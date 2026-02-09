A darne notizia il consigliere regionale Francesco De Cicco: «L’innalzamento sarà valido per sei mesi e riguarda i comuni di San Pietro in Guarano, Torano Castello e Cerzeto»

«Risolta la criticità legata alla carenza di medici di medicina generale in alcuni Comuni del Distretto Sanitario Valle Crati. Gli uffici competenti - dichiara il consigliere regionale Francesco De Cicco - hanno disposto l’innalzamento del numero massimo di assistiti per ciascun medico di base, portando il limite da 1500 a 1800 pazienti per i medici operanti nei territori con particolare carenza assistenziale. Il provvedimento, valido per una durata di sei mesi, riguarda nello specifico i Comuni di San Pietro in Guarano, Torano Castello e Cerzeto.

Una misura concreta che consentirà di garantire continuità assistenziale ai cittadini, riducendo i disagi e assicurando un servizio sanitario più efficiente in territori che da tempo soffrono una forte carenza di medici di base. «È fondamentale – continua il consigliere regionale Francesco De Cicco - intervenire con tempestività quando il diritto alla salute rischia di essere compromesso. Continuerò a lavorare affinché le esigenze dei territori, soprattutto quelli più fragili, trovino risposte rapide e concrete». L’attenzione sul tema resterà alta anche nei prossimi mesi, con l’obiettivo di individuare soluzioni strutturali e durature per rafforzare l’assistenza sanitaria di base.