Il piccolo è deceduto dopo l'arrivo in Pronto soccorso
Tutti gli articoli di Italia Mondo
PHOTO
Sarebbe caduto dal letto in casa il bimbo di 10 mesi di Bisceglie morto dopo l'arrivo in Pronto soccorso nell'ospedale cittadino ieri pomeriggio dove è stato accompagnato da un mezzo privato. E' quanto hanno riferito i genitori ai carabinieri della provincia di Barletta Andria Trani che hanno svolto accertamenti sull'episodio. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei medici. Vengono escluse altre ipotesi.