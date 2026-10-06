L’Università della Calabria ha indetto una selezione pubblica per conferire tre incarichi individuali di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “STAR X – STAR Research Infrastructure eXtension”.

L’Ateneo cerca esperti in acceleratori di particelle, bio-imaging e comunicazione scientifica. Ogni incarico avrà una durata di 12 mesi e un costo complessivo lordo di 36mila euro, comprensivo degli oneri a carico dell’Amministrazione. La disponibilità finanziaria complessiva accertata dall’Unical ammonta a 108mila euro.

La selezione è stata avviata dopo che l’interpello interno, pubblicato il 24 settembre 2026, è andato deserto e le competenze richieste non sono state individuate tra il personale tecnico-amministrativo dell’Ateneo.

I tre profili ricercati

Il bando riguarda tre differenti attività del progetto STAR X.

Gli incarichi saranno conferiti attraverso contratti di prestazione d’opera di diritto privato. Il bando precisa che non sarà costituito alcun rapporto di subordinazione e che il contratto non darà diritto all’accesso nei ruoli dell’Università.

Acceleratori e sorgenti di raggi X

Il primo profilo riguarda un esperto in acceleratori di particelle e sorgenti di radiazione. La figura selezionata dovrà supportare l’Università nella messa in funzione dell’aggiornamento della sorgente di raggi X dell’infrastruttura STAR.

Le attività comprenderanno l’ottimizzazione dell’acceleratore di elettroni, la sperimentazione della sorgente basata sull’effetto Compton inverso e la gestione dei sistemi di potenza a radiofrequenza.

Possono partecipare i candidati in possesso di una laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in Fisica, Ingegneria o titoli equiparati, con almeno due anni di esperienza professionale coerente con il profilo.

Bio-imaging e microtomografia

Il secondo incarico è destinato a un esperto in bio-imaging e microtomografia 3D/4D. Il professionista dovrà collaborare alla messa in funzione dell’aggiornamento della stazione sperimentale di microscopia e microtomografia a raggi X.

Tra le attività previste figurano la progettazione di protocolli sperimentali, l’integrazione del banco per le prove di trazione e compressione e lo sviluppo di sistemi per la ricostruzione e la segmentazione delle immagini.

Sono richieste una laurea in Fisica, Ingegneria, Scienza e Ingegneria dei materiali o titoli equiparati e un’esperienza professionale di almeno due anni in attività di ricerca o tecnologiche collegate all’imaging a raggi X.

Marketing digitale e divulgazione scientifica

Il terzo profilo riguarda un esperto tecnico in marketing digitale e divulgazione scientifica. La figura dovrà definire strategie di comunicazione per l’infrastruttura STAR, individuare i canali digitali più adatti e predisporre una Social Media Strategy.

Il lavoro comprenderà anche il monitoraggio delle prestazioni web attraverso KPI e altmetrics, la produzione di podcast, tutorial e altri materiali editoriali, oltre all’organizzazione di open day, hackathon, workshop e festival scientifici.

Il bando richiede una laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento in Fisica o titolo equiparato, insieme ad almeno due anni di esperienza nel marketing digitale, nella comunicazione o nella disseminazione scientifica.

Come presentare la domanda

Le candidature devono essere trasmesse esclusivamente attraverso la piattaforma telematica Pica Cineca dell’Università della Calabria, accessibile anche tramite Spid.

Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum formativo e professionale in formato europeo, datato e firmato, e un documento di riconoscimento. Quest’ultimo non è richiesto in caso di accesso tramite Spid.

La procedura deve essere completata entro le ore 12 del decimo giorno successivo alla pubblicazione del bando. La candidatura risulta acquisita soltanto quando sulla piattaforma compare nello stato “Presentata”.

Selezione e colloqui il 23 ottobre

La valutazione si svolgerà attraverso l’esame comparativo dei titoli e dei curricula e un colloquio. La commissione avrà a disposizione complessivamente 60 punti: 20 per i titoli e 40 per il colloquio.

Le prove si terranno il 23 ottobre 2026 nell’Infrastruttura STAR del Polo Tecnologico, al piano terra, in via Tito Flavio all’Università della Calabria:

alle ore 9 per il profilo dedicato agli acceleratori;

alle ore 10 per il bio-imaging e la microtomografia;

alle ore 11 per il marketing digitale e la divulgazione scientifica

La commissione giudicatrice sarà nominata con un successivo provvedimento della Direzione Risorse umane dell’Ateneo.