Un fischio di vapore lacerava l’aria di Reggio Calabria quel 3 settembre del 1943, ma non era il segnale di una ripartenza. Era il sibilo del mondo che si spaccava. Mentre i cannoni della Ottava Armata britannica vomitavano piombo dalle coste siciliane, la Calabria non stava cambiando padrone, ma stava inventando un tempo sospeso. Un limbo. Quella che chiamiamo Liberazione, qui, ha il sapore ferroso di un paradosso geografico e cronologico. Siamo stati liberi troppo presto per essere davvero parte della festa, e troppo tardi per non portarne le cicatrici profonde. La storia si è mossa a strappi, lasciando il Sud in un’attesa febbrile mentre il resto del Paese bruciava.

Mentre il Nord sognava l'insurrezione sotto il tallone nazista, tra il Pollino e l'Aspromonte la guerra era già un ricordo che puzzava di polvere da sparo e bergamotto marcito. Eppure, il 25 aprile calabrese non è una data d'importazione, un pacco postale spedito da Milano e recapitato in ritardo per colpa delle ferrovie sventrate. È una questione di pelle. Di carne. È l'urlo di chi ha dovuto aspettare che il resto dell'Italia si svegliasse dallo stesso incubo che loro avevano già smaltito tra le macerie. C’è una polvere sottile che copre la memoria della Resistenza al Sud, una nebbia che non è quella della Val Padana, ma un fumo denso figlio di un pregiudizio che vuole la Calabria spettatrice pigra della Storia. Niente di più falso.

Bisognerebbe guardare le mani di Dante Castellucci, nato a Sant'Agata di Esaro e finito a comandare uomini tra le nebbie dell’Emilia con il nome di battaglia “Fascio”. Un’ironia tagliente, quasi profetica. Castellucci non combatteva per un pezzo di terra lontano; combatteva per un'idea di dignità che in Calabria era stata calpestata per secoli dal latifondo, prima ancora che dal fascismo. Quando lo fucilarono i suoi stessi compagni per un tragico errore di prospettiva, il suo sacrificio divenne il simbolo di una regione che esportava eroi per non dover più esportare schiavi. La sua morte è un grumo di sangue che ancora macchia la narrazione pulita della Resistenza, ricordandoci che la libertà ha spesso un retrogusto di fiele.

Il 25 aprile calabrese è un laboratorio a cielo aperto, un esperimento antropologico brutale dove il vecchio mondo non voleva morire e il nuovo non sapeva come nascere. Pensate a Caulonia, nel marzo del '45. Mancano poche settimane alla fine ufficiale del conflitto, ma lì, tra i calanchi arsi dal sole che sembrano ossa di gigante, Pasquale Cavallaro proclama una Repubblica. Una repubblica di pochi giorni, violenta, viscerale, disperata. Non era politica accademica fatta nei salotti. Era fame. Era la rabbia dei contadini che, vista la libertà varcare lo Stretto con le jeep americane, pretendevano che quella libertà portasse con sé il pane e la terra, non solo i proclami radiofonici. Quella rivolta fu il segnale che il fascismo non era morto solo nelle prefetture, ma stava crepando nelle viscere di una terra stanca di servire.

Sbaglia chi cerca le brigate partigiane tra le vette della Sila con lo stesso metro con cui le cerca sulle Alpi. La Resistenza calabrese è stata un’emorragia di uomini verso l’alto, un flusso silenzioso di oltre cinquemila anime risucchiate da un dovere morale che non chiedeva passaporti regionali. Combattevano a Genova, a Torino, sulle cime di Cuneo. Erano il sangue del Sud che lubrificava gli ingranaggi di una libertà che sarebbe arrivata, infine, anche nelle loro case.

Penso a Pasquale Brancatisano, il “Malerba” di Samo, che portò la durezza dell'Aspromonte tra le montagne liguri, dimostrando che il carattere non ha confini. E mentre lui sparava tra i boschi, Giacomo Mancini tesseva a Roma i fili di una politica nuova, clandestina e pericolosa, portando nella capitale il respiro di una Calabria che non voleva più essere solo un serbatoio di voti o di soldati, ma una protagonista del futuro.

Eppure, camminando oggi per le strade di un paese aspromontano il 25 aprile, probabilmente si avverte un attrito. Una frizione sensoriale. La festa nazionale qui si scontra con una quotidianità che ha dovuto ricostruire tutto da sola, spesso dimenticata da quella Roma che i calabresi avevano contribuito a liberare. Non c’è l’epica della sfilata milanese tra i grattacieli.

C’è il silenzio di chi sa che la Liberazione è stata solo l’inizio di un’altra guerra, quella contro l’abbandono cronico. Le celebrazioni ufficiali hanno spesso il fiato corto e suonano come una liturgia stanca se non si recupera la carnalità di quei mesi del '43 e del '44. La Calabria è stata la prima regione italiana a sperimentare il ritorno dei partiti e la libertà di stampa di testate come “La Voce della Calabria”. Era un neonato deforme e bellissimo, nato tra le macerie dei bombardamenti alleati che avevano sventrato Reggio e Catanzaro.

Non cerchiamo la Liberazione nei libri di testo che si fermano a Roma come se il resto fosse solo un’appendice geografica. Cerchiamola negli occhi di chi trovò una terra che non voleva più essere feudo. Il 25 aprile calabrese è il padre delle occupazioni delle terre del 1949, il seme di una ribellione che non accettava più il “don”del padrone dopo aver dato del “tu” alla morte in una buca tra i boschi del Nord. Forse la vera antropologia di questa data risiede in una certa malinconia fiera, una consapevolezza amara di essere stati l'avamposto di una libertà che poi si è scordata di tornare a trovarci con la stessa intensità con cui ci aveva usati come rampa di lancio.

Ma non chiamatela celebrazione di riflesso. La Calabria non riflette la luce di nessuno. Brucia di una luce propria, violenta e spesso scomoda, che il 25 aprile ricorda a tutto il Paese che la democrazia, se non mangia alla tavola di tutti, resta solo una parola pulita scritta su un foglio sporco.

Restano i nomi di Castellucci, Mancini, Brancatisano e Cavallaro e tanti altri non meno importanti, come ossigeno per una memoria che tende a soffocare. Restano i passi di chi è partito e non è mai tornato, lasciando il cuore in una brigata alpina per difendere un orizzonte che non vedeva il mare. Forse, alla fine, il 25 aprile in questa terra non è un anniversario, ma una condizione dell'anima. Un modo di stare al mondo con le spalle al muro e lo sguardo fisso verso chiunque provi a dire che non è successo niente. Invece è successo tutto. E continua a succedere, ogni volta che un calabrese si rifiuta di chinare la testa davanti al nuovo padrone di turno, aspettando ancora che quel sibilo del 1943 diventi finalmente il rumore di un treno che porta tutti a destinazione.

*Documentarista Unical