Attimi di apprensione all'aeroporto di Lanzarote, nelle Isole Canarie, dove un aereo Ryanair ha perso una ruota durante la fase di decollo. Il pneumatico, dopo essersi staccato dal carrello del velivolo, ha continuato a rotolare lungo la pista per alcuni secondi, mentre l'aereo proseguiva la manovra.

La scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza dello scalo e le immagini hanno iniziato rapidamente a circolare sui social network, suscitando preoccupazione e numerosi commenti.

Secondo le prime informazioni, il velivolo avrebbe comunque completato regolarmente il decollo e non si registrano conseguenze per i passeggeri. Saranno ora gli accertamenti tecnici a chiarire le cause che hanno provocato il distacco del pneumatico e a verificare se vi siano stati guasti o anomalie meccaniche.

L'episodio arriva a pochi giorni da un altro inconveniente che ha interessato un aereo della compagnia irlandese. Sul volo FR1879, infatti, un finestrino si era danneggiato in seguito all'impatto con un oggetto proveniente dal motore, probabilmente una pala distaccatasi durante il volo. Anche in quel caso non ci sono stati feriti, ma l'accaduto aveva alimentato interrogativi sulla sicurezza.

Sebbene i due episodi non risultino collegati tra loro, la successione ravvicinata degli inconvenienti ha inevitabilmente riacceso l'attenzione sulle procedure di manutenzione e sui controlli tecnici degli aeromobili. Le autorità competenti avvieranno le verifiche per ricostruire con precisione quanto accaduto sulla pista di Lanzarote e accertare eventuali responsabilità.