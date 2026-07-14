Il giornalista Sigfrido Ranucci ha voluto ringraziare pubblicamente la Cgil di Cosenza per lo striscione di solidarietà esposto sulla facciata della storica Camera del Lavoro a sostegno della trasmissione Report.

Con un post pubblicato sui propri canali social, il conduttore del programma di Rai 3 ha condiviso la fotografia dello striscione accompagnandola con un messaggio di ringraziamento: «Difendere Report prima di tutto. Grazie alla Cgil, in particolare di Cosenza, e alle centinaia di migliaia di persone per la solidarietà».

Nel messaggio, Ranucci ha anche ricordato il prossimo appuntamento con la trasmissione, annunciando che domenica prossima una puntata sarà riproposta su RaiPlay alle 21.15.

Il giornalista ha inoltre rivolto un ringraziamento particolare alla Camera del Lavoro, il suo segretario generale, Massimiliano Ianni ha avuto l'idea di esporre lo striscione dalla sede storica dell'organizzazione sindacale.