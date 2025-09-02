Il Comune annuncia uno show atteso da mesi: Brunori incontra il pubblico per ripercorrere un anno straordinario. Ingresso gratuito con prenotazione. Tutte le info
San Fili si prepara ad abbracciare Brunori Sas per una serata speciale fra racconti e musica. L’appuntamento - dal titolo “Da Sanremo a San Fili” - è promosso dal Comune di San Fili con il supporto di Mazinga Eventi e sarà gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. Il cantautore calabrese torna nel suo paese per condividere con il pubblico un anno straordinario, dal terzo posto a Sanremo 2025 e il Premio Bardotti per il brano L’albero delle noci, al lungo tour nei palazzetti e nei festival italiani.
Un ritorno “di casa”, nel segno della gratitudine: Brunori ha scelto di offrire l’incontro a titolo gratuito, trasformandolo in un dialogo diretto con la comunità sanfilese, tra retroscena, emozioni e aneddoti del suo percorso artistico.
Biglietti e prenotazioni
Residenti a San Fili: ritiro biglietti presso il Comune dal 3 all’8 settembre
3–6 settembre: ore 9:00–13:00 e 15:00–19:00
7–8 settembre: ore 9:00–13:00
Dall’8 settembre: prenotazioni online aperte a tutti tramite APP DICE (fino a esaurimento posti).
Accessibilità e stampa
Persone con disabilità: richieste di partecipazione a comunedisanfili@libero.it
Stampa e giornalisti: credenziali e info a promo@picicca.it
Una serata attesa che unisce Sanremo e San Fili nel nome di Brunori Sas: un incontro intimo, tra parole e canzoni, per celebrare l’appartenenza e dire “grazie” alla propria comunità.