Luigi Cavallari, docente universitario in pensione, era con la moglie Eugenia Roccella quando è scomparso nelle acque del lago. Aveva detto di sentirsi male subito dopo il tuffo

Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nelle acque del lago di Vico, nel Viterbese. Sul posto sono impegnati vigili del fuoco, carabinieri, personale del 118 e squadre di sommozzatori, supportati anche da mezzi aerei e strumentazioni specialistiche per le ricerche subacquee.

L'allarme è scattato intorno alle 17.30. Secondo la ricostruzione finora emersa, Cavallari si trovava su una piccola imbarcazione insieme alla moglie quando avrebbe deciso di tuffarsi per trovare refrigerio dal caldo. Dopo essere riemerso per qualche istante avrebbe riferito di non sentirsi bene, ma la barca, che non era ancorata, si sarebbe nel frattempo allontanata, impedendo a chi era a bordo di raggiungerlo in tempo. Da quel momento il professore è scomparso sott'acqua.

Le operazioni di ricerca sono particolarmente complesse a causa delle caratteristiche del lago vulcanico: la visibilità sott'acqua è ridotta dalla presenza di sedimenti e vegetazione, mentre la temperatura dell'acqua diminuisce sensibilmente già a pochi metri di profondità. Dopo una prima fase di ricerca visiva, i soccorritori hanno impiegato apparecchiature elettroniche e mezzi specializzati, annunciando che le operazioni sarebbero proseguite senza interruzioni.

Sul posto sono intervenuti anche il comandante provinciale dei carabinieri, il questore di Viterbo e il viceprefetto Andrea Nino Caputo, che coordina le operazioni. La ministra Roccella, dopo aver dato l'allarme, è stata accompagnata nella residenza di famiglia nel Viterbese.

Luigi Cavallari è stato docente della Facoltà di Architettura dell'Università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara, dove ha ricoperto anche incarichi direttivi. Lo scorso marzo lui ed Eugenia Roccella avevano festeggiato i cinquant'anni di matrimonio. Dalla loro unione sono nati due figli.

Numerosi i messaggi di vicinanza giunti alla ministra. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso la solidarietà del Governo, mentre il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha rivolto un pensiero alla famiglia, ringraziando il personale impegnato nelle operazioni di soccorso.