Dopo la breve tregua degli ultimi giorni, l'estate torna a mostrare il suo volto più estremo. Da mercoledì l'anticiclone africano si espanderà su tutta la Penisola dando il via alla quarta ondata di calore della stagione, destinata a interessare gran parte dell'Italia e dell'Europa centro-occidentale. Secondo gli esperti, potrebbe essere una delle fasi più intense e durature dell'estate 2026.

Le temperature inizieranno a salire già tra martedì e mercoledì, quando in molte aree del Centro-Nord si raggiungeranno i 36-38 gradi. Nel corso del fine settimana, soprattutto nelle zone interne e nelle grandi pianure, i valori potranno avvicinarsi ai 40 gradi, mentre anche il Sud sarà progressivamente coinvolto dall'ondata di caldo.

Oltre alle massime elevate, a rendere particolarmente pesante la situazione saranno l'afa e le cosiddette notti tropicali, con temperature minime che in molte città non scenderanno sotto i 25 gradi, rendendo difficile il raffrescamento degli ambienti anche nelle ore notturne.

Le proiezioni indicano che il caldo non sarà un episodio di breve durata. L'alta pressione potrebbe infatti mantenere il proprio dominio almeno fino al 5-6 agosto, con una persistenza che preoccupa i meteorologi anche per gli effetti sulla siccità e sullo stress termico.

Prima dell'arrivo definitivo dell'anticiclone, permarrà ancora una residua instabilità all'estremo Sud, in particolare tra Calabria e Sicilia, dove saranno possibili rovesci e temporali isolati. Si tratterà però degli ultimi fenomeni significativi prima del ritorno di condizioni stabili e soleggiate su tutta la Penisola.

Con l'avvio della nuova ondata di calore, gli esperti raccomandano di limitare l'esposizione al sole nelle ore più calde, bere frequentemente, evitare attività fisica intensa all'aperto e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.