Il sindaco sarà in piazza il 18 novembre contro la nuova classificazione. Chiede che, oltre alla geografia, si considerino le difficoltà nei collegamenti, lo spopolamento e i costi dei servizi

Il sindaco di Caloveto, Umberto Mazza, sarà a Roma mercoledì 18 novembre per contestare l’esclusione del suo Comune dalla nuova classificazione dei territori montani. L’appuntamento è alle 11.30 in piazza Santi Apostoli. La mobilitazione nazionale interesserà anche piazza Colonna e piazza Montecitorio.

Secondo quanto riferisce il Comune, oltre a Caloveto restano fuori dalla classificazione altri centri della Sila Greca e della fascia ionica cosentina. Per Mazza, i soli parametri geografici non bastano a descrivere le condizioni in cui vivono queste comunità. Le difficoltà nei collegamenti e i costi per mantenere i servizi essenziali pesano su paesi che già perdono abitanti. Il timore del sindaco è che l’esclusione renda più difficile anche l’accesso alle misure di sostegno.

La protesta di Roma segue il confronto di lunedì 16 novembre a Napoli, dove Mazza ha partecipato alla XVI Assemblea nazionale ASMEL, dedicata al tema «I Comuni non sono filiali dello Stato». Il sindaco ha richiamato il divario tra le responsabilità affidate agli amministratori e i mezzi di cui dispongono: nei piccoli municipi, anche quando gli uffici hanno poco personale, resta il compito di garantire ogni giorno i servizi ai cittadini.

A Napoli si è discusso anche di come alleggerire il lavoro degli uffici. Nel confronto sull’intelligenza artificiale, con il contributo di SDA Bocconi, Mazza ha indicato nelle attività ripetitive un possibile campo di applicazione, a condizione che il personale riceva una formazione adeguata e che la responsabilità delle decisioni resti a chi amministra. Con il Politecnico di Milano, l’assemblea ha affrontato invece il tema degli investimenti dopo il PNRR, esaminando il partenariato pubblico-privato tra gli strumenti a disposizione dei Comuni per finanziare le opere.