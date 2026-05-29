«E quest’ultima competizione elettorale a Castrolibero ci consegna un dato chiaro: una città divisa, chiamata ad affrontare un futuro tutt’altro che semplice. Ma una vittoria, anche se con 40 voti di distacco, è pur sempre una vittoria e, per questo, desidero rivolgere i miei più sinceri complimenti al gruppo “Insieme per Castrolibero” e al sindaco Francesco Serra, con l’augurio di un buon lavoro alla nuova amministrazione comunale». Così il consigliere regionale Orlandino Greco della Lega dopo la sconfitta elettorale della sua lista “Rinascita Civica” alle elezioni di Castrolibero dello scorso 24-25 maggio.

«Nel mio ruolo istituzionale di consigliere regionale - ha aggiunto - mi metto sin da subito a disposizione per costruire una collaborazione concreta e responsabile, al servizio esclusivo della comunità e del bene di un territorio che amo profondamente. Ringrazio di cuore tutti coloro che, in questa campagna elettorale, mi hanno dimostrato stima, vicinanza e affetto autentico. Qualcuno mi ha detto: “Dovresti essere felice perché sei stato il candidato più votato”. Ma la soddisfazione più grande non è racchiusa nei numeri. La vera emozione è stata sentire, nei giorni successivi al voto, l’abbraccio sincero di tante persone, l’affetto ricevuto per strada, i messaggi e le parole di vicinanza».

«Ed è proprio questo che oggi ci dà forza, coraggio e speranza per continuare un percorso politico e umano che vedrà ancora protagonista la squadra di Rinascita Civica. Grazie a tutti i candidati della nostra lista che, con grande spirito di servizio, passione e sacrificio, hanno scelto di mettersi a disposizione della comunità e a Nicoletta Perrotti, che ha portato avanti una campagna elettorale nel solco dei valori, dello stile e della correttezza che da sempre ci contraddistinguono. Per quanto mi riguarda – ha evidenzianto infine - adesso si avanti con le prossime sfide regionali».