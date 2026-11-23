All'incontro gli interventi di Anna Falcone, Graziella Secreti e del senatore Peppe De Cristofaro. Il vicesegretario regionale Walter Nocito indica le priorità in vista delle elezioni del 2027: redistribuzione della ricchezza, pace e tutela degli equilibri democratici. Presente anche il sindaco Flavio Stasi

Legge elettorale, autonomia differenziata e difesa della Costituzione, ma anche le prospettive del centrosinistra in vista delle elezioni del 2027. Sono stati questi i temi al centro dell'incontro promosso sabato 21 novembre a Cosenza da Sinistra Italiana Calabria-Alleanza Verdi e Sinistra, un confronto dedicato alle politiche del Governo Meloni e alle loro possibili conseguenze sugli equilibri democratici e sul futuro del Mezzogiorno.

L'iniziativa, moderata da Raffaella Caruso, componente della segreteria provinciale di Sinistra Italiana, si è aperta con i saluti di Michele Cosentino, segretario della federazione provinciale del partito.

Tra gli interventi quello dell'avvocata Anna Falcone, componente del gruppo legale impegnato nei ricorsi contro la legge elettorale. Falcone ha illustrato le criticità costituzionali contestate alla normativa, soffermandosi sui principi di rappresentanza politica e sui diritti degli elettori. Un'analisi che ha richiamato anche i precedenti pronunciamenti della Corte costituzionale sulle leggi elettorali note come Porcellum e Italicum.

Al centro del dibattito anche il rapporto tra partecipazione democratica e mobilitazione sociale. Graziella Secreti, della segreteria provinciale della Cgil, ha collegato il tema della democrazia alle manifestazioni e agli scioperi del 30 ottobre e del 20 novembre, interpretati come espressione di una crescente domanda di diritti, giustizia sociale e attenzione alle condizioni economiche delle famiglie, soprattutto in Calabria.

In collegamento da Roma è intervenuto il senatore Peppe De Cristofaro, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra a Palazzo Madama, che ha espresso una dura critica alle scelte dell'esecutivo. Secondo il parlamentare, le politiche portate avanti dal Governo Meloni dal 2022 contribuirebbero a indebolire progressivamente alcuni principi e assetti fondamentali dell'ordinamento costituzionale.

Nel corso dell'iniziativa hanno preso la parola anche diversi partecipanti, ampliando il confronto sulle prospettive politiche e sociali del Paese.

Tra i presenti anche Flavio Stasi, sindaco di Corigliano-Rossano, accolto da un applauso di solidarietà in riferimento a una vicenda che lo ha coinvolto nei giorni precedenti.

Le priorità del centrosinistra verso il 2027

Le conclusioni sono state affidate a Walter Nocito, vicesegretario di Sinistra Italiana Calabria, che ha concentrato il proprio intervento sulla costruzione del programma politico del centrosinistra in vista delle prossime scadenze elettorali.

Tre, secondo Nocito, gli assi sui quali dovrebbe svilupparsi la proposta di una coalizione larga: la redistribuzione della ricchezza attraverso politiche fiscali e il rafforzamento dei servizi pubblici essenziali; la promozione della pace e della diplomazia internazionale, privilegiando i negoziati rispetto all'impiego della forza militare; la tutela degli equilibri democratici e delle libertà costituzionali.

Il dirigente regionale ha inoltre espresso preoccupazione per quelle che considera tendenze autoritarie nella politica italiana e internazionale, richiamando la necessità di contrastarle attraverso una proposta politica alternativa.

Per Sinistra Italiana, ha ribadito Nocito, queste tre priorità dovranno costituire elementi imprescindibili del programma del centrosinistra. L'obiettivo dichiarato è lavorare nei prossimi mesi alla costruzione di una piattaforma condivisa, capace di tradurre i principi politici in proposte concrete in vista delle elezioni del 2027.