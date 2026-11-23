Fratelli d'Italia ridisegna la propria organizzazione nella provincia di Cosenza. Il presidente provinciale Nicola Caruso ha ufficializzato la nomina dei 16 responsabili dei Dipartimenti provinciali, completando un nuovo passaggio nella definizione della struttura territoriale del partito.

L'obiettivo dichiarato è rafforzare il coordinamento delle attività politiche attraverso una suddivisione delle competenze per settori, affidando ai nuovi responsabili il compito di approfondire le questioni di rispettiva competenza e contribuire all'elaborazione di proposte sui principali temi di interesse provinciale.

Le nomine riguardano ambiti che spaziano dalle infrastrutture alla sanità, dal mondo produttivo alla scuola, fino alla legalità, alle politiche sociali e alla tutela delle vittime di violenza.

Tutti i responsabili nominati

Organizzazione: Alfredo Moccia

Casa, grandi infrastrutture e lavori pubblici: Marco Ghionna

Dipendenze e terzo settore: Salvatore Pucci

Formazione: Giovanni Gallicchio

Giustizia: Sabrina Mannarino

Imprese e mondi produttivi: Pietro Molinaro

Istruzione: Luigi Malomo

Legalità e sicurezza: Matteo Capitano

Pari opportunità e politiche contro ogni forma di discriminazione: Annarita Perrone

Pensionati d'Italia: Edoardo Converso

Politiche per il Mezzogiorno: Michele Arnoni

Politiche sociali: Daniela Romano

Professioni: Antonio De Marco

Sanità: Francesco Romano

Trasporti: Gioacchino Lorelli

Tutela delle vittime di violenza: Rosina Comite

Caruso: «Rafforziamo la nostra presenza sul territorio»

A illustrare le ragioni della riorganizzazione è lo stesso presidente provinciale.

«La strutturazione dei Dipartimenti provinciali rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del nostro partito. Con queste nomine intendiamo rafforzare ulteriormente la nostra organizzazione, valorizzando competenze e professionalità e rendendo ancora più incisivo il lavoro politico sui diversi ambiti di interesse».

Secondo Caruso, i Dipartimenti dovranno diventare luoghi di elaborazione politica e confronto sulle esigenze del territorio.

«Saranno uno strumento importante per sviluppare idee, approfondimenti e proposte, consolidando la presenza di Fratelli d'Italia nei territori e il suo ruolo nel dibattito politico e amministrativo della provincia. Sono certo che ciascun responsabile saprà interpretare al meglio il proprio incarico, contribuendo con impegno e competenza al lavoro comune».

Con la definizione dei nuovi incarichi, Fratelli d'Italia punta dunque a rendere più articolata la propria attività nella provincia di Cosenza, attraverso una rete di referenti chiamati a seguire le principali questioni politiche, economiche e sociali del territorio.