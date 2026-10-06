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Sanità
6 ottobre, 2026
ULTIMA ORA
Chirurgia ad alta complessità

Tumore ovarico, all’Annunziata asportata la milza con un’unica incisione

Asportata la milza con un’unica incisione di 2,5 centimetri in una paziente di 42 anni con recidiva di tumore ovarico. L’intervento è stato eseguito dall’équipe di Chirurgia Ginecologica Oncologica guidata dal professor Michele Morelli
Redazione
Tumore ovarico, all’Annunziata asportata la milza con un’unica incisione\n
L’interrogazione

Ticket in Calabria e Basilicata, Palmisano (M5S) interroga Commissione UE: «Rischio disuguaglianze nell'accesso alle cure»

Nel mirino le nuove compartecipazioni alla spesa sanitaria: «Le maggiori difficoltà economiche e i divari territoriali rischiano di pesare soprattutto sulle fasce più vulnerabili»
Redazione
Ticket in Calabria e Basilicata,\u00A0Palmisano (M5S) interroga Commissione UE: «Rischio disuguaglianze nell'accesso alle cure»\n
La scienza che emoziona

Orgoglio Onco Med: l’associazione porta a Cosenza il professor Ascierto, luminare nella cura del melanoma | VIDEO-FOTO

Il direttore dell’Unità di tumori cutanei dell’Istituto Pascale di Napoli, insignito del prestigioso premio “Telesio d’Argento”, ha tenuto una lectio magistralis su fattori di rischio, prevenzione e nuove frontiere del vaccino terapeutico contro recidive e metastasi, che la scorsa estate ha superato con successo la terza fase di sperimentazione
Emilia Canonaco
Orgoglio Onco Med:\u00A0l’associazione porta a Cosenza il professor\u00A0Ascierto, luminare nella cura del melanoma | VIDEO-FOTO\n
Sanità e lavoro

Emergenza-urgenza, Fp Cgil incalza Azienda Zero: «Restano incertezze su personale e salari»

Dopo l’incontro sul passaggio del 118, il sindacato chiede garanzie sulla ricollocazione dei lavoratori e sull’erogazione del salario accessorio
Redazione
Emergenza-urgenza, Fp Cgil incalza Azienda Zero: «Restano incertezze su personale e salari»\n

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Melanoma, lectio magistralis del professor Ascierto

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INAUGURATI 22 AMBULATORI DELL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE

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Cronaca

Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Protesta contro il caro vita su corso Mazzini a Cosenza. Vittoria Morrone de La Base: «Le famiglie calabresi sono veramente in ginocchio».

1 ottobre 2026
Ore 16:46
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Economia e Lavoro

I 50 anni di Legacoop calabria

29 settembre 2026
Ore 10:39
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Cronaca

Caro vita, protesta a Cosenza: parla Vittoria Morrone

Protesta contro il caro vita su corso Mazzini a Cosenza. Vittoria Morrone de La Base: «Le famiglie calabresi sono veramente in ginocchio».

1 ottobre 2026
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INAUGURATI 22 AMBULATORI DELL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE

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1 ottobre 2026
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I 50 anni di Legacoop calabria

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INAUGURATI 22 AMBULATORI DELL’OSPEDALE DELLA SIBARITIDE

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Taglio del nastro

Primo step per l’apertura del nuovo ospedale della Sibaritide: inaugurati 22 ambulatori | VIDEO

Il presidente della Regione ha ringraziato forze di polizia e prefettura per il lavoro che ha accompagnato la realizzazione della struttura. Avviato il trasferimento delle attività: l’obiettivo è completarlo entro marzo 2027
Matteo Lauria
Primo step per l’apertura del nuovo ospedale della Sibaritide: inaugurati 22 ambulatori | VIDEO\n
Ritardi

Ospedale della Sibaritide, Stasi: «Sì agli ambulatori, le penali finanzino nuovi servizi sanitari»

Il sindaco annuncia la propria presenza all’apertura del 6 ottobre, ma chiede chiarimenti sui servizi primari e sul ritardo nella consegna
Redazione
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il nuovo nosocomio

Ospedale della Sibaritide, domani l’inaugurazione dei primi 22 ambulatori

Alle 12 il taglio del nastro alla presenza del Governatore Roberto Occhiuto e del commissario per l’edilizia sanitaria regionale Claudio Moroni
Redazione
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Il congresso

Superbugs, a Cosenza il congresso Safe: «Non bastano nuovi antibiotici, serve governare i processi di cura»

Due giorni all'Ordine dei Medici con clinici, docenti e i presidenti di Siaarti, Sita e Simit. Al centro l'antimicrobico-resistenza: diagnosi tempestiva, uso appropriato dei farmaci, prevenzione e controllo delle infezioni come parti di un'unica strategia
Redazione
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Sanità

Oncologia nell’Alto Ionio, il 10 ottobre a Villapiana un convegno su prevenzione e diritto alla cura

Il quarto incontro medico-scientifico promosso da APTS-APS affronterà i bisogni dell’Alto Ionio, della Sibaritide e del Pollino. In programma il confronto tra specialisti, medici del territorio, amministratori e parti sociali. Invitate le istituzioni regionali
Matteo Lauria
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lo strano caso

Cosenza, da ieri il 118 lavora con personale misto. Guccione: «Si rischia la paralisi»

Da ieri 243 operatori sono transitati ad Azienda Zero, mentre 203 sono rimasti nell’Asp: l’esponente democtat chiede chiarezza su turni, mezzi e gestione del servizio e lancia l’allarme sulla protesta delle associazioni di volontariato
Redazione
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Servizi sanitari a rischio

Radiologia a Trebisacce, previsto lo stop a Tac ed esami: Mundo sollecita l’Asp

Dal 1° ottobre potrebbero essere sospese alcune prestazioni per carenza di infermieri. Il sindaco chiede un’assegnazione immediata di personale
Redazione
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L’episodio

Caso di botulino a Reggio Calabria, antidoto trasferito in meno di due ore da Cosenza al Grande ospedale metropolitano

Il microdeposito dell’Annunziata ha consentito di rendere rapidamente disponibile l’antidoto per un paziente con sospetto botulismo. La struttura di Cosenza è stata individuata dalla Regione come deposito autorizzato dopo l’emergenza dell’agosto 2025
Redazione Sanità
Caso di botulino a Reggio Calabria, antidoto trasferito in meno di due ore da Cosenza al Grande ospedale metropolitano\n
La buona sanità

All’ospedale di Crotone intervento complesso salva la vita ad un giovane paziente di 170 chili dopo un grave incidente

Prima l’operazione d’urgenza per stabilizzare il paziente, poi il delicato intervento ortopedico per ricomporre una frattura di femore. Il direttore generale Antonio Graziano: «Straordinaria prova di sinergia multidisciplinare tra i nostri reparti»
Redazione Sanità
All’ospedale di Crotone intervento complesso salva la vita ad un giovane paziente di 170 chili dopo un grave incidente\n
l’opera

Nuovo ospedale della Sibaritide, consegnati i lavori per il collettamento al depuratore di Boscarello

Il subcommissario Tonino Daffinà: «Un’opera indispensabile per il futuro nosocomio». Si tratta di un atto che vale 2,3 milioni di euro
Redazione
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l’hub regionale

Nuovo ospedale di Cosenza, via alla gara d’appalto per 560 milioni dopo l’approvazione del PFTE

Le tempistiche di realizzazione. Claudio Moroni, commissario Delegato per l’edilizia sanitaria della Regione Calabria, ha dato l’ok al progetto di fattibilità tecnico economico per il nosocomio che sorgerà a Rende e indetto il bando
Antonio Clausi
Nuovo ospedale di Cosenza, via alla gara d’appalto per 560 milioni dopo l’approvazione del PFTE\n
Emergenza sanitaria globale

Superbatteri e antibiotico-resistenza, a Cosenza esperti nazionali discutono nuove strategie di contrasto

Il congresso S.A.F.E. si terrà l’1 e 2 ottobre all’Ordine dei Medici. Al centro prevenzione, diagnosi, terapie e applicazioni dell’intelligenza artificiale
Redazione
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X GIORNATA NAZIONALE SIPO

Psico-Oncologia: a Cosenza formazione specialistica per la complessità della cura in Oncologia

Domani, lunedì 28 settembre, presso la sala multimediale del Distretto Sanitario Cosenza-Savuto un momento di confronto e crescita culturale dedicato alla valorizzazione della formazione specialistica
Redazione
Psico-Oncologia: a Cosenza formazione specialistica per la complessità della cura in Oncologia\n
il caso

Morbillo, l'allarme della pediatra Galasso: «Non abbassiamo la guardia, vaccino l'unica vera arma»

I casi aumentano a livello nazionale e in Calabria: l'analisi dei dati ministeriali e l'appello della dottoressa sull'importanza dell'informazione scientifica contro le fake news e i timori dei genitori
Patrizia De Napoli
Morbillo, l'allarme della pediatra Galasso: «Non abbassiamo la guardia, vaccino\u00A0l'unica vera arma»\n
Violenza in corsia

Aggressione al Pronto soccorso di Rossano, il Nursind chiede più sicurezza: «A rischio lavoratori e pazienti»

Nei giorni scorsi il ferimento di una guardia giurata all’ospedale Giannettasio, il sindacato esprime solidarietà alla vittima e al personale presente e sollecita l’adozione di interventi urgenti per porre un freno a episodi del genere
Redazione Attualità
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L’iniziativa

Cosenza, un cestino di pere per aiutare i bambini ricoverati in ospedale

Le offerte saranno utilizzate dall’associazione ABIO per finanziare corsi di formazione destinati ai volontari: ecco come partecipare
Redazione
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La contesa continua

Indennità di Pronto soccorso, il Nursind diffida l’Asp di Cosenza: «Pagare gli arretrati già dal prossimo cedolino»

Il sindacato torna a sollecitare l’Azienda dopo i chiarimenti della Regione sulla disponibilità dei fondi per le annualità 2022 e 2023: «Non ci sono più ragioni burocratiche o finanziarie per rinviare»
Mariassunta Veneziano
Indennità di Pronto soccorso, il Nursind diffida l’Asp di Cosenza: «Pagare gli arretrati già dal prossimo cedolino»\n
Taglio del nastro

Inaugurate le case di Comunità di Cetraro e Amantea. De Salazar: «Svolta epocale, non si torna indietro» | FOTOGALLERY

Per il commissario straordinario dell’Asp di Cosenza «i territori diventano protagonisti della sanità calabrese». I sindaci Aieta e Pellegrino parlano di «giornata storica»

Redazione
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Cibo e salute mentale

Panel, master class e degustazioni: il Festival della Dieta Mediterranea trasforma Aiello Calabro in un laboratorio diffuso | VIDEO-FOTO

Alla manifestazione organizzata dall’associazione dei biologi e nutrizionisti calabresi hanno portato il proprio contributo esponenti del mondo universitario e delle professioni sanitarie che si sono confrontati sul rapporto tra alimentazione e longevità cognitiva
Emilia Canonaco
Panel, master class e degustazioni: il Festival della Dieta Mediterranea trasforma Aiello Calabro in un laboratorio diffuso | VIDEO-FOTO\n
l’appello

Ospedale di Trebisacce, Mundo: «Servono infermieri per garantire la Radiologia»

Il sindaco chiede un intervento urgente per rafforzare il personale del servizio e scongiurare disservizi o possibili sospensioni delle attività
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