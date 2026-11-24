«Per oltre vent'anni migliaia di lavoratori hanno garantito il funzionamento degli uffici comunali e di altri enti pubblici. Hanno svolto attività necessarie, spesso le stesse dei dipendenti regolarmente assunti, ma senza godere delle medesime tutele previdenziali. Oggi molti di loro sono già in pensione, altri stanno per andarci, e rischiano di ritrovarsi con assegni che non rispecchiano adeguatamente gli anni di lavoro prestati. È una questione di giustizia sociale che non può essere ulteriormente rinviata». È quanto dichiarano i consiglieri regionali Filomena Greco, di Casa Riformista – Italia Viva, e Francesco De Cicco, dei Democratici Progressisti Meridionalisti, firmatari di una mozione urgente presentata al Consiglio regionale della Calabria per chiedere un intervento a tutela dei lavoratori ex Lsu e Lpu.

«Parliamo di persone che hanno iniziato a lavorare negli enti pubblici dal 1998 e che soltanto nel 2020 hanno ottenuto la stabilizzazione — proseguono Greco e De Cicco —. Non erano lavoratori in nero, perché la loro attività era prevista dalla legge. Ma questo rende ancora più evidente il paradosso: è stato il sistema pubblico a permettere che lavorassero per anni senza vedersi riconoscere gli stessi diritti previdenziali degli altri dipendenti».

La mozione impegna la Giunta regionale a intervenire presso il Governo nazionale affinché riconosca un'integrazione economica della pensione, commisurata agli anni di servizio effettivamente prestati, e garantisca ai lavoratori stabilizzati la mobilità volontaria tra enti.

Parallelamente, Filomena Greco ha consegnato personalmente alla senatrice di Italia Viva, Lella Paita, anche a nome del collega Francesco De Cicco, un emendamento alla legge di Bilancio 2027, affinché venga depositato in Parlamento. La proposta riguarda i lavoratori del bacino storico di Calabria, Campania, Basilicata, Puglia e Lazio e fissa a ventinove il numero massimo di annualità computabili.

L'emendamento individua inoltre un possibile meccanismo di finanziamento attraverso le risorse statali destinate alla stabilizzazione, che cessano di essere erogate agli enti al pensionamento dei lavoratori interessati, insieme alle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

«Non si chiedono privilegi e non si chiedono trattamenti di favore. Si chiede che il lavoro svolto per tanti anni al servizio delle comunità abbia un riconoscimento anche al momento della pensione. La stabilizzazione ha risolto una parte del problema, ma non ha cancellato i vent'anni precedenti. Adesso chiediamo alla Regione di assumersi le proprie responsabilità e al Parlamento di affrontare concretamente questa vicenda — concludono Greco e De Cicco —. Perché non può essere il lavoratore a pagare, con la propria pensione, il prezzo di una precarietà che lo stesso Stato ha consentito».