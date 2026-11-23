Il Praiatortora allunga a tre la striscia di partite senza vittoria ma continua comunque a muovere la classifica con continuità. Nella tredicesima giornata del campionato di Serie D (Girone I), la compagine tirrenica impatta a reti bianche davanti al proprio pubblico contro la Nissa: uno 0-0 combattuto che permette alla squadra di mister Salvatore Viscardi di restare pienamente agganciata all'orbita playoff.

L'impatto decisivo della panchina e gli accorgimenti tattici

Nel post-partita, l'allenatore biancazzurro legge con lucidità lo sviluppo tattico della sfida, sottolineando soprattutto le risposte arrivate da chi è entrato a gara in corso per riequilibrare l'inerzia del match: «Sicuramente sono molto contento di chi è subentrato a gara in corso come Puoli, D'Innocenzo, Strumia o Franchi, poiché hanno contribuito a dare più verve in una fase nella quale ci eravamo abbassati. Stavamo soffrendo l'ingresso in campo di Palermo che stava molto aperto e creava costantemente un due contro uno sul nostro quarto insieme al compagno di squadra Rapisarda».

Duttilità e maturità nei novanta minuti

Viscardi evidenzia poi la capacità del gruppo di saper cambiare pelle a seconda dei momenti della partita e giudica equo il verdetto finale del campo: «Noi abbiamo iniziato con un 4-3-3 e poi abbiamo cambiato in corsa; ci teniamo strette queste due possibilità di gioco che abbiamo, poiché possediamo giocatori in grado di fare ciò che chiedo nei diversi momenti. Quanto alla partita, abbiamo avuto qualche occasione noi per passare in vantaggio così come l'hanno avuta anche loro, quindi direi che il pareggio è giusto. Questa squadra, così come nelle dodici partite precedenti, ha sempre dimostrato lucidità fino alla fine».