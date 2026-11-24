Quinto appuntamento di “Immagina Cosenza”. L’aspirante primo cittadino di Palazzo dei Bruzi: «Un Ufficio di missione per prevenire il dissesto, una Control Room per monitorare i rischi e un piano straordinario per fiumi, frane e strade interrotte»

COMUNI, COSENZA; MANCINI: «BASTA RINCORRERE LE EMERGENZE. CINQUE IMPEGNI PER LA SICUREZZA DELLA CITTÀ»

Quinto appuntamento di “Immagina Cosenza”. Mancini: «Un Ufficio di missione per prevenire il dissesto, una Control Room per monitorare i rischi e un piano straordinario per fiumi, frane e strade interrotte»

Un Ufficio di missione per la sicurezza del territorio, una Control Room della Protezione civile comunale, un piano straordinario contro frane e isolamento, un programma per la sicurezza dei fiumi e una Protezione civile vicina ai quartieri e alle contrade. Sono i cinque impegni che Giacomo Mancini ha assunto con i cittadini, al termine del nuovo appuntamento di Immagina Cosenza – Conversazioni per costruire il domani, in vista della nuova stagione amministrativa che ambisce a guidare.

Ospite della conversazione, ospitata nel Salone Miceli della Parrocchia Sant'Aniello, il geologo Carlo Tansi, già dirigente della Protezione civile della Regione Calabria. La conversazione ha affrontato la fragilità geologica della Calabria, le conseguenze degli eventi alluvionali e il rapporto tra rischi naturali, attività dell'uomo e responsabilità delle amministrazioni.

«Giustino Fortunato parlava della Calabria come di uno sfasciume pendulo tra due mari. Un'immagine che ci ricorda quanto sia fragile il nostro territorio. Le frane, le alluvioni e gli smottamenti dipendono anche da ciò che le amministrazioni non fanno per proteggere il territorio», ha dichiarato Mancini.

Il riferimento è anche all'alluvione del 12 e 13 febbraio scorso, che ha provocato allagamenti, danni e forti preoccupazioni in diverse zone della città.

«Sono trascorsi oltre nove mesi da quegli eventi. Eppure continuiamo a fare i conti con criticità irrisolte – ha aggiunto - Dal centro storico alle contrade, alle frazioni, ma anche alle zone centrali, Cosenza presenta frane, crolli, smottamenti, strade interrotte e collegamenti compromessi. In questi cinque anni è mancato un lavoro di prevenzione e di tutela della sicurezza dei cittadini. Non ci rassegniamo all'idea di aspettare con le mani in mano la prossima emergenza».

Mancini ha quindi richiamato un elemento già evidenziato nei suoi interventi immediatamente successivi all'alluvione: l'esistenza di un patrimonio di studi e conoscenze tecniche che deve essere pienamente valorizzato.

«Nel 2023 il CAMILAB e il DIMES dell'Università della Calabria – ha ricordato - hanno presentato un lavoro che comprende analisi dei rischi idrogeologici e alluvionali, individuazione delle aree vulnerabili, scenari di emergenza e indicazioni per la tutela della popolazione. Il Comune non ha fatto pressoché nulla per attuarlo».

Da queste considerazioni nascono cinque impegni concreti per la Cosenza di domani.

1. UN UFFICIO DI MISSIONE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO

Istituire un Ufficio di missione con competenze geologiche, ingegneristiche e ambientali, dedicato alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla programmazione degli interventi. La proposta sviluppa l'intuizione di Marco Pannella, che sosteneva la necessità di una presenza stabile di geologi nei Comuni, trasformandola in una struttura multidisciplinare. L'Ufficio dovrà aggiornare la mappatura delle criticità, programmare sopralluoghi, stabilire le priorità, individuare i finanziamenti disponibili e monitorare la realizzazione dei progetti, valorizzando le professionalità comunali e la collaborazione con l'Università della Calabria.

2. UNA CONTROL ROOM DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Realizzare una centrale operativa tecnologica a supporto della Protezione civile comunale, capace di integrare le allerte ufficiali, i dati meteorologici e idrologici disponibili, le informazioni provenienti dai sensori, dalle telecamere nei punti critici e dai presìdi territoriali. La Control Room dovrà essere collegata alle procedure previste dal Piano comunale di Protezione civile, a partire dal lavoro sviluppato con il CAMILAB, e supportare il monitoraggio delle situazioni di rischio, il coordinamento degli interventi e le comunicazioni tempestive ai cittadini. Non soltanto tecnologia, ma un sistema operativo collegato a tecnici e operatori capaci di verificare direttamente le criticità sul territorio, nel rispetto delle competenze del sistema regionale e nazionale di Protezione civile.

3. UN PIANO STRAORDINARIO CONTRO FRANE E ISOLAMENTO

Predisporre una ricognizione aggiornata delle frane, degli smottamenti, dei crolli e delle strade interrotte, con particolare attenzione al centro storico, alle contrade e alle frazioni. Per ogni situazione dovranno essere individuati gli interventi necessari, i soggetti competenti, le risorse finanziarie e un cronoprogramma pubblico. Una priorità sarà rappresentata dal ripristino dei collegamenti compromessi, a partire dalle situazioni che costringono i residenti a lunghi percorsi alternativi e rendono più difficile la vita quotidiana.

4. FIUMI SICURI E UN PIANO CONTRO GLI ALLAGAMENTI

Promuovere, d'intesa con gli enti competenti, un programma continuativo di monitoraggio e manutenzione dei corsi d'acqua cittadini, con particolare attenzione al Crati, al Busento, al Campagnano e ai corsi d'acqua minori. A questo dovrà affiancarsi un piano comunale per la manutenzione delle caditoie, delle reti di raccolta delle acque meteoriche e dei sistemi di drenaggio, con un calendario degli interventi e verifiche periodiche nei punti maggiormente esposti agli allagamenti.

5. UNA PROTEZIONE CIVILE VICINA AI CITTADINI

Rendere il Piano comunale di Protezione civile uno strumento conosciuto e utilizzato dalla popolazione. Prevedere incontri informativi nei quartieri, nelle contrade e nelle scuole, esercitazioni periodiche, indicazioni chiare sulle aree di attesa e sulle procedure da seguire in caso di emergenza. Particolare attenzione dovrà essere riservata alle persone anziane, ai cittadini con disabilità e a quanti vivono nelle zone più esposte ai rischi. «Questi cinque impegni – ha sottolineato Mancini – rispondono a una scelta precisa: passare da un Comune che rincorre le emergenze a un Comune che lavora ogni giorno per prevenirle. Vogliamo sapere dove sono i rischi, quali interventi servono, quanto costano, dove trovare le risorse e in quali tempi realizzarli. E vogliamo che i cittadini possano verificare i risultati».

Nel corso della conversazione, Carlo Tansi ha richiamato la particolare complessità geologica della Calabria e la necessità di superare una gestione del territorio prevalentemente emergenziale. «La Calabria è una regione caratterizzata da un elevato rischio idrogeologico, ma non possiamo attribuire tutte le responsabilità alla natura. La mancata manutenzione dei corsi d'acqua, l'abbandono dei versanti e l'assenza di adeguati interventi di prevenzione possono aggravare enormemente le conseguenze degli eventi meteorologici. La conoscenza scientifica del territorio deve essere messa stabilmente al servizio delle amministrazioni e tradotta in azioni concrete», ha osservato Tansi.

«Oggi assumiamo un impegno importante e qualificante – ha concluso Mancini – per il prossimo quinquennio: fare della sicurezza del territorio una priorità permanente dell'amministrazione comunale. Abbiamo bisogno di conoscenza, organizzazione, tecnologia e competenze. E sono convinto che il contributo di Carlo Tansi possa essere prezioso per la nuova stagione che vogliamo aprire a Cosenza, con il consenso dei cittadini».