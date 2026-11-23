Nuovo incarico per Sara Mauro, nominata commissario di Sud Chiama Nord per la Valle dell'Esaro, nell'ambito del percorso di radicamento e organizzazione del movimento politico in Calabria. Una nomina che rappresenta un riconoscimento importante per una figura che, negli ultimi anni, ha dimostrato attenzione e sensibilità verso le questioni politiche, sociali e culturali del territorio, distinguendosi per passione civile, determinazione e spirito di iniziativa.

Docente, con una formazione umanistica e un profondo interesse per la cultura e la valorizzazione delle comunità locali, Sara Mauro ha sempre considerato la partecipazione alla vita pubblica uno strumento fondamentale per contribuire alla crescita della propria terra. Il suo percorso è contraddistinto da un forte senso di appartenenza alla Calabria e dalla convinzione che il futuro dei territori passi soprattutto attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni, la valorizzazione delle risorse locali e la creazione di concrete opportunità di sviluppo.

Originaria di San Lorenzo del Vallo, Mauro conosce da vicino le potenzialità e le criticità delle realtà dell'entroterra calabrese. Un legame con le proprie radici che si traduce in un impegno costante sui temi della cultura, della partecipazione civica, del rilancio dei piccoli centri e della necessità di contrastare lo spopolamento e la marginalizzazione delle aree interne.

La sua esperienza nel panorama politico, accompagnata da una particolare attenzione alle istanze dei cittadini, costituisce una base significativa per affrontare il nuovo incarico. Un ruolo che richiederà capacità di ascolto, dialogo e coordinamento, ma soprattutto la volontà di costruire una presenza politica concreta, capace di intercettare i bisogni delle comunità e trasformarli in proposte.

La nomina si inserisce nel più ampio progetto di crescita di Sud Chiama Nord in Calabria, movimento che punta a rafforzare la propria presenza territoriale e a coinvolgere nuove energie e sensibilità. Per Sara Mauro si apre dunque una nuova fase di impegno e responsabilità. Una sfida che porta con sé l'ambizione di dare voce a un territorio ricco di storia, identità e potenzialità, ma che ha ancora bisogno di attenzione, progettualità e opportunità.

Le parole di Sara Mauro

A commentare il nuovo incarico è la stessa Mauro: «Accolgo questo incarico con grande entusiasmo, gratitudine e senso di responsabilità. Credo profondamente nel valore della partecipazione e nella necessità di restituire centralità ai territori, soprattutto a quelli delle aree interne, troppo spesso lasciati ai margini del dibattito politico e delle scelte strategiche. Il mio impegno sarà orientato all'ascolto, al confronto e alla costruzione di una rete di persone che abbiano voglia di contribuire concretamente al futuro della nostra terra».

«Sarò disponibile ad ascoltare chiunque voglia portare idee, proposte, contributi e a coinvolgere tutte le persone che desidereranno condividere questo percorso, senza preclusioni. La crescita di un territorio - ha concluso - passa dalla partecipazione e dalla capacità di fare squadra, perché credere nella propria terra significa, prima di tutto, scegliere di impegnarsi per migliorarla».