Il vertice di ieri pomeriggio con il commissario Stefanazzi non ha prodotto un accordo. Graziadio e Alimena restano sulle rispettive posizioni, mentre Caruso attende una schiarita per rimodulare la giunta

Niente di fatto nella riunione, tutta in salsa dem, che si è svolta a Palazzo dei Bruzi alla presenza del commissario della Federazione provinciale, Claudio Stefanazzi. I tentativi di ricomporre la frattura tra i due gruppi consiliari del Partito Democratico si sono scontrati con la realtà dei fatti. Francesco Graziadio, capogruppo della componente originaria, ha subito chiarito di non essere disposto a fare passi indietro, qualora la linea da seguire dovesse essere quella indicata dal circolo cittadino. Di contro, Francesco Alimena ha rilanciato, rimettendo sul tavolo della trattativa la propria posizione.

Stefanazzi ha ribadito che la volontà di Roma, condivisa anche da lui, è quella di arrivare a una soluzione concordata. La prospettiva ritenuta più praticabile sarebbe quella di individuare un nome terzo, al quale affidare l'onere e l'onore di assumere il ruolo di nuovo capogruppo. Una scelta che, inevitabilmente, dovrà però ricadere su una delle due componenti. Non sembrano esserci alternative. Graziadio, dal canto suo, ha rilanciato invitando i colleghi dell'altro gruppo a sciogliere la propria formazione e a confluire in quella originaria.

La replica non si è fatta attendere: gli è stato fatto notare che proprio lui, insieme a Tinto e Trecroci, hanno abbandonato il gruppo per quasi due anni, dando vita a una formazione estranea al Partito Democratico. A pesare nella discussione anche la cifra elettorale, con le preferenze raccolte alle Amministrative del 2021 che vedono nettamente in vantaggio Alimena, Mazzuca, Mascaro e D'Antonio.

In sostanza, ciascuno è rimasto sulle proprie posizioni e la fumata intravista sul comignolo di Palazzo dei Bruzi è stata nerissima. A osservare con interesse l'evolversi della situazione c'è Franz Caruso, che attende un segnale dal Pd per procedere a una rimodulazione della giunta. Resta in piedi, come anticipato ieri, l'ipotesi di affidare alcune deleghe a Vittorio Pecoraro, ma prima sarà necessario trovare gli incastri giusti.