Il Movimento 5 Stelle di Cosenza compie un ulteriore, concreto passo verso la cittadinanza attiva annunciando la messa a disposizione della propria sede territoriale a tutte le associazioni, i comitati di quartiere e le realtà civiche del territorio che necessitano di uno spazio per incontrarsi, confrontarsi e organizzare riunioni.

Questa iniziativa si inserisce nel solco del percorso di ascolto e partecipazione avviato dal Gruppo Territoriale ormai da mesi. Attraverso i banchetti informativi nei quartieri e la diffusione di questionari, disponibili anche in formato online per facilitare la massima adesione, il Movimento sta raccogliendo direttamente dalla voce dei cittadini segnalazioni, bisogni e proposte. Un lavoro capillare di prossimità che ha l'obiettivo di trasformare le istanze quotidiane dei cosentini in un programma elettorale solido, credibile e realmente aderente alle esigenze della città.

«La politica torna ad avere senso solo se riparte dai luoghi reali di confronto e dall’ascolto autentico delle persone», dichiara Carmelo Primiceri, Rappresentante del Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Cosenza. «Aprire la nostra sede alle associazioni e ai comitati significa abbattere ogni barriera tra cittadini e politica. Non vogliamo calare soluzioni dall'alto: i banchetti e i moduli online ci stanno restituendo una fotografia chiara delle priorità di Cosenza. Ora mettiamo a disposizione anche uno spazio fisico, una vera e propria casa comune dove chi si impegna ogni giorno per il bene collettivo possa riunirsi e progettare insieme a noi il futuro della città».

Sulla stessa linea l'Assessora Veronica Buffone, che sottolinea il valore della continuità tra l'impegno nelle istituzioni e la presenza sul territorio: «In questi cinque anni di mandato ho scelto di lavorare costantemente fianco a fianco con i cittadini, tra le persone, nelle strade e insieme al mondo dell'associazionismo. È solo attraverso la presenza quotidiana e la capacità di dare risposte concrete che si ricostruisce un rapporto di fiducia e affidabilità tra la comunità e le istituzioni. Mettere oggi la sede del Movimento al servizio delle realtà civiche cosentine è la naturale prosecuzione di questo metodo di lavoro: un luogo aperto, inclusivo e partecipato per continuare a costruire insieme una Cosenza più giusta e vicina ai bisogni di tutti».

Le associazioni e i comitati interessati a utilizzare gli spazi della sede, siti in via Piave 53, per le proprie attività e riunioni possono contattare il Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle Cosenza attraverso i canali social ufficiali o email gruppo.territoriale.m5s.cosenza@gmail.com per concordare giorni e orari.