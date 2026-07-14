Il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, ha espresso la più ferma condanna per l'aggressione subita dal primo cittadino di Fagnano Castello, Raffaele Giglio, vittima di minacce e di un'aggressione fisica mentre si trovava in visita al cimitero del proprio paese.

«Esprimo, a nome mio personale, dell'Amministrazione comunale di Cosenza e dell'intera città, la più sincera vicinanza e solidarietà al collega Raffaele Giglio – ha dichiarato Franz Caruso –. Quanto accaduto rappresenta un episodio di inaudita gravità che colpisce non soltanto un amministratore impegnato quotidianamente al servizio della propria comunità, ma costituisce un attacco ai valori della convivenza civile e al rispetto delle istituzioni democratiche».

Per il sindaco di Cosenza, intimidazioni e violenza non possono trovare spazio nel confronto pubblico. «Chi sceglie di amministrare una comunità – ha aggiunto – si assume responsabilità importanti e spesso gravose, ma nessun rappresentante delle istituzioni può essere lasciato solo o diventare bersaglio di minacce e aggressioni».

Caruso ha quindi rivolto un messaggio di sostegno al collega di Fagnano Castello, esprimendo fiducia nel suo operato e nell'azione della magistratura. «Sono certo che Raffaele Giglio continuerà, con il coraggio e il senso delle istituzioni che lo contraddistinguono, a svolgere il proprio mandato nell'interesse esclusivo dei cittadini. A lui rinnovo il mio abbraccio fraterno, con l'auspicio che la giustizia possa fare rapidamente il suo corso, individuando e sanzionando il responsabile».

Il primo cittadino ha infine ribadito che, di fronte a episodi di questo tipo, «le istituzioni devono rispondere con unità, fermezza e difesa della legalità».