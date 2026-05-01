Momenti di paura ad Arenzano, dove due bambini di 3 e 6 anni si sono persi in spiaggia dopo che i genitori li avevano momentaneamente persi di vista. A intervenire è stato l’equipaggio di un’unità navale della stazione navale della Guardia di finanza di Genova, impegnato in un servizio di perlustrazione costiera nelle acque antistanti la località ligure.

L’allarme è scattato quando i genitori, non vedendo più i piccoli, hanno chiesto aiuto ai militari. L’intervento è stato immediato. I finanzieri sono riusciti a rintracciare subito il bambino più piccolo direttamente sulla spiaggia di Arenzano, riportando una prima dose di sollievo in una situazione che rischiava di diventare molto più complessa.

Per quanto riguarda il secondo bambino, invece, le verifiche hanno permesso di accertare che era già rientrato autonomamente a casa prima che le ricerche venissero estese con l’allertamento delle altre istituzioni.

Una volta ricostruita la situazione e riuniti i due bambini ai genitori, i militari della Guardia di finanza hanno ripreso la loro attività di vigilanza e di “polizia del mare”, confermando il presidio operativo a tutela della sicurezza collettiva lungo il litorale.