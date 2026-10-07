Torna la quinta edizione della manifestazione organizzata dall’associazione KM0. A Palazzo Arnone il gala con degustazioni, performance, dj set, installazioni e il progetto “Etichette d’Artista”. Ticket da 12 e 20 euro

Il vino torna a dialogare con l’arte, la musica e la creatività nel cuore di Cosenza. Sabato 10 ottobre 2026 Palazzo Arnone ospiterà l’evento di punta della quinta edizione del WineArt Festival, la manifestazione organizzata dall’Associazione KM0 e costruita come un percorso itinerante tra alcuni dei luoghi più rappresentativi della città.

La formula resta quella che negli anni ha caratterizzato il festival: mettere insieme eccellenze vitivinicole, cultura, territorio ed esperienze sensoriali, coinvolgendo cantine, produttori, consorzi di tutela, artisti ed esperti del settore.

Dalle 20, gli spazi della Galleria Nazionale di Cosenza si trasformeranno in un grande gala dedicato al vino e alle arti, con degustazioni, musica dal vivo, performance, moda, installazioni e momenti esperienziali.

Tre aree degustazione e uno spazio dedicato al Cirò e Melissa

L’esperienza enologica sarà articolata in tre aree degustazione, dedicate rispettivamente ai vini rossi, rosati e bianchi, alle quali si aggiungerà uno spazio speciale curato dal Consorzio di Tutela Vini DOC Cirò e Melissa.

L’obiettivo è valorizzare le produzioni del territorio attraverso un percorso capace di affiancare il gusto ai linguaggi dell’arte contemporanea.

“Etichette d’Artista”, la creatività incontra le cantine

Tra le iniziative centrali della serata c’è “Etichette d’Artista”, realizzata in collaborazione con OVO – Officina Visuale Orizzontale.

Gli artisti saranno chiamati a reinterpretare dal vivo il mondo del vino e l’identità delle cantine partecipanti. Le opere realizzate verranno poi presentate direttamente ai produttori, che potranno scegliere una creazione da trasformare in etichetta per una futura produzione.

Il programma di Palazzo Arnone

Nel Cortile dell’Ora d’Aria sono previsti live set tra musica, arte e moda, la performance Continuity Fluid Performers, con coreografia di Angela Tiesi e musiche di Tommaso Muto, il live show Tropicana di Alessandro Ruvio, Marco Valente e Guilherme Lombardo, Carillon di Maria Dolores, Wine&Strings con il violinista Pasquale Allegretti e il dj set di Fio Marino.

Nel Cortile interno principale spazio ancora a Continuity Fluid Performers e a Vinyl Groove di Kerò & Nandjno.

Al primo piano, nella Sala espositiva – Mostre temporanee, troveranno posto il progetto Etichette d’Artista, la performance Pennelli e Vinelli tra visual art, live painting, installazioni e moda a cura dello stilista Giuseppe Cupelli, oltre alla Vincenzo Nac Listening Session.

Ticket da 12 e 20 euro

Due le formule previste per l’ingresso.

Il Wine & Food Ticket, al costo di 20 euro, comprende l’accesso all’evento e alla Galleria Nazionale, il kit degustazione con calice e tasca porta-calice, quattro Wine Token e un Food Token.

Il Wine Ticket, da 12 euro, comprende ingresso all’evento e alla Galleria, kit degustazione e tre Wine Token.

Gli organizzatori consigliano l’acquisto anticipato tramite Liveticket oppure presso il punto vendita InPrimaFila, fino a esaurimento delle disponibilità.

Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Sostegno e promozione turistica e culturale” POC 2014/2020, Azione 6.8.3, Linea 1, eventi turistici e culturali, con il brand Calabria Straordinaria.