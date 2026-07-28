Donald Trump è diventato il «comandante in capo del caos» e il mondo intero sta pagando il prezzo delle sue scelte. È questa la tesi al centro dell'editoriale pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian, firmato dalla giornalista e commentatrice Nesrine Malik, che analizza l'evoluzione del conflitto tra Stati Uniti e Iran e le conseguenze della strategia adottata dalla Casa Bianca.

Secondo il Guardian, quella che avrebbe dovuto essere una campagna militare breve si è trasformata in una guerra destinata a protrarsi nel tempo. L'accordo di Islamabad, firmato appena un mese fa con l'obiettivo di avviare un percorso di pace, è stato rapidamente svuotato di significato da nuovi attacchi, continui cambi di strategia e dichiarazioni contraddittorie. Il risultato, scrive Malik, è un conflitto che sembra non avere più una direzione chiara.

Nell'analisi del quotidiano britannico, Trump viene descritto come un leader imprevedibile, più guidato dall'impulso e dalla ricerca del consenso immediato che da una strategia di lungo periodo. Una gestione che, secondo l'autrice, ha trasformato la guerra in un elemento permanente della politica internazionale, alimentando instabilità e rendendo sempre più difficile una soluzione diplomatica.

L'editoriale sostiene inoltre che il costo del conflitto non si misuri soltanto sul piano militare. La guerra avrebbe già comportato una spesa di decine di miliardi di dollari per gli Stati Uniti, mentre l'aumento del prezzo del petrolio e dell'energia starebbe alimentando inflazione, rincari e proteste in numerosi Paesi. Le conseguenze economiche, osserva il Guardian, ricadrebbero ben oltre il Medio Oriente, coinvolgendo cittadini e governi di tutto il mondo.

Tra i punti centrali dell'analisi c'è anche il progressivo ampliamento del teatro di guerra. Il conflitto, inizialmente circoscritto allo scontro tra Washington e Teheran, si è esteso ad aree strategiche come lo Stretto di Hormuz e il Mar Rosso, con ripercussioni sulle rotte commerciali internazionali e sui mercati energetici. Secondo Malik, questa escalation rende sempre più difficile per gli Stati Uniti trovare una via d'uscita senza concedere vantaggi strategici all'Iran.

Per il Guardian, le guerre di Trump non rappresentano soltanto un problema di politica estera, ma stanno modificando la vita quotidiana di milioni di persone attraverso inflazione, insicurezza economica e crescente instabilità internazionale.