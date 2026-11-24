La direttrice artistica Anna Pignataro: «Poterlo incontrare in sala e sperimentare in prima persona il suo modo di lavorare è un’occasione unica»

Il 27 e 28 novembre 2026, a Montalto Uffugo presso la scuola di danza “Balletto di Calabria”, una rara occasione per studiare con il coreografo di fama internazionale, già direttore artistico di Amici di Maria De Filippi. Giuliano Peparini, regista, coreografo e direttore della Peparini Academy, è una figura di riferimento della scena contemporanea italiana e internazionale.

Per i partecipanti, il valore di questo incontro sta nella possibilità di lavorare con lui e di conoscerlo da vicino. «Siamo orgogliosi di essere riusciti a portare in Calabria un artista di questo calibro. Chi studia danza conosce il suo lavoro attraverso il teatro e la televisione. Poterlo incontrare in sala e sperimentare in prima persona il suo modo di lavorare è un’occasione unica», dichiara Anna Pignataro, direttrice artistica del Balletto di Calabria.