Il sindaco Flavio Stasi, passato per un saluto, ha abbracciato Francesco De Cicco che ha sottolineato: «In politica non sono le sigle a fare le differenze, ma la qualità umana»

I Democratici Progressisti Meridionalisti continuano a radicarsi sul territorio e ieri hanno aperto una nuova sede a Corigliano Rossano, il centro più popoloso della provincia di Cosenza. Presenti, tra gli altri, il fondatore Francesco De Cicco, il presidente Francesco Intrieri, il coordinatore provinciale Ranieri Filippelli, e i coordinatori cittadini Daniela Curia e Cataldo Capalbo.

«Abbiamo inaugurato la nuova sede provinciale dei Democratici Progressisti Meridionalisti. Non è solo l'apertura di un ufficio, ma un presidio stabile di ascolto per difendere i diritti e la dignità della nostra terra» ha detto De Cicco. «Nel costruire questo percorso sono andato al di là delle singole storie partitiche di ciascuno, guardando prima di tutto all'animo delle persone. Perché a fare davvero la differenza in politica non sono le sigle, ma la qualità umana: la capacità di stare tra la gente e guardare ai bisogni di tutti». Da segnalare il saluto del sindaco Flavio Stasi, passato per portare i propri saluti ed unirsi ad un momento di confronto.

Il primo cittadino ha espresso vivo apprezzamento per il radicamento territoriale di una forza a forte vocazione civica come i DPM. Nel suo intervento, il primo cittadino ha sottolineato come il partito rientri a pieno titolo nel campo del centrosinistra, rappresentando uno strumento prezioso per recuperare quell’appeal e quella credibilità spesso perduti dai partiti nazionali in Calabria. Stasi ha infine evidenziato quanto sia indispensabile oggi un soggetto marcatamente meridionalista, in un momento storico in cui l’attuale compagine di governo nazionale ha sottratto al Sud risorse fondamentali su settori vitali come la viabilità, le infrastrutture e la sanità.

Nel corso del suo intervento, la coordinatrice cittadina Daniela Curia ha posto l'accento sulla necessità di rimettere al centro il contatto diretto con la gente: «La nuova sede nasce con l’obiettivo prioritario di ascoltare e raccogliere le istanze reali dei cittadini, seguendo il modello e l'esempio concreto di Francesco De Cicco, che in tanti anni di attività a Cosenza ha dimostrato come la presenza costante sul territorio e la vicinanza alle persone rappresentino l'unica strada giusta per fare buona politica».

Il presidente del DPM, Francesco Intrieri, ha invece rivendicato con forza l’identità e la visione strategica del movimento: «L’animo profondamente meridionalista del nostro partito è oggi più che mai necessario per il Sud Italia e per la Calabria in particolare. Serve una voce autonoma, determinata e radicata, capace di difendere la dignità dei nostri territori e di rivendicare pari diritti e opportunità di sviluppo».