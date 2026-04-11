Tutte le forza del centrodestra hanno individuato la professoressa di area Fratelli d’Italia ed hanno inteso dare vita ad una rinnovata coalizione politico-programmatica in vista delle elezioni amministrative

Nella giornata di oggi si sono incontrati i rappresentanti cittadini di Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega- Salvini, Noi Moderati, Libertà e Democrazia, Italia del Meridione, Alternativa Sociale Italiana, Insieme per Castrovillari, Azione Cittadina, che hanno inteso dare vita ad una rinnovata coalizione politico-programmatica in vista delle elezioni amministrative per la città di Castrovillari, ribadendo la propria volontà di confermare lo spirito unitario della coalizione aperta alla collaborazione con altre forze politiche e civiche,basato su partecipazione, competenze e discontinuità con un’amministrazione fallimentare senza progetto di futuro.

Per guidare questo progetto hanno identificato nella Prof.ssa Anna De Gaio il profilo di consolidata esperienza politica e amministrativa che, partendo dal programma comune, possa rappresentare la sintesi e la rappresentanza dell'intera coalizione.

La Prof.ssa Anna De Gaio ringraziando i segretari di circolo e tutti i dirigenti politici e associativi per la fiducia espressa, con grande senso di responsabilità mette a disposizione la sua esperienza e si candida a sindaco di Castrovillari confermando l'unione e la compattezza del centrodestra.