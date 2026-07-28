È stato presentato a Paola, all’interno del Museo di San Francesco da Paola, il progetto “Non più Soli e … Memorie in Cammino” iniziativa dell’Ambito Territorio Sociale n.2 Paola-Cetraro pensato per promuovere l’invecchiamento attivo e contrastare la solitudine involontaria della popolazione anziana. Il progetto, fortemente voluto dai Comuni dell’ATS 2 che vede il comune di Paola come Ente Capofila, è realizzato dalla Cooperativa Sociale Il Raggio Verde. Le attività pensate per il progetto toccheranno i nove Comuni dell’Ambito e saranno calibrate sulle specificità sociali e culturali di ciascuna comunità.

Alla presentazione, moderata dalla giornalista Francesca Magurno, sono intervenuti Emilio Pastore, assessore alle politiche sociale del comune di Paola; Annalisa Apicella, Responsabile dell'Ufficio di Piano ATS n.2; Marianna Andreoli, Assistente Sociale e referente di progetto; Leonardo Vulpitta, Silvia Corvese e Irene Cantisani, professionisti dell’equipe tecnica della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde insieme alla Presidente Emanuele Sassone.

Nel suo intervento, l’assessore Pastore ha sottolineato come il progetto sia stato ideato immaginando momenti di aggregazione sociale per una popolazione sempre più ampia ma sempre più sola come, appunto, la popolazione anziana del territorio.



A contribuire all’ideazione del progetto, l’esperienza precedentemente maturata nell’ambito Paola-Cetraro con i progetti dedicati a minori e adolescenti. La dott.ssa Apicella ha, infatti, rimarcato come l’incontro tra giovani e anziani, tra innovazione e tradizione, possa creare una nuova narrazione dello stare insieme.

La dott.ssa Marianna Andreoli, che ha redatto il progetto, entrando nel dettaglio, ha spiegato come obiettivo di "Non Più Soli e... Memorie in Cammino" sia quello di passare da un’ottica assistenzialista ad una partecipazione attiva dell’anziano attraverso laboratori di stimolazione cognitiva e mnemotecniche ed eventi di sensibilizzazione su sicurezza, diritti e corretti stili di vita, un momento per stimolare le attività pratiche ma anche di formazione e sensibilizzazione sui pericoli che possono derivare dalle tecnologie. Tra le altre attività: percorsi narrativi e raccolta delle memorie storiche locali per tenere in vita i ricordi; un servizio di telecompagnia, un numero dedicato da poter chiamare per essere meno soli anche a casa e uscite socio-culturali e giornate di socializzazione e incontro per conoscere il territorio.

Infine, la Presidente della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde, Emanuela Sassone, ha ringraziato le dottoresse Andreoli e Apicella e l’assessore Pastore per la fiducia riposta nella professionalità della Cooperativa e ha sottolineato come ogni territorio avrà una sua specificità perché ogni comune ha una sua particolarità, una sua storia e una narrazione a parte.

Al termine della parte istituzionale, sono intervenuti gli educatori, i formatori e i musicoterapeuti del progetto ad illustrare e dare dimostrazione delle metodologie che saranno applicate. Tra loro Leon Vulpitta che ha parlato dell’importanza di accettare la condizione di anzianità senza perdere la speranza e la fiducia in se stessi e Irene Cantisani che ha messo alla prova le abilità motorie dei presenti con un esercizio di ice breaking di coordinazione ed integrazione.

Al debutto ufficiale di Paola seguiranno le presentazioni dedicate agli altri comuni dell’Ambito Paola-Cetraro e già domenica prossima, 2 Agosto, il progetto sarà presentato a Guardia Piemontese, alle ore 21:30 dalla splendida terrazza dell’Hotel Mediterraneo. Interverranno Gabriella Sconosciuto, Assessora alle politiche sociali di Guardia Piemontese; Annalisa Apicella responsabile ufficio di piano ATS 2 Paola - Cetraro; Marianna Andreoli, assistente sociale ATS 2 e referente di progetto; Silvia Corvese, educatrice e Team leader della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde. L’evento sarà animato dai professionisti del settore a cura della Cooperativa Sociale Il Raggio Verde.