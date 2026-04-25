Pagamenti tra Domanda Unica 2025, PSP e Programmi Operativi Ortofrutta. Entro fine mese attesa un’ulteriore erogazione da 7 milioni

Sono oltre 55 milioni di euro le risorse liquidate da Arcea agli agricoltori calabresi nell’ambito della Domanda Unica campagna 2025, del PSP e dei Programmi Operativi Ortofrutta. Una boccata d’ossigeno per il comparto agricolo regionale, in una fase segnata da difficoltà economiche sempre più complesse e da una crescente necessità di liquidità per sostenere le attività produttive.

A dare notizia delle erogazioni è l’assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo, che rivendica il lavoro portato avanti per accelerare i pagamenti e rafforzare gli strumenti di sostegno destinati alle imprese del settore primario.

Gallo: «Garantiamo liquidità in un momento delicato»

Nel commentare il nuovo flusso di risorse, l’assessore Gallo ha sottolineato il valore concreto dell’intervento per un comparto che continua a fare i conti con costi, tensioni di mercato e difficoltà strutturali.

«Continuiamo a garantire liquidità alle imprese agricole calabresi in un momento particolarmente delicato – ha dichiarato Gallo –. L’obiettivo è sostenere concretamente il settore, accelerando i pagamenti e migliorando gli strumenti a disposizione degli agricoltori».

Le parole dell’assessore inquadrano l’operazione come parte di una strategia più ampia, che punta a rendere più tempestivo il rapporto tra amministrazione e imprese agricole, rafforzando la capacità di risposta pubblica nei confronti di uno dei comparti più esposti.

Oltre 37 milioni per la Domanda Unica campagna 2025

La quota più consistente delle somme liquidate riguarda la Domanda Unica campagna 2025. In particolare, 37.788.555,39 euro sono stati erogati con l’elenco n. 7, che per la prima volta ha finanziato anche l’ecoschema 3 e il sostegno accoppiato alla zootecnia.

Si tratta di un passaggio rilevante, perché amplia il perimetro degli strumenti coperti e consolida la portata dell’intervento su segmenti produttivi che hanno un peso significativo nell’agricoltura calabrese.

Più di 16 milioni per il PSP non SIGC

Un’altra parte importante delle risorse riguarda il decreto n. 1 del PSP non SIGC, attraverso cui sono stati erogati 16.207.495,44 euro.

Nel dettaglio:

10.745.754,07 euro sono stati destinati alla misura 4.1.1, che comprende Recinzioni, Multifrutti e Pacchetto Aggregato;

2.993.506,36 euro sono andati alla misura 4.1.2, relativa al Pacchetto Giovani;

135.243,00 euro sono stati liquidati per la misura 4.1.3;

2.332.992,01 euro sono stati infine assegnati alla misura 6.1.1, anch’essa collegata al Pacchetto Giovani.

Il dato mette in evidenza un’attenzione precisa verso gli investimenti aziendali e verso il ricambio generazionale, due assi centrali per il rafforzamento del tessuto agricolo regionale.

Anticipazioni anche per l’Ortofrutta

Alle somme già indicate si aggiungono 1.248.000 euro erogati come anticipazioni sulle domande di pagamento relative alla campagna 2026 dei Programmi Operativi Ortofrutta.

Le risorse riguardano le organizzazioni di produttori e le loro associazioni, nell’ambito della normativa europea vigente.

Il riconoscimento ministeriale ad Arcea

Nel quadro illustrato dalla Regione, viene ricordato anche un altro elemento considerato strategico: il riconoscimento ottenuto da Arcea da parte del Ministero dell’Agricoltura per la gestione e il controllo delle spese FEAGA relative alle misure non SIGC a partire dal 16 ottobre 2024.

Da questo riconoscimento deriva, a partire dall’esercizio finanziario FEAGA/FEASR 2025, la competenza dell’Agenzia per la gestione e il controllo delle spese in Calabria non riconducibili a regimi nazionali, finanziate sia dal FEAGA sia dal FEASR.

È un passaggio tecnico, ma di peso, perché rafforza il ruolo operativo dell’Agenzia e amplia le sue responsabilità nella gestione delle risorse agricole sul territorio regionale.

Entro fine mese attesi altri 7 milioni

Il quadro delle liquidazioni non si chiude qui. Entro la fine del mese è infatti prevista un’ulteriore erogazione di circa 7 milioni di euro a favore degli agricoltori calabresi, nell’ambito delle misure a superficie del PSP 2023-2027.

Secondo quanto viene riferito, questo nuovo flusso sarà possibile grazie alla modifica dell’algoritmo di calcolo degli impegni, introdotta su proposta della Regione Calabria a livello nazionale. Un intervento che dovrebbe consentire di sbloccare ulteriori risorse e dare continuità al sostegno economico per il comparto.