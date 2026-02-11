Ampia riunione tra associazioni, comitati e rappresentanti politici. Al centro: crisi demografica, acqua, sicurezza, commercio e servizi essenziali. Parte la costruzione delle liste: già 70 disponibilità

«Giacomo Mancini ha tutte le caratteristiche per essere il sindaco della rinascita di Cosenza». Con queste parole Roberto Castagna, leader sindacale, ha aperto una partecipata riunione operativa che ha visto insieme candidate e candidati al consiglio comunale, associazioni e rappresentanti di varie realtà politiche. Un primo appuntamento pubblico in vista delle prossime elezioni amministrative nel capoluogo bruzio.

«Intorno a lui – ha proseguito Castagna – vogliamo costruire un’alleanza con una solida base ideale, solidaristica ed egualitaria, capace di darsi un programma riformista ed ambientalista, sostenuto da una coalizione prevalentemente civica, ma non chiusa ai partiti».

Al tavolo erano presenti, tra gli altri, Laboratorio Riformista, Cosenza Smart, Cosenza verde e ambientalista, Movimento per il Mezzogiorno, Cosenza Socialista, Cosenza storia e innovazione, Cosenza democratica e dei diritti, Cosenza riformista, Insieme per Cosenza, oltre ai Comitati civici di via Panebianco, via Popilia, Centro Storico, Piazza Riforma e via degli Stadi. Presenti come osservatori anche PSDI, IV, IDM, PLI e il movimento “Cosenza cresce insieme”.

Nel confronto sono emersi i nodi centrali della crisi cittadina: il calo demografico, la perdita del nuovo ospedale, la mancanza d’acqua in molte zone della città per gran parte della giornata, l’allarme sicurezza, il dissesto idrogeologico, la crisi del commercio aggravata da tassazioni giudicate insostenibili e dalle cosiddette “cartelle pazze” di Municipia Spa, la chiusura dei luoghi di cultura e l’assenza di politiche sociali adeguate.

È stata inoltre avviata la costruzione delle liste, con un primo blocco di settanta aspiranti consiglieri che hanno già dato la loro disponibilità a candidarsi.

Castagna ha quindi chiarito che «siamo solo al primissimo step di una lunga campagna elettorale» e che «il nucleo formatosi attorno alla candidatura di Mancini è aperto ai contributi di associazioni, partiti e singoli cittadini».

Dal canto suo, Giacomo Mancini ha confermato la propria disponibilità: «A coloro che, sempre più numerosi, mi incoraggiano a scendere in campo per ridare ambizioni alla nostra città, ripeto che io ci sono».