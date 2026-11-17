A Rende si è chiuso il XXIII convegno nazionale dei direttori generali delle amministrazioni universitarie. Il documento chiede una programmazione finanziaria pluriennale per mantenere infrastrutture e competenze e propone di estendere ai bilanci e ai costi degli atenei l’osservatorio sul finanziamento ordinario

Una volta realizzata un’infrastruttura di ricerca con i fondi del PNRR, restano due questioni per l’ateneo che la ospita: come sostenerne i costi negli anni successivi e come conservare le competenze di chi ha lavorato al progetto. Da qui parte l’Agenda CoDAU 2027, presentata all’Università della Calabria al termine del XXIII convegno nazionale dell’Associazione dei direttori generali delle amministrazioni universitarie.

Il documento è il risultato di tre giornate di confronto a Rende tra vertici degli atenei, dirigenti, esperti e rappresentanti delle istituzioni italiane ed europee. Vincenzo Tedesco, presidente del CoDAU e direttore generale del Politecnico di Torino, ha indicato ciò che le università possono portare con sé dall’esperienza degli investimenti straordinari: «Ora questo patrimonio di conoscenze, infrastrutture e competenze deve essere valorizzato e capitalizzato per il futuro».

Bilanci e costi, la proposta per il finanziamento ordinario

Per il CoDAU, uno stanziamento invariato da un anno all’altro non garantisce che un’università possa continuare a offrire gli stessi servizi. Se aumentano le spese per il personale e la gestione delle strutture, diminuisce la capacità di spesa effettiva. L’associazione propone quindi di estendere ai bilanci e ai costi degli atenei l’attività del proprio Osservatorio sul Fondo di finanziamento ordinario. Indicatori comuni permetterebbero di confrontare i dati e di discuterli con il Ministero dell’Università e della Ricerca.

L’obiettivo è arrivare a una programmazione pluriennale che tenga conto delle differenze tra territori, dimensioni e funzioni degli atenei. Per le reti di ricerca nate con il PNRR, questo significa individuare chi ne curerà la gestione e con quali coperture. Lo stesso ragionamento riguarda le professionalità maturate nella progettazione europea, nella gestione dei dati e nel trasferimento dei risultati della ricerca.

Alloggi, lavoro e servizi agli studenti

L’Agenda propone di portare nella programmazione dei bilanci anche questioni che incidono sulla possibilità di scegliere e frequentare un’università: trovare un alloggio, accedere ai servizi, ricevere orientamento e prepararsi all’ingresso nel mondo del lavoro. Per chi arriva dall’estero, a questi bisogni si aggiungono l’accoglienza e l’integrazione nella comunità universitaria. Il documento richiama il ruolo di istituzioni e imprese locali nella ricerca e nei servizi, riconoscendo che gli atenei operano in condizioni diverse a seconda del territorio.

Per il personale, il CoDAU indica la formazione continua e il riconoscimento delle competenze tra le priorità del prossimo anno. Propone inoltre strumenti comuni per valutare il benessere sul lavoro, prevenire i rischi psicosociali e individuare gli adattamenti necessari alle persone che ne hanno bisogno.

Intelligenza artificiale e procedure amministrative

Sul digitale, l’associazione intende promuovere sperimentazioni condivise tra atenei per valutare dove l’intelligenza artificiale possa migliorare i servizi. L’Agenda lega queste prove alla formazione del personale, alla qualità e alla sicurezza dei dati e alla definizione di chi risponde delle decisioni. La semplificazione delle procedure ha uno scopo analogo: ridurre il tempo assorbito dagli adempimenti e rendere le decisioni più tempestive e verificabili.

A coordinare il programma sarà la Giunta del CoDAU. Il documento prevede un raccordo più stretto con la Conferenza dei rettori e un confronto stabile con il Ministero. Riunioni della Giunta nei diversi atenei, affiancamento tra colleghi e una piattaforma documentale comune serviranno a condividere le esperienze delle singole amministrazioni.