre risultava una tariffa da 48,50 euro, mentre nella schermata natalizia i posti disponibili sul treno risultavano esauriti. Anche le alternative non offrono necessariamente una soluzione più conveniente: il collegamento successivo presenta prezzi decisamente più elevati, mentre quello serale con Intercity e treno regionale richiede oltre dieci ore di viaggio.

Da Torino a Reggio Calabria fino a 386 euro

Il caso Firenze-Paola si inserisce in un quadro più ampio. Una simulazione realizzata da Fanpage.it sulle tariffe ferroviarie per sabato 19 dicembre 2026, con rientro il 6 gennaio 2027, restituisce un quadro altrettanto impegnativo per chi vuole raggiungere la Calabria durante le feste.

Per andare da Torino a Reggio Calabria, il 19 dicembre i biglietti rilevati oscillano tra 180 e 206 euro. Per il ritorno del 6 gennaio risulta disponibile una soluzione a 180 euro. Il conto complessivo può quindi arrivare a 386 euro per una sola persona. Da Milano, invece, la spesa per andata e ritorno si attesta a 336 euro.

Sono cifre riferite a un singolo passeggero, per collegamenti diretti, senza cambi, in classe standard e senza particolari promozioni. Basta dunque moltiplicarle per i componenti di una famiglia per rendersi conto di quanto possa diventare oneroso organizzare il viaggio verso casa.

Napoli sfiora i 600 euro, Intercity con viaggi lunghissimi

La simulazione di Fanpage.it mostra che il problema non riguarda soltanto la Calabria. Per la tratta Torino-Napoli, scegliendo le tariffe più alte, il viaggio di andata e ritorno arriva a 568 euro. Da Milano il conto massimo raggiunge 516 euro. Anche per raggiungere la Puglia le cifre restano elevate: da Milano a Lecce si spendono tra 248 e 272 euro, mentre da Torino a Bari il costo può arrivare a 277 euro.

A pesare non sono soltanto i prezzi. Su alcune tratte le disponibilità risultano particolarmente limitate e compare un solo collegamento nell'intera giornata. Gli Intercity possono rappresentare un'alternativa per contenere la spesa, ma il risparmio si accompagna spesso a tempi di percorrenza molto più lunghi, con viaggi che possono protrarsi fino al giorno successivo.

L'appello a Occhiuto: «Volgare speculazione sui sentimenti»

Sul caso è intervenuta anche una voce che chiama direttamente in causa la Regione Calabria e il suo presidente Roberto Occhiuto. Nel commentare il confronto tra le tariffe Firenze-Paola, l'autore della segnalazione parla di una «becera speculazione», chiedendo al governatore di intervenire.

«Chiedo al Presidente Roberto Occhiuto se tutto ciò le sembra giusto», scrive, riconoscendo alla Regione il segnale rappresentato dal progetto delle prime 50 case destinate a chi vuole trasferirsi in Calabria, ma sottolineando la contraddizione con le difficoltà incontrate da chi, invece, vorrebbe semplicemente tornare nella propria terra per qualche giorno.

Il ragionamento riguarda soprattutto i calabresi che vivono lontano per necessità, non per scelta. «È volgare speculazione sui sentimenti, sugli affetti, sulle proprie radici», è l'accusa contenuta nell'appello al governatore.

Da qui la richiesta finale: «Faccia qualcosa Presidente, per senso di giustizia, per amore per la sua terra, perché tornare non sia un costo insostenibile, ma un diritto imprescindibile».

Una questione che va oltre il prezzo di un biglietto. Perché se raggiungere la Calabria durante le festività diventa un lusso, a essere penalizzati non sono soltanto i turisti o chi programma una vacanza, ma soprattutto studenti, lavoratori fuorisede e famiglie separate da centinaia di chilometri. E il rischio è che anche il Natale, per chi è stato costretto a partire, diventi un appuntamento riservato a chi può permetterselo.