Rosario Branda: «La cucina italiana non è soltanto un insieme di ricette o di tradizioni alimentari, ma un patrimonio di conoscenze, relazioni e identità che si tramanda nel tempo»

La cucina italiana come patrimonio di cultura, identità e tradizioni, ma anche come espressione di un sistema produttivo capace di generare qualità, valore economico e opportunità di sviluppo per i territori. È il filo conduttore dell’iniziativa promossa dalla Delegazione di Cosenza dell’Accademia Italiana della Cucina, in programma sabato 28 novembre, alle ore 11.00, presso la Sala Convegni del Villa Fabiano Palace Hotel di Rende, nell’ambito della XI Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’incontro, dedicato al tema “Cucina italiana Patrimonio UNESCO: cultura, identità e filiere d’eccellenza del territorio”, intende valorizzare il legame tra cultura gastronomica, produzioni agroalimentari, saperi tradizionali e capacità imprenditoriale, nella consapevolezza che il patrimonio della cucina italiana vive soprattutto attraverso le persone e le comunità che ne custodiscono e rinnovano i valori.

Un patrimonio che trova nella Calabria, e in particolare nel territorio cosentino, espressioni di grande ricchezza e varietà come produzioni identitarie, tradizioni gastronomiche, competenze artigianali e realtà imprenditoriali che rappresentano altrettanti elementi di riconoscibilità e attrattività.

La manifestazione, alla quale sono state invitate le principali Autorità istituzionali del territorio, offrirà anche l’occasione per conferire i riconoscimenti annuali dell’Accademia Italiana della Cucina, destinati a personalità e realtà che si sono distinte nella salvaguardia, nella promozione e nella valorizzazione della cultura gastronomica. Il Diploma di Buona Cucina sarà consegnato allo chef Celestino Mauro, del ristorante Core di Castrovillari, mentre i premi Dino Villani, Massimo Alberini e Giovanni Nuvoletti 2026 saranno attribuiti, rispettivamente, al produttore Roberto Siviglia, dell’Azienda Agricola Siviglia, all’imprenditore Franco Totera, del Due Palme di Cosenza, e alla giornalista Tiziana Aceto.

Particolarmente significativa sarà la testimonianza dell’imprenditore Pippo Callipo, chiamato a offrire una riflessione sul rapporto tra qualità, identità territoriale e cultura d’impresa, attraverso l’esperienza di una realtà produttiva che ha saputo attraversare le generazioni, coniugando il radicamento nelle proprie origini con la capacità di innovare e guardare al futuro.

«La cucina italiana – sottolinea Rosario Branda, Delegato di Cosenza dell’Accademia Italiana della Cucina – non è soltanto un insieme di ricette o di tradizioni alimentari, ma un patrimonio di conoscenze, relazioni e identità che si tramanda nel tempo.

Dietro ogni prodotto, ogni piatto e ogni esperienza gastronomica ci sono persone, territori, storie e competenze. Valorizzare questo patrimonio significa riconoscere il contributo di quanti, attraverso il proprio lavoro, ne custodiscono l’autenticità e ne assicurano la continuità, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo economico e culturale delle nostre comunità».

L’iniziativa si inserisce nell’impegno dell’Accademia Italiana della Cucina, istituzione culturale della Repubblica Italiana, per la tutela delle tradizioni gastronomiche e la promozione della conoscenza della cucina italiana quale espressione della storia e della cultura del Paese.