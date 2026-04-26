Identificato l’uomo che ha aperto il fuoco a Washington: ferito e arrestato, aveva con sé armi da fuoco e coltelli. Indagini sul profilo e sul movente

Ha un nome e un volto l’uomo che ha aperto il fuoco all’interno dell’hotel Hilton durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca. Si tratta di Cole Tomas Allen, 31 anni, originario della California.

L’uomo è stato identificato in ospedale, dove è stato trasportato dopo essere stato colpito da un agente durante l’intervento delle forze di sicurezza. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbe agito da solo.

Gli investigatori parlano di un possibile “lupo solitario”, una pista che resta al vaglio mentre proseguono gli accertamenti sul movente e sui contatti dell’aggressore. Al momento dell’attacco Allen aveva con sé diverse armi: oltre al fucile utilizzato per sparare, anche una pistola e più coltelli.

Emergono intanto i primi elementi sul suo profilo personale. Allen sarebbe un ingegnere meccanico, laureato al California Institute of Technology, uno degli istituti più prestigiosi degli Stati Uniti. Un dettaglio che contribuisce a delineare un quadro complesso e ancora in fase di definizione.

Nelle ore successive all’attacco, sui social è stata diffusa anche un’immagine che lo ritrae in un contesto completamente diverso: tra i premiati come “insegnante del mese”. Un elemento che gli inquirenti stanno valutando per ricostruire il suo percorso personale e professionale.

Le indagini proseguono per chiarire come sia stato possibile per l’uomo arrivare armato in un evento ad altissima sicurezza e per comprendere le reali motivazioni dietro il gesto.