Grandi eventi gratuiti, musica, animazioni e tradizioni: Tutto questo e tanto altro a Belvedere Marittimo, in occasione dei solenni festeggiamenti in onore del concittadino e patrono San Daniele Fasanella. Dal 12 al 25 ottobre 2026 la cittadina tirrenica si trasformerà nel palcoscenico di un programma civile sensazionale, pensato per regalare puro divertimento a tutti.

Tanta musica e spettacolo

Ad illuminare le serate di festa saranno i grandi nomi della musica italiana come gli straordinari Zero Assoluto e l'indimenticabile voce di Silvia Mezzanotte, affiancati dai ritmi travolgenti della musica popolare di Cosimo Papandrea e dal talento di artisti e realtà del territorio come la Accademia dell'Ancia, Yiskah Live Band, la GR Live Band.

Si comincerà lunedì 12 ottobre

Il sipario si alzerà lunedì 12 alle ore 20:00 presso il Convento dei Frati Cappuccini con lo spettacolo musicale a cura della GR Live Band. La festa entrerà nel vivo martedì 13 alle ore 21:00 in Piazza Mercato con il concerto di Cosimo Papandrea, seguito mercoledì 14 Ottobre alle ore 21:00 sempre in Piazza Mercato dalla serata Ballando Sotto le Stelle curata da Marcello Tripicchio e Francesca Lanuara. Giovedì 15 alle ore 21:00 in Piazza Mercato si esibirà la Yiskah Live Band, mentre venerdì 16 alle ore 21:30 in Piazza Mercato andrà in scena l'attesissimo concerto gratuito degli Zero Assoluto.

Il divertimento proseguirà Sabato 17 alle ore 21:30 in Piazza Mercato con la magnifica voce di Silvia Mezzanotte. Al termine una novità targata 2026: un after show fino a tarda notte.

Arte, sport e risate

Domenica 18 alle ore 21:00 in Piazza Mercato si esibirà l'Orchestra Giovanile del Tirreno. Lunedì 19 il programma offrirà un doppio appuntamento con il triangolare San Daniele 2026 ai campetti Pantano alle ore 20:00 e lo spettacolo comico dei Cinghios Group & Fabiola Chiapetta in Piazza Mercato alle ore 21:00. Un momento di comicità esilarante e folkloristica.

La tradizionale fiera

Martedì 20 alle ore 20:00 al Convento Frati Cappuccini spazio allo spettacolo musicale a cura dei Vagaband, per poi concludere in bellezza domenica 25 alle ore 8:00 nel Centro Storico con la decima motocavalcata Enduro Survivor. Non mancherà la consueta e tradizionale fiera sul cittadino con stand ed una vasta area food, e lo spettacolo pirotecnico conclusivo a suggellare un programma spettacolare.

L'amministrazione comunale guidata dal Sindaco Vincenzo Cascini di concerto con il comitato San Daniele invita calorosamente tutti i residenti della Riviera dei Cedri, della provincia di Cosenza a partecipare numerosi ai solenni festeggiamenti, per vivere insieme giorni di festa indimenticabili.