Tumore ovarico, all’Annunziata asportata la milza con un’unica incisione

Asportata la milza con un’unica incisione di 2,5 centimetri in una paziente di 42 anni con recidiva di tumore ovarico. L’intervento è stato eseguito dall’équipe di Chirurgia Ginecologica Oncologica guidata dal professor Michele Morelli
Il direttore dell’Unità di tumori cutanei dell’Istituto Pascale di Napoli, insignito del prestigioso premio “Telesio d’Argento”, ha tenuto una lectio magistralis su fattori di rischio, prevenzione e nuove frontiere del vaccino terapeutico contro recidive e metastasi, che la scorsa estate ha superato con successo la terza fase di sperimentazione
Il presidente della Regione ha ringraziato forze di polizia e prefettura per il lavoro che ha accompagnato la realizzazione della struttura. Avviato il trasferimento delle attività: l’obiettivo è completarlo entro marzo 2027
Due giorni all'Ordine dei Medici con clinici, docenti e i presidenti di Siaarti, Sita e Simit. Al centro l'antimicrobico-resistenza: diagnosi tempestiva, uso appropriato dei farmaci, prevenzione e controllo delle infezioni come parti di un'unica strategia
Il quarto incontro medico-scientifico promosso da APTS-APS affronterà i bisogni dell’Alto Ionio, della Sibaritide e del Pollino. In programma il confronto tra specialisti, medici del territorio, amministratori e parti sociali. Invitate le istituzioni regionali
Da ieri 243 operatori sono transitati ad Azienda Zero, mentre 203 sono rimasti nell’Asp: l’esponente democtat chiede chiarezza su turni, mezzi e gestione del servizio e lancia l’allarme sulla protesta delle associazioni di volontariato
Il microdeposito dell’Annunziata ha consentito di rendere rapidamente disponibile l’antidoto per un paziente con sospetto botulismo. La struttura di Cosenza è stata individuata dalla Regione come deposito autorizzato dopo l’emergenza dell’agosto 2025
Prima l’operazione d’urgenza per stabilizzare il paziente, poi il delicato intervento ortopedico per ricomporre una frattura di femore. Il direttore generale Antonio Graziano: «Straordinaria prova di sinergia multidisciplinare tra i nostri reparti»
Le tempistiche di realizzazione. Claudio Moroni, commissario Delegato per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria, ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico economico per il nosocomio che sorgerà a Rende e indetto il bando
I casi aumentano a livello nazionale e in Calabria: l'analisi dei dati ministeriali e l'appello della dottoressa sull'importanza dell'informazione scientifica contro le fake news e i timori dei genitori
Nei giorni scorsi il ferimento di una guardia giurata all’ospedale Giannettasio, il sindacato esprime solidarietà alla vittima e al personale presente e sollecita l’adozione di interventi urgenti per porre un freno a episodi del genere
Il sindacato torna a sollecitare l’Azienda dopo i chiarimenti della Regione sulla disponibilità dei fondi per le annualità 2022 e 2023: «Non ci sono più ragioni burocratiche o finanziarie per rinviare»
Alla manifestazione organizzata dall’associazione dei biologi e nutrizionisti calabresi hanno portato il proprio contributo esponenti del mondo universitario e delle professioni sanitarie che si sono confrontati sul rapporto tra alimentazione e longevità cognitiva