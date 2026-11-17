Quando sarà disponibile in tutta la Calabria lo screening neonatale per l’atrofia muscolare spinale (SMA) e come saranno collegate le aziende sanitarie provinciali? Sono i due punti sui quali Rosellina Madeo, vicepresidente della Commissione Sanità, chiede risposte. A sollecitare nuovamente il suo intervento, riferisce Madeo, è stato il centro NeMo, che si occupa delle persone con malattie neuromuscolari.

Il primo passaggio richiamato da Madeo è il protocollo d’intesa del 2025 per la diagnosi e la presa in carico dei pazienti. L’anno successivo la Commissione Sanità ha approvato la risoluzione presentata da Elisa Scutellà per avviare un programma di screening su scala regionale.

Secondo la vicepresidente, tuttavia, non ci sono ancora indicazioni certe su quando l’esame entrerà effettivamente nel percorso diagnostico neonatale in tutta la Calabria.

Resta aperta anche la questione organizzativa. Elisabetta Barbuto ha presentato un’interrogazione per conoscere, tra l’altro, le modalità di collegamento con le diverse Asp. Madeo riferisce che l’atto non ha ancora ricevuto risposta: «La salute non può restare appesa alle maglie lente della burocrazia o alle difficoltà comunicative tra gli attori coinvolti».

La vicepresidente indica 13 regioni nelle quali, secondo i dati da lei richiamati, lo screening è già una realtà. Alle istituzioni coinvolte chiede di precisare tempi e modalità di attuazione anche per i neonati calabresi, dando seguito all’indirizzo approvato in Commissione.