Comunicato stampa della società di via Conforti nel quale viene comunicato l’inizio delle attività agonistiche per la stagione 2026/27, senza neppure l’annuncio di un allenatore
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Pubblichiamo per dovere di cronaca il comunicato diffusto dal Cosenza Calcio con il quale annuncia l’inizio del pre-ritiro. Da notare che nello stesso non viene menzionato il luogo del ritiro, non vi è traccia del nuovo allenatore e viene scritto che ci sono 23 convocati, senza però elencarli.
Il comunicato del Cosenza Calcio
Il Cosenza Calcio avvia ufficialmente la stagione calcistica. Oggi è previsto l’arrivo in città dei 23 atleti convocati per il pre-ritiro che saranno ospitati al Villa Fabiano Palace Hotel di Rende. La società procede in maniera spedita per affrontare il prossimo Campionato Nazionale di Serie C 2026/2027. A partire da domani sino al 17 luglio, i calciatori saranno sottoposti alle visite mediche specialistiche e ai primi test fisici che si terranno nel prato dello stadio San Vito – Marulla. Con il direttore sportivo Fabio Lucioni prende così il via il pre-ritiro estivo del Cosenza Calcio che esordirà con la nuova rosa rossoblù il 16 agosto nella Coppa Italia Serie C. Il club apre la stagione con rinnovato entusiasmo. Forza Lupi.
I probabili 23 convocati del Cosenza
PORTIERI
1- Thomas Pompei
2- Carmelo Rantuccio
DIFENSORI
3- Antonio Barone
4- Lucio Bonofiglio
5- Alessandro Caporale
6- Baldovino Cimino
7- Pietro Ciotti
8- Paolo Dametto
9- Antonio Rocco
CENTROCAMPISTI
10- Racine Ba
11- Gianmarco Begheldo
12- Edoardo Contiero
13- Nicolò Contiliano
14- Aldo Florenzi
15- Cristiano Langella
16- Adolfo Mazzulla
17- Riccardo Palmieri
18- Andrea Rizzo Pinna
ATTACCANTI
19- Sofiane Achour
20- Giuliano Barbagallo
21- Michele Emmausso
22- Simone Mazzocchi
23- Massimo Zilli