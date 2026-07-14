Pubblichiamo per dovere di cronaca il comunicato diffusto dal Cosenza Calcio con il quale annuncia l’inizio del pre-ritiro. Da notare che nello stesso non viene menzionato il luogo del ritiro, non vi è traccia del nuovo allenatore e viene scritto che ci sono 23 convocati, senza però elencarli.

Il comunicato del Cosenza Calcio

Il Cosenza Calcio avvia ufficialmente la stagione calcistica. Oggi è previsto l’arrivo in città dei 23 atleti convocati per il pre-ritiro che saranno ospitati al Villa Fabiano Palace Hotel di Rende. La società procede in maniera spedita per affrontare il prossimo Campionato Nazionale di Serie C 2026/2027. A partire da domani sino al 17 luglio, i calciatori saranno sottoposti alle visite mediche specialistiche e ai primi test fisici che si terranno nel prato dello stadio San Vito – Marulla. Con il direttore sportivo Fabio Lucioni prende così il via il pre-ritiro estivo del Cosenza Calcio che esordirà con la nuova rosa rossoblù il 16 agosto nella Coppa Italia Serie C. Il club apre la stagione con rinnovato entusiasmo. Forza Lupi.

I probabili 23 convocati del Cosenza

PORTIERI

1- Thomas Pompei

2- Carmelo Rantuccio

DIFENSORI

3- Antonio Barone

4- Lucio Bonofiglio

5- Alessandro Caporale

6- Baldovino Cimino

7- Pietro Ciotti

8- Paolo Dametto

9- Antonio Rocco

CENTROCAMPISTI

10- Racine Ba

11- Gianmarco Begheldo

12- Edoardo Contiero

13- Nicolò Contiliano

14- Aldo Florenzi

15- Cristiano Langella

16- Adolfo Mazzulla

17- Riccardo Palmieri

18- Andrea Rizzo Pinna

ATTACCANTI

19- Sofiane Achour

20- Giuliano Barbagallo

21- Michele Emmausso

22- Simone Mazzocchi

23- Massimo Zilli